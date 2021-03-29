Tarsus Pharmaceuticals与联拓生物宣布建立战略合作，携手在大中华区对用于治疗蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍的TP-03进行开发和商业化

尔湾（加利福尼), 上海和普林斯顿（新泽西）, March 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarsus Pharmaceuticals（纳斯达克交易代码： TARS）是一家处于临床后期开发阶段的生物制药公司，联拓生物（LianBio）是一家专注于为中国和亚洲主要市场的患者带来颠覆性药物的生物制药公司。二者于今日宣布建立战略合作伙伴关系，携手在大中华区（中国大陆以及港澳台地区）对TP-03进行开发和商业化。TP-03是一种在研的首创疗法，用于治疗蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍（MGD）。这两种眼科疾病拥有巨大的未满足治疗需求。



作为战略合作关系的一部分，联拓生物将获得在大中华区对TP-03进行开发及商业化的独家授权，Tarsus将获得1500万美元的首付款，及最高可达1.85亿美元的开发和商业化里程碑付款，包括于2021年6月30日前获得1000万美元，以及在未来12个月内因预期的近期临床里程碑事件而获得4500万美元。根据TP-03在大中华区的销售情况，Tarsus还可获得低两位数的分层销售分成，并将获得联拓生物眼科业务的少数股权，该股权将于Tarsus实现特定开发和商业化里程碑事件后归属于Tarsus。Tarsus计划将此次非稀释性资金投入开发治疗蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍的TP-03产品以及其他优势产品管线，包括用于治疗红斑痤疮、莱姆病和疟疾等具有大量未满足临床治疗需求的TP-04和TP-05项目。

“我们很高兴能与联拓生物达成合作，将TP-03提供给中国患者。通过本次合作，我们能够继续推进公司使命——从眼部护理开始，为有需要的患者带来颠覆性的治疗方案。”Tarsus首席执行官Bobak Azamian博士表示：“凭借经验丰富的团队和不断增长的产品管线，我们相信联拓生物完全有能力将TP-03在大中华区成功实现商业化。作为一家全球企业，我们期待着进入中国这一全球第二大医疗市场，为广大急需治疗蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍的患者提供治疗。”

“据估计，在中国有超过1亿的蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍患者，而同时，TP-03的四项2期临床试验不断产生令人信服的数据。基于此，我们瞄准了TP-03，选择将其作为联拓生物眼科业务的基石产品。”Perceptive Advisors董事总经理兼联拓生物执行主席Konstantin Poukalov先生表示，“我们将继续专注于能够为缺乏治疗的患者提升生活质量的创新型药物，不断加强联拓生物的产品管线。通过与Tarsus的合作，我们将进一步在大中华区涉足更多治疗需求远未得到满足的医疗新领域。”

关于TP-03

TP-03（0.25%洛替拉纳滴眼液）是一种新型研究性药物，用于治疗和根除蠕形螨。TP-03是昆虫和蛛形纲动物y-氨基丁酸门控氯通道（GABA-Cl）的一种强效的非竞争性拮抗剂，具有高度亲脂性，可促进螨虫所在毛囊中油脂的吸收。Tarsus已经完成了四项TP-03治疗蠕形螨睑缘炎的2期临床试验，所有试验均达到各自终点，无明显不良反应，也无任何导致治疗中断的事件。目前正在Saturn-1的2b/3期关键临床试验中对TP-03进行评估。如果通过审批，TP-03将可以为全球数以百万计患有蠕形螨睑缘炎的患者提供治疗。

关于蠕形螨睑缘炎

睑缘炎是一种常见眼部疾病，以眼睑边缘发炎、发红和眼部刺激为特征。蠕形螨睑缘炎是由人类最常见的体外寄生虫——蠕形螨感染引起。在美国，约45%的睑缘炎是由蠕形螨所引起，患者约达900万例。但一项已发表的研究估计，每年至少有4500万人到眼科诊所就诊，而Tarsus的内部研究显示，约58%的眼科诊所患者有睫毛根部脂样袖套状鳞屑，这是蠕形螨感染的病理学标志。根据这两个数据，蠕形螨睑缘炎的患者数字实际可能高达约2500万。对于蠕形螨睑缘炎，目前尚无获得FDA批准的治疗方法。

关于睑板腺功能障碍（MGD）

眼睑中的睑板腺分泌的脂质构成了眼睛的泪膜表层。睑板腺功能障碍的特征之一是这些腺体被大量堵塞，引起泪膜的构成改变从而导致眼睛刺激、炎症和一系列眼表疾病。睑板腺功能障碍是干眼症的主要病因之一，目前尚无获得批准的治疗方法。睑板腺功能障碍的临床症状已被证明与一种蠕形螨，即皮脂蠕形螨的感染呈相关性。目前正在研究将TP-03作为一种潜在的治疗方法，通过消灭皮脂蠕形螨来缓解睑板腺功能障碍的一些关键要素。

关于Tarsus Pharmaceuticals公司

Tarsus Pharmaceuticals公司是一家专注于临床后期开发阶段的生物制药公司。公司从眼部护理开始，应用成熟的科学和新技术，为患者带来颠覆性的治疗方案。公司正在推进其产品管线，以解决包括眼部护理，皮肤病和传染病预防在内的多个治疗领域中高度未满足的治疗需求。公司的主要候选产品TP-03是治疗蠕形螨睑缘炎的一种新型治疗药物，目前处于2b/3期。TP-03也被开发用于治疗睑板腺功能障碍。

关于联拓生物

联拓生物（LianBio）的使命是通过与全球领先的生物制药公司达成战略合作关系，以高效的产品开发为中国和亚洲其他主要市场的患者提供最佳的科学性突破疗法。通过与世界级合作伙伴在不同的治疗领域和地域进行合作，联拓生物建立了基于疾病相关性的产品管线，并通过转化机制和精准疗法来改善患者病情。如需了解详细信息，请访问www.lianbio.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于未来预期、计划和前景的陈述，以及任何其他关于非历史事实的陈述，都可能构成“前瞻性陈述”。这些陈述包括以下有关内容：在合同条款下Tarsus收到付款以及重要里程碑的达成和时间、联拓生物在大中华区对TP-03进行商业化的能力、TP-03的市场规模、Tarsus对于包括TP-03在内的候选产品所计划和预期的收益以及未来事件、临床研究的时间安排、目标和结果，以及预期的监管和开发重大事件。“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能会”、“也许”、“计划”、“潜在”、“预测”、“推想”、“应该”、“目标”、“会”或者“希望”等词语，或者这些词语的否定词，抑或是类似表述，包括但不限于以上所列词语，均是属于前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些或类似的识别词。由于多项重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述中所示结果存在重大差异，在Tarsus向美国证券交易委员会提交的文件中，会不时对实际结果进行详细说明，文件的副本发布在其网站上，并可从Tarsus免费获取。然而，新的风险因素和不确定性随时可能出现，不可能预测所有的风险因素和不确定性。因此，谨敬告读者不要过度依赖这些前瞻性陈述。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述均基于Tarsus管理团队的当前预期，截至本新闻稿发布之日有效，Tarsus概不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新任何前瞻性陈述的义务。

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