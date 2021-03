Kesla Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.3.2021 klo 11:30

Kesla Oyj:n hallituksen päätös B-osakkeiden muuntamisesta A-osakkeiksi

Kesla Oyj:n hallitus on 9.3.2021 yhtiöjärjestyksen 3 §:n nojalla hyväksynyt osakkeenomistajan pyynnön 20 000 B-osakkeen muuntamisesta vapaan kaupankäynnin kohteena oleviksi A-osakkeiksi. Kyseiset osakkeet jätetään kaupparekisteriin rekisteröitäväksi.

Muunnon jälkeiset osakkeiden lukumäärät ovat:

A-sarjan osakkeet: 2 503 145 kpl

B-sarjan osakkeet: 880 000 kpl

Kesla Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä säilyy ennallaan 3 383 145 kappaleessa.

Osakkeiden muunto rekisteröidään kaupparekisteriin 31.3.2021. Muunnetut osakkeet tulevat julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingissä yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa 31.3.2021 alkaen.

KESLA OYJ

Simo Saastamoinen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Simo Saastamoinen, 040 560 9310

JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.kesla.com

Kesla on metsäteknologian ja materiaalikäsittelyn kehittämiseen, markkinointiin ja valmistukseen erikoistunut konepajakonserni, joka tuottaa asiakkaan alustaan integroituvia, parasta käyttökokemusta tuottavia ja asiakkaan liiketoimintaa edistäviä laadukkaita materiaalinkäsittelyratkaisuja. Keslan liiketoiminta on keskittynyt kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat traktorivarusteet, puunkorjuulaitteet sekä auto- ja teollisuusnosturit. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 40 miljoonaa euroa. Konsernin viennin osuus liikevaihdosta oli 70 %. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella ja Ilomantsissa sekä myyntiyhtiö Appenweierissa, Saksassa. Keslan palveluksessa on noin 250 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. #yourlifetimematch.