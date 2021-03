Les réseaux de soins primaires du centre de l’alberta utilisent la surveillance médicale à domicile pour améliorer les soins aux patients

English French

EDMONTON, Alberta, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les résidents du centre de l’Alberta s’inscrivent présentement à une initiative de surveillance médicale à domicile qui utilise la technologie pour appuyer la prise en charge des soins de santé. En raison de la pandémie de COVID-19, le besoin de nouveaux modèles de prestation des soins s’est accru, car les patients atteints d’un trouble de santé chronique sont exposés à un risque accru de complications graves s’ils sont exposés à la maladie. Cette initiative, appelée Alberta Central Zone PCN Home Health Monitoring Project (initiative de surveillance médicale à domicile par les réseaux de soins primaires du centre de l’Alberta), fait appel à des équipes d’infirmières et de médecins provenant des réseaux de soins primaires pour effectuer une surveillance médicale à distance de patients atteints de troubles de santé chroniques afin de réduire le plus possible le risque d’exposition à la COVID-19 tout en allégeant le fardeau imposé au système de soins de santé. Cette initiative est issue d’une collaboration entre le gouvernement de l’Alberta, les Alberta Health Services (AHS) (services de soins de santé de l’Alberta), les Alberta Central Zone Primary Care Networks (PCN) (réseaux de soins de santé du centre de l’Alberta), Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée, TELUS Santé, Alberta Innovates et Health City.



Cette initiative met en application des technologies éprouvées permettant la surveillance à distance. À l’aide de dispositifs médicaux tels que des brassards de tensiomètre, des pèse-personnes, des glucomètres, des oxymètres pulsatiles et des thermomètres, les patients surveillent leur état de santé à la maison. Les données tirées des mesures prises à domicile sont conservées dans un système en ligne sécurisé et font l’objet d’une surveillance par l’équipe de soins de santé des patients. Pour participer, les patients peuvent utiliser leurs propres appareils ou ceux fournis par leur équipe du réseau de soins primaires. Les évaluations des patients se feront tout au long du projet afin de mesurer l’efficacité de ce modèle de soins.

« Le gouvernement de l’Alberta est déterminé à soutenir les façons novatrices d’offrir des services aux personnes âgées et aux adultes d’âge mûr de façon plus efficace et efficiente », a indiqué Josephine Pon, ministre responsable des Aînés et du Logement. « Ce partenariat entre les secteurs publics, privés et des organismes sans but lucratif contribuera à améliorer la vie des personnes âgées du centre de l’Alberta en leur donnant accès aux outils et au soutien dont elles ont besoin pour rester en santé et autonomes dans la collectivité de leur choix. »

« Cette initiative permet aux équipes des réseaux de soins primaires traitant les patients atteints de maladies chroniques de soutenir efficacement un grand nombre de patients en même temps. Grâce à la rétroaction et à la sensibilisation offertes par l’équipe de soins primaires au cours de plusieurs mois de surveillance, les patients se sentent capables d’utiliser les dispositifs de surveillance à la maison pour prendre leur santé en main », a indiqué le Dr Turner, directeur médical adjoint – Soins primaires, services de soins de santé du centre de l’Alberta.

En juillet 2020, deux réseaux de soins primaires du centre de l’Alberta ont mis en place l’initiative de surveillance médicale à domicile avec succès en vue de valider les données probantes existantes montrant que la surveillance à distance est un modèle de prestation de services approprié pour les patients atteints de maladies chroniques. La phase actuelle de l’initiative prévoit élargir l’offre de service à six réseaux de soins primaires du centre de l’Alberta, l’objectif étant d’y inscrire 500 patients en 20 mois.

« L’initiative de surveillance médicale à domicile des réseaux de soins primaires du centre de l’Alberta est la première du genre en Alberta. Cette initiative fait intervenir des sociétés, des agences et des cliniciens œuvrant en santé afin d’améliorer la gestion des soins de ces patients de façon durable », a précisé Reg Joseph, directeur général, Health City. « La démonstration de la viabilité de la surveillance médicale à domicile dans le centre de l’Alberta pourrait mener à l’adoption à grande échelle de ce modèle de soins de santé, se traduisant par des soins plus abordables et efficaces pour les patients et par l’obtention de meilleurs résultats de santé au sein de la province, en plus de servir de modèle national de prestation des soins pour les patients vivant en milieu rural. »

Selon Tim Murphy, vice-président, Santé, chez Alberta Innovates, « cette initiative remet en question nos méthodes traditionnelles de prestation des soins en milieu rural en Alberta. Nous sommes emballés de faire partie de cette collaboration productive et très utile ».

« Nous sommes déterminés à offrir des solutions novatrices en soins de santé qui reflètent notre mission, soit être au service de l’humanité en améliorant la santé humaine. C’est la raison d’être de notre société. Nous avons à cœur d’aider à faire en sorte que les patients atteints de maladies chroniques vivant en milieu rural reçoivent les soins dont ils ont besoin à domicile. Ce type de partenariat aura une incidence sur la santé et le bien-être des Albertains », a précisé Andrea Sambatti, présidente et directrice générale, Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée.

