Dovre Group Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus

Dovre Group Oyj on 30.3.2021 luovuttanut yhteensä 633 612 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta vastikkeetta osakepalkkiojärjestelmän 2018 ansaintajaksoon 2018-2020 kuuluville avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti.

Osakkeiden luovuttaminen suunnatulla maksuttomalla osakeannilla perustuu Dovre Group Oyj:n yhtiökokouksen 28.4.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Ohjelmassa palkkion saajina on kaksi yhtiön johtoon kuuluvaa henkilöä.

Yllä mainitun 30.3.2021 toteutetun osakeluovutuksen jälkeen yhtiön hallussa on 236 725 omaa osaketta.

Osakepalkkiojärjestelmästä on tiedotettu 1.6.2018 sekä yllä mainitusta omien osakkeiden luovutusta koskevasta päätöksestä 29.3.2021.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Group -konsernin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö ja Konsultointi. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa, Venäjällä ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii yli 670 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V).