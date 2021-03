TAALERI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 30.3.2021 KLO 9.15

Taaleri Vuokrakoti investoi 72 uuteen kohtuuhintaiseen vuokra-asuntoon Kirkkonummella

Taaleri Vuokrakoti -rahasto ja Bonava ovat sopineet 72 asunnon rakentamisesta Kirkkonummen keskustan läheisyyteen. Hanke koostuu kahdesta 36 asunnon kerrostalosta. Rakennustyöt käynnistyvät heti, ja kohteiden on määrä valmistua kevään ja kesän 2022 aikana. Taaleri Vuokrakoti -rahasto rakennuttaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja Suomen kasvukeskuksiin. Rahaston omistamien asuntojen vuokrat ovat alempia kuin vastaavien uudiskohteiden markkinahintaiset vuokrat.

Asunto Oy:t Kirkkonummen Hehku 1 ja Kirkkonummen Hehku 2 rakentuvat Vesitorninmäen alueelle Kirkkonummen keskustan kupeeseen. Kasvavalla ja kehittyvällä alueella on hyvät palvelut ja liikuntamahdollisuudet. Hehkun kotikorttelin läheisyyteen on vastikään valmistunut uusi Jokirinteen oppimiskeskus. Kirkkonummen juna-asema on kävelymatkan päässä, ja siitä suora yhteys Helsingin keskustaan.

”Hehkun kotikorttelin uudet asunnot soveltuvat hienosti strategiaamme ja täydentävät mainiosti Vuokrakoti-rahastomme laadukasta ja kohtuuhintaista asuntotarjontaa pääkaupunkiseudulla. Kohteen rakentaminen jatkaa hyvää yhteistyötämme Bonavan kanssa”, sanoo Taaleri Kiinteistöjen salkunhoitaja Jan Hellman.

”Kirkkonummen keskustan läheisyyteen sijoittuva Hehkun kotikortteli tarjoaa asukkailleen kehittyvän alueen hyvät palvelut ja liikenneyhteydet. On hienoa, että yhteistyössä Taalerin kanssa voimme toteuttaa missiomme mukaisesti entistä useammille parempia koteja ja parempaa elämää”, sanoo Bonava Suomen sijoittajamyynnistä ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Liisa Bäckström.

Taaleri Vuokrakoti on yksi Taalerin pääomarahastoista. Taaleri ohjaa liiketoiminnassaan pääomaa taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuokrakoti-rahaston tavoitteena on helpottaa kasvukeskusten asuntopulaa ja tarjota laadukkaita uudisasuntoja kohtuuhintaisesti. Rahasto on auki uusille sijoituksille.

Taalerin visio on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa. Luomme pääomarahastoillamme kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen lisäksi esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaa sekä biopolttoaineita.

Taaleri Kiinteistöt, Jan Hellman, salkunhoitaja, p. 044 544 4445, jan.hellman@taaleri.com

Bonava Suomi Oy, Liisa Bäckström, johtaja, sijoittajamyynti ja liiketoiminnan kehitys, p. 050 516 8312 tai Leena Majamäki, viestintäpäällikkö p. 040 585 1585, viestinta@bonava.fi

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taalerilla oli vuoden 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita yli 6 000. Taaleri Oyj:llä on noin 6 000 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Bonava lyhyesti

Bonava on Pohjois-Euroopan johtava asuntorakennuttaja. Luomme koteja ja naapurustoja, joissa ihmiset voivat nauttia parhaasta mahdollisesta elämänlaadusta. Bonava on Euroopan ensimmäinen asuntokehittäjä, joka on saanut ilmastotavoitteilleen hyväksynnän Science Based Targets -aloitteelta. Bonava toimii Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa, Pietarissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa 2100 ammattilaisen voimin. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,61 miljardia euroa. Bonava on listattu Nasdaq Tukholmassa.

