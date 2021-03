Gofore Oyj: Espoon kaupunki valitsi Goforen digitransformaation tuen ICT-konsultointiasiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi

English Finnish

GOFORE OYJ PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO 30.3.2021 KLO 09.50





Espoon kaupunki valitsi Goforen digitransformaation tuen ICT-konsultointiasiantuntijapalveluiden ensisijaiseksi toimittajaksi



Espoon kaupunki on valinnut julkisen tarjouskilpailun perusteella Gofore-konserniin kuuluvan Gofore Lead Oy:n (Silver Planet Oy 28.1.2021 asti) ensisijaiseksi toimittajaksi ICT-konsultointiasiantuntijapalveluiden puitejärjestelyyn. Puitejärjestelyyn valittu Gofore Lead Oy tukee Espoon kaupunkia tämän digitaalisessa transformaatiossa. Puitejärjestelyn kesto on seitsemän vuotta, ja sen arvioitu kokonaisarvo on noin 25 miljoonaa euroa sopimuskaudella. Puitejärjestelyssä Espoon kaupungilla ei ole määräostovelvoitetta.

Espoon kaupunki on tarjouspyynnössä arvioinut ICT-konsultointiasiantuntijapalveluiden tarpeen vastaavan vuositasolla noin 5 500–7 500 henkilötyöpäivää. Espoon kaupungilla on mahdollisuus kilpailuttaa palveluita puitejärjestelyyn valituilta kahdelta muulta toimittajilta. ICT-konsultointiasiantuntijapalveluiden puitejärjestely jatkaa yhteistyötä, joka pohjautuu aiempaan puitejärjestelyyn Espoon kaupungin ja Silver Planet Oy:n välillä.

Espoon kaupunki teki asiasta päätöksen tänään 30.3.2021. Hankintapäätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.



