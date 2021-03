Flair Airlines propose ses tarifs avantageux à Montréal avec les tout premiers vols intérieurs à très bas prix

English French

EDMONTON, Alberta, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Flair Airlines, le seul transporteur aérien indépendant à très bas prix au Canada, étend son service à l'aéroport international Montréal-Trudeau (code IATA : YUL) à partir du 1er juillet 2021, avec des vols directs vers Toronto, Vancouver, Halifax et Abbotsford.



L'ajout du service de Flair à Montréal marque une étape incroyable pour la compagnie aérienne, puisqu'il s'agit du premier service domestique à très bas prix dans la région. Le réseau de Flair continue de s'étendre au Canada, alors que de nouveaux appareils sont ajoutés à la flotte et que les préparatifs se poursuivent pour le redémarrage sécuritaire des voyages. Le développement ambitieux de Flair se concentre d'abord sur les marchés intérieurs, afin d'assurer que tous les Canadiens bénéficient d'options de voyage abordables.

« Nous sommes ravis de mettre en place un service à très bas prix à Montréal et d'offrir nos tarifs avantageux dans une région où les Canadiens paient beaucoup trop cher depuis bien trop longtemps », affirme Stephen Jones, président et chef de la direction. « Offrir des voyages aériens abordables au Canada est une première étape essentielle pour relancer le secteur du voyage et du tourisme. Nous savons qu'il y a un besoin pour un service à très bas prix à Montréal et nous sommes ravis d'apporter nos tarifs avantageux dans la région. »

Flair a été l'une des premières compagnies aériennes à concentrer son réseau exclusivement sur les voyages intérieurs essentiels pendant la pandémie. Flair continuera d'assurer uniquement le service essentiel jusqu'en avril et commencera à élargir son service en mai, au fur et à mesure que les vaccinations se poursuivront et que l'envie de voyager reviendra.

« Nous savons qu'il y aura un besoin de tarifs aériens abordables lorsque nous pourrons à nouveau voyager de manière sécuritaire. En tant que transporteur aérien à très bas prix, Flair ne connait pas les frais généraux et les coûts associés des organisations et des réseaux traditionnels. Cela nous permet de répercuter nos gains d'efficacité sur nos prix. Les familles et les amis attendent avec impatience de pouvoir se retrouver, et Flair est là pour s'assurer qu'ils auront les moyens financiers de prendre l'avion une fois qu'ils pourront à nouveau voyager en toute sécurité. »

Les tarifs aller simple sur plusieurs des nouvelles liaisons de Montréal commencent à partir de 49 $, taxes et frais inclus. De plus, Flair offre une couverture COVID qui permet aux passagers de changer facilement leurs plans de voyage étant donné l'incertitude continue causée par la pandémie. Les réservations sont maintenant disponibles sur flyflair.com, pour les nouvelles liaisons annoncées, pour des voyages jusqu'au 30 octobre 2021.

