Immatics veröffentlicht Ergebnisse des Geschäftsjahres 2020 sowie ein Update zur Geschäftsentwicklung

Erste Anti-Tumorwirkung in den ACTengine ® Phase 1a-Studien gezeigt

Patientenrekrutierung für die klinischen ACTengine ® Studien in Deutschland und USA weiter ausgebaut

Zum 31. Dezember 2020 verfügte Immatics über liquide Mittel in Höhe von 285 Millionen US-Dollar1 (232 Millionen Euro), damit sind die Betriebskosten voraussichtlich bis in 2023 hinein gedeckt

Tübingen, Deutschland und Houston, Texas, USA, 30. März 2021 – Immatics N.V. (NASDAQ: IMTX, „Immatics“), ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von T-Zell-basierten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs fokussiert, gab heute die Ergebnisse für das 4. Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2020 sowie ein Update zur weiteren Geschäftsentwicklung bekannt.

Harpreet Singh, Ph.D., CEO von Immatics, kommentierte: „2020 war ein ganz besonderes Jahr für Immatics. Wir haben sowohl unsere Pipeline-Programme weiterentwickelt als auch unsere Führungsebene sowie unseren wissenschaftlichen Beirat erweitert und das Unternehmen an der US-Börse Nasdaq notiert. Auf dieser Basis aufbauend, haben wir kürzlich erste positive Daten aus unseren drei klinischen TCR-T-Programmen veröffentlicht. Hier konnten wir eine erste Anti-Tumorwirkung in stark vorbehandelten Patienten zeigen. Diese frühen Daten stellen eine erste klinische Validierung unserer einzigartigen Plattform für TCR-basierten Therapien dar. Im späteren Verlauf des Jahres werden wir weitere Daten aus den ACTengine® TCR-T-Studien sowie zu unseren bispezifischen TCR-Programmen (TCER®) veröffentlichen.“

Viertes Quartal 2020 sowie weitere Updates

Adoptive Zelltherapien

ACTengine® IMA200 Serie - Immatics veröffentlichte im März ein Update klinischer Daten zu seinen drei laufenden ACTengine® Phase-1-Studien. Diese untersuchen den adoptiven Zelltherapie-Ansatz mit genetisch veränderten patienteneigenen T-Zellen (auch TCR-T genannt). Die Daten aus dieser frühen Phase der Dosis-Eskalation der ACTengine® Programme, IMA201, IMA202 und IMA203, zeigten eine erste Anti-Tumorwirkung. Bis zum Ende des Beobachtungszeitraums (data cut-off) konnte bei 8 von 10 Patienten eine Verringerung der Tumorgröße festgestellt werden. Ein Patient hatte eine sogenannte partielle Remission (partial response), die zum Zeitpunkt des data cut-offs noch nicht bestätigt war. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der beobachteten biologischen Aktivität der ACTengine® T-Zellen: Die verabreichten T-Zellen wurden auch Monate nach Behandlung im Blut der Patienten in hoher Zahl nachgewiesen und infiltrierten in das Tumorgewebe. Insgesamt zeigte sich für alle Produktkandidaten ein gut kontrollierbares Verträglichkeits- und Sicherheitsprofil. Ein weiteres Update klinischer Daten aus den Phase-1a-Studien für IMA201 und IMA203 sowie erste Ergebnisse der Phase 1b-Studie (Dosis-Expansion) für IMA202 sind für das zweite Halbjahr 2021 geplant. Der Studienzulassungsantrag (Clinical Trial Application, CTA) für den vierten Produktkandidaten aus der IMA200 Serie, IMA204, ist weiterhin für das zweite Halbjahr 2021 geplant. Das Unternehmen präsentierte im September 2020 erste präklinische Daten zu diesem Programm. Der Produktkandidat ist gegen die neuartige Zielstruktur COL6A3 Exon 6 gerichtet, die im Tumor-Stroma einer Vielzahl von soliden Tumoren exprimiert wird.



Bispezifische TCR-Moleküle

IMA401 - Immatics präsentierte im November auf dem European Antibody Congress präklinische Proof-of-Concept-Daten zu seinem ersten bispezifischen TCR-Programm (TCER ® ), IMA401. Bei dem Produktkandidaten handelt es sich um einen Antikörper-ähnlichen Wirkstoff, der als Fertigarzneimittel („off-the-shelf“) angewendet werden kann. IMA401 ist gegen die Zielstruktur MAGEA4/8 gerichtet, welches in hoher Dichte auf Tumorzellen vorkommt. Die Einreichung des Studienzulassungsantrags (CTA) für IMA401 ist weiterhin für Ende 2021 geplant.



IMA402 - Immatics plant erste präklinische Proof-of-Concept-Daten zu seinem zweiten TCER® Programm, IMA402, im zweiten Quartal 2021 zu veröffentlichen. Gleichzeitig sollen die Aktivitäten zur GMP-Prozessentwicklung beginnen, um den Produktkandidaten IMA402 auf die Studienzulassung (Investigational New Drug, IND) vorzubereiten und den Übergang in die klinische Entwicklung weiter voranzubringen.



Aktuelle Unternehmensentwicklungen

Update zum wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board)

Immatics hat den wissenschaftlichen Beirat (Scientific Advisory Board (SAB)) neu aufgestellt. In seiner neuen Zusammensetzung besteht dieser aus Pionieren und führenden Experten aus den Bereichen der Immunonkologie, adoptiven Zelltherapie, klinischen Onkologie und Tumorbiologie. Zu den Mitgliedern gehören Gwendolyn Binder, Dirk Busch, Christoph Huber, Patrick Hwu, Roland Kontermann, Crystal Mackall, Hidde Ploegh, Hans-Georg Rammensee und Cassian Yee. Patrick Hwu und Crystal Mackall werden gemeinsam den Vorsitz des wissenschaftlichen Beirats übernehmen. Weitere Informationen zu den Mitgliedern finden Sie auf der Immatics Webseite .

Anpassung des Resale Registration Statements

Immatics wird mit Veröffentlichung des jährlichen Geschäftsberichts (Annual Report on 20-F) eine Anpassung des bestehenden „Immatics Resale Registration Statements“ auf dem Form F-1 vornehmen, um bestimmte Informationen zu aktualisieren. Dieses Dokument ermöglicht den potenziellen Verkauf existierender Aktien von bestimmten Aktionären. Das Einreichen ist kein Hinweis auf den Verkauf von Aktien dieser Aktionäre. Auf Basis dieses Registrierungsdokuments werden keine neuen Aktien von Immatics ausgegeben oder verkauft.

Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2020

Liquiditätslage: Bis zum 31. Dezember 2020 betrugen die liquiden Mittel 232,0 Millionen Euro (284,7 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 119,4 Millionen (146,5 Millionen US-Dollar1) für das am 31. Dezember 2019 endende Geschäftsjahr. Der Anstieg beruht zum Großteil auf dem im Juli 2020 abgeschlossenen Unternehmenszusammenschluss mit ARYA sowie der parallel durchgeführten PIPE-Finanzierung.

Umsatz: Der Gesamtumsatz für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr, der sich aus dem Umsatz von Kooperationsvereinbarungen zusammensetzt, betrug 31,3 Millionen Euro (38,4 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 18,4 Millionen Euro (22,6 Millionen US-Dollar1) zum Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019.

Forschungs- und Entwicklungskosten: Die gesamten Ausgaben für F&E für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr betrugen 67,1 Millionen Euro (82,3 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 40,1 Millionen Euro (49,2 Millionen US-Dollar1) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019. Dies ist zum Großteil auf vermehrte präklinische und klinische Aktivitäten sowie gestiegene aktienbasierte Mitarbeitervergütungen (14,5 Millionen Euro; 17,8 Millionen US-Dollar1 verglichen mit 1,6 Millionen Euro; 1,9 Millionen US-Dollar1 zum Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019) zurückzuführen.

