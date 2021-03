Metsähallitus valitsi Innofactorin asianhallintajärjestelmän toimittajaksi

Finnish English

Innofactor Oyj:n sisäpiiritieto 30.3.2021 klo 10.25





Metsähallitus on valinnut Innofactorin julkisen hankinnan kilpailutuksessa asianhallintajärjestelmän toimittajaksi Saas palveluna. Hankinnan kohteena on asianhallintajärjestelmän toimittaminen sekä järjestelmään liittyvät tuki- ja ylläpitopalvelut. Järjestelmä pohjautuu Innofactorin Dynasty 10 -ratkaisuun.

Hankintaan liittyvä palvelusopimus on voimassa määräaikaisena neljä vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 700 000 euroa.

Metsähallitus on valtion liikelaitos, joka tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Metsähallitus käyttää, hoitaa ja suojelee valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja sovitta yhteen erilaisia omistajan, sidosryhmien ja asiakkaiden odotuksia.

Päätös on lainvoimainen hankintalain mukaisen valitusajan päätyttyä.

Espoossa 30.3.2021

INNOFACTOR OYJ

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi