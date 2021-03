ALSTOM SA : Alstom remporte un contrat de 220 millions d’euros pour concevoir et fabriquer 234 voitures de métro destinées aux lignes 4 et 4A du métro de Mumbai

English French

Alstom remporte un contrat de 220 millions d’euros pour concevoir et fabriquer 234 voitures de métro destinées aux lignes 4 et 4A du métro de Mumbai

Une première commande majeure pour le portefeuille indien de l’entreprise récemment étoffé

30 mars 2021 – Alstom a décroché auprès de la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) un contrat qui prévoit la conception, la fabrication, la fourniture, les essais et la mise en service de 234 voitures de métro, ainsi que la formation du personnel approprié, pour la ligne 4 de Mumbai et son extension (Wadala-Kasarvardavali-Gaimukh). La commande s’élève à 220 millions d’euros (1 854 crores INR).

De nouveaux produits ont été ajoutés au portefeuille d’Alstom dans le cadre de l’acquisition de Bombardier Transportation (BT) le 29 janvier 2021. Le portefeuille combiné de produits, systèmes de signalisation, techniques et services permet de proposer une offre nettement supérieure aux clients non seulement en Inde mais aussi dans toute la région Asie-Pacifique.

« Nous vivons un moment palpitant, et cette première commande, qui survient après notre fusion avec Bombardier Transportation, témoigne de notre engagement à sceller des partenariats dans le cadre de la mission Make-In-India* du pays. Nous sommes heureux d’avoir décroché ce projet prestigieux auprès de la MMRDA et il nous tarde de le commencer. Alstom est fier de contribuer au renforcement de l’infrastructure de l’Inde et d’apporter des solutions de mobilité de classe mondiale à sa capitale commerciale » explique Ling Fang, Président de région, Alstom Asie-Pacifique.

La ligne correspond à un couloir de 35,3 kilomètres de long incluant 32 stations. Elle permettra une interconnexion entre l’Eastern Express Roadway, le monorail existants, la ligne de métro 2B en cours (D N Nagar - Mandale), et les lignes de métro 5 (Thane - Kalyan), 6 (Swami Samarth Nagar - Vikhroli) proposées. Les lignes de métro 4 et 4A de Mumbai devraient réduire le temps de trajet actuel de 50 % à 75 %, selon les conditions du trafic.

En soutien aux initiatives de modernisation du gouvernement indien, Alstom a introduit dans le pays plusieurs technologies révolutionnaires avec un matériel roulant, des équipements et infrastructures ferroviaires, des solutions de signalisation et des services de classe mondiale. L’entreprise, qui a déjà livré avec succès des rames de métro pour les villes de Delhi, Chennai, Lucknow et Cochin, réalise actuellement le projet de la ligne 3 du métro de Mumbai.

Alstom compte aujourd'hui près de 8 000 employés dans le pays, et 6 sites industriels répartis dans les états de Bihar (Madhepura), de l’Andhra Pradesh (SriCity), de Tamil Nadu (Coimbatore), de Gujarat (Savli & Maneja) et du Bengale-Occidental (Calcutta).

*Fabriqué en Inde

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Son portefeuille de produits comprend notamment des trains à grande vitesse, des métros, le monorail, des trams et des bus électriques ainsi que des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation et des solutions de mobilité numériques. Avec l’intégration de Bombardier Transport le 29 janvier 2021, le chiffre d’affaires combiné du nouveau Groupe a atteint 15,7 milliards d’euros pour la période de 12 mois close le 31 mars 2020*. Basé en France, Alstom est désormais présent dans 70 pays et emploie 75 000 personnes dans le monde. www.alstom.com