Allgemeine und Verwaltungskosten: Die allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich bis zum Jahresende, dem 31. Dezember 2020 auf 34,2 Millionen Euro (42,0 Millionen US-Dollar1) verglichen mit 11,8 Millionen Euro (14,5 Millionen US-Dollar1) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019. Die zusätzlichen Kosten sind zum Großteil auf gestiegene aktienbasierte Mitarbeitervergütungen (10,9 Millionen Euro; 13,4 Millionen US-Dollar1 verglichen mit 0,5 Millionen Euro; 0,6 Millionen US-Dollar1 zum Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019) sowie einmalige Ausgaben im Rahmen des Nasdaq-Börsengangs im Zuge des Unternehmenszusammenschlusses mit ARYA im Juli 2020 zurückzuführen.

Jahresfehlbetrag: Der Nettoverlust betrug 229,6 Millionen Euro (281,7 Million US-Dollar1) für das gesamte Geschäftsjahr 2020 bis zum 31. Dezember 2020, verglichen mit 32,5 Millionen Euro (39,9 Millionen US-Dollar1) im Vorjahreszeitraum bis zum 31. Dezember 2019. Der Großteil der zusätzlichen Kosten ist auf eine einmalige, zahlungsunwirksame (non-cash) Aufwendung in Verbindung mit der ARYA-Transaktion zurückzuführen. Diese belief sich auf 152,8 Millionen Euro (187,5 Millionen US-Dollar1). Der Hauptanteil dieser zahlungsunwirksamen Aufwendung beruht auf einem Anstieg des Aktienkurses zwischen der Vertragsunterzeichnung und dem Abschluss der Transaktion.

Die vollständigen Finanzergebnisse finden Sie im Jährlichen Geschäftsbericht (Annual Report des Formulars „Form 20-F“), welcher bei der Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht wurde und auf der SEC Webseite veröffentlicht wurde: www.sec.gov .

1 Alle Beträge wurden mit dem von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten Wechselkurs zum 31. Dezember 2020 umgerechnet (1 EUR = 1,2271 US-Dollar).

Über Immatics

Immatics entwickelt zielgerichtete Immuntherapien gegen Krebs. Unsere Mission ist es, das Potenzial von T-Zellen für Patienten voll auszuschöpfen und neue Wege im Kampf gegen Krebs zu gehen. Wir identifizieren tumorspezifische Zielstrukturen und entwickeln dazu passende T-Zell-Rezeptoren (TCRs), die gezielt gegen den jeweiligen Tumor eingesetzt werden können. Dieses firmeneigene Know-how ist die Basis unserer Pipeline adoptiver Zelltherapien und bispezifischer TCR-Moleküle sowie unserer Kollaborationen mit weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Weitere Details zu Immatics, einschließlich aller kursrelevanten Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.immatics.com oder folgen Sie uns in den sozialen Medien auf Twitter und LinkedIn .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in der Pressemitteilung, können als in die Zukunft gerichtete Aussagen angesehen werden. In die Zukunft gerichtete Aussagen, beziehen sich im Allgemeinen auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Immatics. So sind beispielsweise Aussagen über den Zeitplan von Produktkandidaten sowie Immatics' Fokus auf Partnerschaften, um seine Strategie voranzubringen, zukunftsgerichtete Aussagen. In manchen Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie „kann“, „sollte“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“, „schätzt“, „voraussehen“, „glaubt“, „prognostiziert“, „potenziell“, oder „fortsetzen“ oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie identifiziert werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Schätzungen und Annahmen, die zwar von Immatics und seinem Management als sinnvoll erachtet werden, aber grundsätzlich ungewiss sind. Von Zeit zu Zeit können neue Risiken und Ungewissheiten auftauchen, und es ist nicht möglich, alle Risiken und Ungewissheiten vorherzusagen. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem, aber nicht ausschließlich: verschiedene Faktoren, die sich der Kontrolle des Managements entziehen, einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen; sowie andere Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in den bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Unterlagen aufgeführt sind. Nichts in dieser Präsentation sollte als eine Zusicherung irgendeiner Person angesehen werden, dass die hierin dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen erreicht werden oder dass eines der beabsichtigten Ergebnisse dieser zukunftsgerichteten Aussagen erreicht wird. Der Leser sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen, die nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie veröffentlicht wurden. Immatics übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Financial Position of Immatics N.V.





