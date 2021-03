La Fondation ACT optimise la formation de RCR au secondaire en offrant une sensibilisation aux opioïdes et des façons d’intervenir lors de surdoses

English French

OTTAWA, 29 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui la Fondation (ACT) des soins avancés en urgence coronarienne a annoncé qu’elle va optimiser le Programme de RCR et DEA au secondaire en offrant un module de formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes.



La Fondation ACT va bénéficier d’une contribution financière du Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada. Ceci lui permettra de déployer son projet pilote d’Ottawa, de sensibilisation et de formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes, à des centaines d’écoles secondaires à travers le Canada. Chaque année, ce sont des milliers d’élèves qui sauront quoi faire face aux opioïdes.

Le Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT est bien intégré dans les écoles secondaires à travers le pays. L’amélioration du programme par la sensibilisation aux opioïdes et les façons d’intervenir est une évolution naturelle des outils offerts aux jeunes pour réagir aux situations d’urgence vitales. Savoir reconnaître les signes et symptômes d’une surdose d’opioïdes et les façons d’intervenir peut aider à sauver des vies.

Le module sur les opioïdes suivra le modèle de prestation du programme de RCR d’ACT. Les enseignants du secondaire seront formés afin d’enseigner aux élèves les signes d’une surdose d’opioïdes, l’importance d’appeler rapidement le 911, comment réagir en utilisant le vaporisateur nasal Naloxone et, au besoin, d’effectuer la RCR.

« ACT a réussi l’intégration du Programme de RCR et DEA au secondaire dans les écoles secondaires à travers le Canada. Il s’agit d’une progression naturelle que d’ajouter la formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes, » explique Dr Justin Maloney, directeur médical national et président de la Fondation ACT. « Nous voulons que les élèves sachent quoi faire en ajoutant ces habiletés à leurs coffres d’outils pour sauver des vies. »

« Nous sommes très heureux de l’appui de Santé Canada nous permettant de déployer, par le biais du programme scolaire, la formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes à des milliers de jeunes canadiennes et canadiens, » explique Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. « C’est ce que fait la Fondation ACT, soit d’offrir aux élèves du secondaire le pouvoir de sauver des vies. »



La Fondation ACT

La Fondation ACT est l’organisme de bienfaisance national qui intègre gratuitement la formation de RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. Le programme repose sur le modèle primé de partenariats et de soutien communautaires d’ACT. ACT trouve des partenaires locaux qui donnent les mannequins et les DEA de formation requis pour l’intégration du programme dans les écoles secondaires. Puis, les enseignants sont formés afin d’enseigner à leurs élèves la RCR et comment se servir d’un défibrillateur. Ceci se fait à l’intérieur d’une matière du curriculum afin de s’assurer que tous les jeunes apprennent ces techniques, pouvant sauver des vies, avant l’obtention de leur diplôme secondaire.



Le Programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT a été rendu possible grâce au soutien des partenaires nationaux, AstraZeneca Canada et Amgen Canada. La Fondation ACT reconnaît avec gratitude le soutien financier de Santé Canada qui va permettre l’intégration du volet de formation sur les interventions suite aux surdoses d’opioïdes.

