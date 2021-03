rzilient met le cap sur l’indirect pour accélérer son développement

La startup rzilient, une société qui propose du matériel informatique reconditionné aux entrepreneurs, PME et ETI, annonce le lancement d’une campagne de recrutement de partenaires distributeurs et ESN qui souhaiteraient accentuer leur avantage concurrentiel en commercialisant auprès de leurs clients une gamme d’équipements iT performants et reconditionnés.

À travers cette annonce, rzilient va renforcer sa politique commerciale et permettre à ses partenaires d’apporter une réponse industrielle aux attentes des entreprises qui souhaitent désormais intégrer une approche durable au centre de leur stratégie de croissance. En ce sens, rzilient joue un rôle clé auprès de ces acteurs qui pourront réaliser des achats/locations iT responsables et donc limiter leur impact environnemental.

Pour donner un vrai sens à sa stratégie de distribution indirecte, rzilient a adapté son organisation commerciale et créé un ensemble de ressources complémentaires (commerciales, marketing, support, etc.). Les distributeurs/revendeurs pourront alors lancer rapidement leurs opérations à grande échelle tout en bénéficiant d’un niveau de support, de logistique et de qualité de très haut niveau.

Il s’agit donc d’une formidable opportunité pour les partenaires de rzilient d évoluer sur un marché en croissance et de donner une orientation vertueuse à leur offre. En ce sens, les revendeurs se positionneront donc comme des partenaires stratégiques permettant à leurs clients de mener à bien leur transformation numérique en s’appuyant sur des infrastructures et équipements iT reconditionnés.

De son côté, rzilient pourra largement accroitre la distribution de son offre à l’échelle nationale en s’appuyant sur des partenaires de proximité. En 2021, rzilient souhaite nouer de premiers accords structurants pour constituer un réseau de distribution solide souhaitant s’investir à long terme à ses côtés.