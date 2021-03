Tarsus Pharmaceuticals与联拓生物宣布建立战略合作,携手在大中华区对用于治疗蠕形螨睑缘炎和睑板腺功能障碍的TP-03进行开发和商业化

作为全球第二大医疗市场,中国约有4000万蠕形螨睑缘炎患者和7000万睑板腺功能障碍患者,本次合作将为这些患者带来更多获得TP-03的治疗机会。