As of December 31, 2020 December 31, 2019 (Euros in thousands) Assets Current assets Cash and cash equivalents 207,530 103,353 Other financial assets 24,448 16,023 Accounts receivable 1,250 957 Other current assets 5,763 3,667 Total current assets 238,991 124,000 Non-current assets Property, plant and equipment 7,868 4,720 Intangible assets 914 1,008 Right-of-use assets 6,149 3,287 Other non-current assets 724 1,262 Total non-current assets 15,655 10,277 Total assets 254,646 134,277 Liabilities and shareholders' deficit Current liabilities Provisions 51 50 Accounts payable 10,052 7,082 Deferred revenue 46,600 59,465 Lease liabilities 1,881 1,411 Other current liabilities 2,025 1,288 Total current liabilities 60,609 69,296 Non-current liabilities Deferred revenue 85,475 101,909 Lease liabilities 4,306 1,823 Other non-current liabilities - 2,084 Total non-current liabilities 89,781 105,816 Shareholders' equity (deficit) Share capital 629 1,164 Share premium 573,339 190,945 Accumulated deficit (462,253) (233,194) Other reserves (7,459) (770) Total equity (deficit) attributable to shareholders of the parent 104,256 (41,855) Non-controlling interest - 1,020 Total shareholders' equity (deficit) 104,256 (40,835) Total liabilities and shareholders' equity (deficit) 254,646 134,277





Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Loss of Immatics N.V.

Year ended December 31, 2020 2019 2018 (Euros in thousands, except share and per share data) Revenue from collaboration agreements 31,253 18,449 3,770 Research and development expenses (67,085) (40,091) (33,971) General and administrative expenses (34,186) (11,756) (7,666) Other income 303 385 3,458 Operating result (69,715) (33,013) (34,409) Financial income 2,949 790 2,215 Financial expenses (10,063) (264) (161) Share listing expense (152,787) - - Financial result (159,901) 526 2,054 Loss before taxes (229,616) (32,487) (32,355) Taxes on income - - - Net loss (229,616) (32,487) (32,355) Attributable to: Equity holders of the parent (229,059) (31,571) (31,444) Non-controlling interest (557) (916) (911) Net loss (229,616) (32,487) (32,355) Net loss per share - basic and diluted (4.77) (0.95) (0.95) Weighted average shares outstanding - basic and diluted 48,001,228 33,093,838 33,093,838





Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Loss of Immatics N.V.

Year ended December 31, Notes 2020 2019 2018 (Euros in thousands) Net Loss (229,616) (32,487) (32,355) Other comprehensive loss Items that may be reclassified subsequently to profit or loss, net of tax - - - Currency translation differences from foreign operations (6,689) (29) 313 Total comprehensive loss for the period (236,305) (32,516) (32,042) Attributable to: Equity holders of the parent (235,748) (31,600) (31,131) Non-controlling interest 20 (557) (916) (911) Total comprehensive loss for the period (236,305) (32,516) (32,042)

Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Cash Flows of Immatics N.V.

