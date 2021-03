Ørsted igangsætter byggeri af største onshore-projekt til dato

English Danish

Ørsted træffer endelig investeringsbeslutning om det kombinerede vind- og solcelleprojekt Helena Energy Center i det sydlige Texas og integrerer samtidigt sin amerikanske handelsafdeling i onshore-forretningen.



Ørsted har truffet endelig investeringsbeslutning om sit hidtil største onshore-projekt, Helena Energy Center, som er et hybridprojekt på 518 MW med både vind- og solenergi. Projektet forventes idriftsat i første halvdel af 2022.

Med projektet udvider Ørsted sin portefølje af aktiviteter inden for landvind og solenergi til at omfatte Bee County i det sydlige Texas. Hybridprojektet giver Ørsted mulighed for at udnytte den fremragende beliggenhed til fulde, da det ligger i et højlikvidt marked og ved en primær transmissionslinje, der går ind til elnettet i San Antonio, og det ligger i et område præget af stærk kystvind og sol.

Helena Energy Center består af Helena Wind på 268 MW og Sparta Solar på 250 MW (vekselstrøm). Projektet har sikret sig kontrakter med flere aftagere, herunder Henkel for en del af produktionen fra vind og Target for en del af produktionen fra solenergi.

Som et led i Helena Energy Center-projektet samarbejder Ørsted med Texas Native Seeds Program, som er et non-profit forsknings- og udviklingsprogram under Caesar Kleberg Wildlife Research Institute ved Texas A&M – Kingsville. Samarbejdet skal undersøge den optimale frøblandings- og planteproces til at dyrke hjemmehørende græssorter under et udsnit af solcelleprojektet. De potentielle fordele omfatter lavere driftsomkostninger, øget biodiversitet for at tiltrække bestøvere, mindre erosion og produktionsforbedringer, fordi græsarealet giver en lavere omgivende temperatur.

Ørsted bygger i stor skala og ligger blandt de fem største amerikanske konstruktører for så vidt angår nytilkommen kapacitet i 2020. Med Helena Energy Center kommer Ørsteds portefølje af onshore-projekter under opførelse og i drift op på 4 GW. Det er en portefølje, der både geografisk og teknologisk spænder bredt over Texas, Midtvesten og det sydøstlige USA på tværs af vind, sol og energilagring.

Med den betydelige vækst i porteføljen i de kommende år er Ørsteds amerikanske energihandelsteam, som tidligere var under Ørsteds Markets-division, blevet integreret i Ørsteds onshore-forretning. Det giver mulighed for en mere dynamisk risikostyring. Ben Pratt er blevet valgt til at stå i spidsen for energihandelsteamet i Chicago og slutter sig til Ørsteds Onshore ledelsesteam, som fortsat ledes af Onshore CEO Declan Flanagan.

"Vi er hurtigt blevet en af de største konstruktører af ny vind- og solenergi i USA, og det er helt centralt for vores ambitiøse vækstplaner at have kapaciteter i verdensklasse inden for alle facetter af energimarkederne," siger Declan Flanagan, Executive Vice President & CEO Onshore hos Ørsted. ”Integrationen af vores handelsteam i Chicago under Bens ledelse skærper vores fokus og eksekveringsevne yderligere."

Ben Pratt kommer fra en stilling som Senior Managing Director hos Uniper Global Commodities (tidligere E.On) og har stor erfaring med porteføljerisikostyring på tværs af hele elmarkedet.

