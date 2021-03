Rovio Entertainment Oyj: Q1 2021 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

English Finnish

Rovio Entertainment Oyj Lehdistötiedote 30.3.2021

Q1 2021 osavuosikatsauksen julkaisuajankohta

Rovio Entertainment Oyj julkaisee vuoden 2021 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksena 29.4.2021 klo 09:00.

Raportti on julkaisemisen jälkeen nähtävillä yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi/taloustietoa/osavuosikatsaukset/year/2021

Rovio järjestää vuoden 20201 ensimmäistä vuosineljännestä koskevan englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin kysymys ja vastaus -osiolla analyytikoille, lehdistölle ja instituutionaalisille sijoittajille 29.4.2021 klo 14.00. Tilaisuus on katsottavissa suorana, ja myöhemmin samana päivänä tallenteena yhtiön verkkosivuilla: https://investors.rovio.com/fi

Puhelinkonferenssin numerot:

PIN: 72543629#

Suomi: +358 981710310

Ruotsi: +46 856642651

Iso-Britannia: +44 3333000804

Yhdysvallat: +1 6319131422

Rovio Entertainment Oyj noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tilinpäätöksen julkistamista. Hiljainen jakso alkaa 30.3.2021.

ROVIO ENTERTAINMENT OYJ