Year ended December 31, 2020 2019 2018 (Euros in thousands) Cash flows from operating activities Loss before taxation (229,616) (32,487) (32,355) Adjustments for: Interest income (850) (790) (507) Depreciation and amortization 4,424 3,858 2,176 Interest expense 289 170 16 Share listing expense 152,787 - - Equity settled share-based payment 22,908 152 118 MD Anderson compensation expense 45 700 1,360 (Decrease) Increase in other liabilities resulting from share appreciation rights (2,036) 1,864 220 Payment related to share-based compensation awards previously classified as equity-settled (4,322) - - Net foreign exchange differences (4,477) 3 - Changes in working capital Increase in accounts receivable (294) (563) (175) Increase in other assets (1,600) (1,497) 5,608 (Increase) decrease in accounts payable and other current liabilities (23,387) 98,937 43,732 Interest received 808 790 507 Interest paid (289) (170) (16) Net cash provided by/(used in) operating activities (85,610) 70,967 20,684 Cash flows from investing activities Payments for property, plant and equipment (7,420) (2,143) (429) Cash paid for investments in Other financial assets (82,930) (20,473) (13,101) Cash received from maturity of investments classified in Other financial assets 74,505 17,551 - Payments for intangible assets (104) (91) (78) Proceeds from disposal of property, plant and equipment - 97 94 Net cash provided by/(used in) investing activities (15,949) (5,059) (13,514) Cash flows from financing activities Proceeds from issuance of shares to equity holders of the parent 217,918 - 23,648 Transaction cost deducted from equity (7,939) Payments for leases (2,096) (1,862) - Net cash provided by/(used in) financing activities 207,883 (1,862) 23,648 Net increase in cash and cash equivalents 106,324 64,046 30,818 Cash and cash equivalents at beginning of period 103,353 39,367 8,415 Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents (2,147) (60) 134 Cash and cash equivalents at end of period 207,530 103,353 39,367





Immatics N.V. and subsidiaries

Condensed Consolidated Statement of Changes in Shareholders’ equity (deficit) of Immatics N.V.

(Euros in thousands) Notes Share capital Share premium Accumulated deficit Other reserves Total equity attributable to shareholders of the parent Non-controlling interest Total share-holders' equity (deficit) Balance as of January 1, 2018 1,164 167,027 (170,179) (1,054) (3,042) 787 (2,255) Other comprehensive loss - - - 313 313 - 313 Net loss - - (31,444) - (31,444) (911) (32,355) Comprehensive loss for the year - - (31,444) 313 (31,131) (911) (32,042) Equity-settled tandem awards 18 - 118 - - 118 - 118 Issuance of ordinary shares 19 - 23,648 - - 23,648 - 23,648 MD Anderson compensation expense 20 - - - - - 1,360 1,360 Balance as of December 31, 2018 1,164 190,793 (201,623) (741) (10,407) 1,236 (9,171) Balance as of January 1, 2019 1,164 190,793 (201,623) (741) (10,407) 1,236 (9,171) Other comprehensive loss - - - (29) (29) - (29) Net loss - - (31,571) - (31,571) (916) (32,487) Comprehensive loss for the year - - (31,571) (29) (31,600) (916) (32,516) Equity-settled tandem awards 18 - 152 - - 152 - 152 MD Anderson compensation expense 20 - - - - - 700 700 Balance as of December 31, 2019 1,164 190,945 (233,194) (770) (41,855) 1,020 (40,835) Balance as of January 1, 2020 1,164 190,945 (233,194) (770) (41,855) 1,020 (40,835) Other comprehensive loss - - - (6,689) (6,689) - (6,689) Net loss - - (229,059) - (229,059) (557) (229,616) Comprehensive loss for the year - - (229,059) (6,689) (235,748) (557) (236,305) Reorganization 3,19 (833) 833 - - - - - Issue of share capital MD Anderson Share Exchange 3,19 7 501 - - 508 (508) - PIPE Financing, net of transaction costs 3, 19 104 89,973 - - 90,077 - 90,077 ARYA Merger, net of transaction costs 3,19, 17 180 272,508 - - 272,688 - 272,688 SAR conversion 18 7 (7) - - - - - Total issuance of share capital 298 362,975 - - 363,273 (508) 362,765 Equity-settled share-based compensation 18 - 22,908 - - 22,908 - 22,908 Payment related to share-based compensation awards previously classified as equity-settled 18 - (4,322) - - (4,322) - (4,322) MD Anderson compensation expense 20 - - - - - 45 45 Balance as of December 31, 2020 629 573,339 (462,253) (7,459) 104,256 - 104,256