Au sujet du ministère des Aînés et du Logement de l’Alberta

Le ministère des Aînés et du Logement (Alberta Seniors and Housing) offre aux personnes âgées des programmes et des services pour les aider et favoriser leur sécurité et leur bien-être. Le ministère soutient également la création de logements abordables et s’assure que les Albertains dans le besoin ont accès à des options en matière de logement. Vous trouverez une description plus détaillée des programmes et services offerts par ce ministère au https://www.alberta.ca/seniors-and-housing.aspx.

Au sujet des services en soins de santé de l’Alberta

Les services en soins de santé de l’Alberta (Alberta Health Services) représentent l’instance provinciale en matière de santé responsable de la planification et de la prestation de programmes de soutien et de services en santé aux plus de 4 millions d’adultes et d’enfants vivant en Alberta. Sa mission est d’offrir à tous les Albertains un système de soins de santé de qualité, accessible et durable, centré sur le patient.

Au sujet des réseaux de soins primaires

Les réseaux de soins primaires (Primary Care Networks) représentent une approche albertaine visant à améliorer et à mieux coordonner l’accès aux soins primaires pour les patients. Les soins primaires constituent la porte d’entrée du système de soins de santé pour la plupart des patients. Au sein de chaque réseau de soins primaires, un groupe de médecins de famille travaille en collaboration avec les services de soins de santé de l’Alberta (Alberta Health Services) et d’autres professionnels de la santé, tels que des pharmaciens, des infirmières, des thérapeutes en santé mentale et des diététistes, afin de fournir d’excellents soins de santé. Chaque réseau de soins primaires conçoit des programmes et des services sur mesure pour répondre au mieux aux besoins locaux, lesquels peuvent varier d’une région à l’autre. La région du centre compte 12 réseaux de soins primaires qui travaillent de concert, par l’intermédiaire du comité des réseaux de soins primaires du centre de l’Alberta, afin de déterminer et de coordonner les occasions d’améliorer les soins de santé dans l’ensemble de la région.

Au sujet de Boehringer Ingelheim (Canada) Ltée

Boehringer Ingelheim se consacre à la découverte de traitements révolutionnaires visant à améliorer la vie des humains et des animaux. Entreprise biopharmaceutique de renommée mondiale axée sur la recherche, la compagnie valorise par l'innovation dans des domaines où il existe un grand besoin médical à combler. Fondée en 1885, Boehringer Ingelheim est encore de nos jours une entreprise familiale axée sur l'avenir. Elle compte environ 52 000 employés oeuvrant dans plus de 130 marchés et trois domaines d'exploitation : produits pharmaceutiques pour les humains, santé animale et fabrication contractuelle de produits biopharmaceutiques. Le siège social canadien de Boehringer Ingelheim a été établi en 1972 à Montréal, au Québec, et est maintenant situé à Burlington, en Ontario. Boehringer Ingelheim compte environ 600 employés au Canada. Pour en savoir plus, visitez www.boehringer-ingelheim.ca.

Au sujet de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des solutions de soins de santé numériques fournissant des solutions de soins de santé virtuels, de télésoins à domicile, de dossiers médicaux et de santé électroniques, de gestion des avantages sociaux et d’officine ainsi que des services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la puissance de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé facilite l’accès aux soins et révolutionne la circulation de l’information dans le secteur de la santé tout en aidant les médecins, les pharmaciens, les autorités sanitaires, les fournisseurs de soins de santé paramédicaux, les assureurs, les employeurs et les citoyens à mieux collaborer et à être plus efficaces et plus productifs, afin de faire progresser sa vision de la transformation des soins de santé tout en améliorant la santé des Canadiens.

Par l’entremise des centres de soins de TELUS Santé, des équipes de professionnels de la santé réputés et passionnés offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers de familles, d’employeurs et de professionnels canadiens dans plus de 15 cliniques au pays.



Pour en savoir plus, visitez telussante.co.

Au sujet d’Alberta Innovates

Alberta Innovates investit en recherche, en innovation et en entrepreneuriat pour stimuler la croissance économique provinciale et la diversité. Nous stimulons la puissance de l’innovation par notre travail avec des chercheurs, l’industrie et des entrepreneurs pour faire avancer l’Alberta vers un avenir où les émissions de carbone seront moindres, pour promouvoir l’usage responsable des terres et des eaux et pour contribuer à l’amélioration de la santé et du bien-être des Albertains.

Alberta Innovates fournit une expertise technique, des conseils et du soutien aux entrepreneurs, des occasions de partenariats et des fonds pour faire avancer les meilleures idées. Nous appuyons une vaste gamme d’activités en recherche et en innovation – de la découverte à l’utilisation. La collaboration est au cœur de notre travail, ce qui nous permet de réunir des esprits brillants et des idées fantastiques. Découvrez comment l’Alberta innove au https://albertainnovates.ca/.

Au sujet de Health City

Health City est un organisme canadien sans but lucratif qui travaille de concert avec des cliniciens, des innovateurs, des organismes philanthropiques et des sociétés pour créer de nouvelles avenues en soins de santé qui favorisent l’amélioration des résultats en matière de santé et le développement économique dans le secteur de la santé. Notre principal intérêt est de transformer les innovations dans notre secteur de la santé en solutions qui pourraient avoir une application commerciale et une pertinence à l’échelle mondiale, les adoptant pour faire une différence à l'échelle locale et leur donnant une ampleur accrue pour les exporter sur les marchés internationaux.



Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.healthcities.ca/.

