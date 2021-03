ELECSTER OYJ PÖRSSITIEDOTE (LIPUTUSILMOITUS)

30.03.2021 klo 14:30

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA

Elecster Oyj on tänään 30.03.2021 vastaanottanut Jukka Halosen ja Irma Halosen AML 9 luvun 9 §:n mukaiset ilmoitukset.

Jukka Halosen prosenttiosuus osakkeista on ilmoituksen mukaan

11,49 % ja äänistä 19,74 %. Vastaavasti Irma Halosen osuus on ilmoituksen mukaan

0,00 % sekä osakkeista että äänistä.

Jukka Halosen kokonaisosuus yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan: % osakkeista % äänistä kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä kohdeyhtiön äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen jälkeen 11,49 % 19,74 % 3 748 116 21 100 116





Osakkeet ja äänet liputusrajan saavuttamisen jälkeen, Jukka Halonen Osakesarja/-laji Osakkeiden lukumäärä Osakkeiden prosenttiosuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6) FI0009900658 11950 3700 0,32 % 0,10 % FI0009901664 26280 388760 0,70 % 10,37 % Osakesarja/-laji Äänten lukumäärä Äänten prosenttiosuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6) FI0009900658 11950 3700 0,06 % 0,02 % FI0009901664 262800 3887600 1,25 % 18,42 % Osakkeet lkm Äänet lkm Osakkeet %-osuus Äänet %-osuus YHTEENSÄ 430690 4166050 11,49 % 19,74 %





Irma Halosen kokonaisosuus yhtiön osakkeista ja äänistä ilmoituksen mukaan: % osakkeista % äänistä kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärä kohdeyhtiön äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan rikkoutumisen jälkeen 0,00 % 0,00 % 3 748 116 21 100 116

Elecster Oyj:n osakepääoma koostuu yhteensä 3 748 116 osakkeesta, ääniä osakkeilla on yhteensä 21 100 116 kappaletta. A-sarjan osakkeita on 1 820 116 kpl ja K-sarjan osakkeita 1 928 000 kpl. A-osakkeilla on yhteensä 1 ääni/osake ja K-osakkeilla 10 ääntä/osake.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Arto Kinnunen, puh. 0400 191 980

JAKELU

Nasdaq OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.elecster.fi