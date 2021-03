L'EV6 redéfinit les frontières de la mobilité électrique avec un design inspirant, des performances exaltantes et un aménagement innovant

English French

Symbole de l’évolution de la marque Kia, l’EV6 est le premier VÉB de la marque fabriqué sur la nouvelle plateforme réservée aux VÉ

Choix de plusieurs configurations de groupes motopropulseurs zéro émission, autonomie de plus de 510 kilomètres avec une seule charge

Chargement ultra rapide de 800 V chargeant la batterie de 10 à 80 % en seulement 18 minutes et ajoutant 100 km à l’autonomie en moins de 4,5 minutes

L’EV6 GT accélère de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et atteint une vitesse de pointe de 260 km/h

La nouvelle architecture des VÉ assure un intérieur spacieux et des technologies haut de gamme favorisant une expérience intuitive

Systèmes perfectionnés d’assistance à la conduite, incluant l’assistance à la conduite sur autoroute 2 et l’assistance intelligente au stationnement à distance

SÉOUL, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec le nouveau EV6 de Kia, le marché des VUS multisegments s’enrichit d’un véhicule électrique au style exclusif, offrant une autonomie prolongée, un fonctionnement sans émission et un chargement ultrarapide de 800 V. L’EV6 est le premier véhicule Kia construit sur une nouvelle plateforme réservée aux véhicules électriques à batterie (VÉB).

Le premier véhicule exclusivement électrique arborant la nouvelle philosophie de design de Kia intitulée « Opposés réunis », ce multisegment avant-gardiste affiche un design futuriste rehaussé par de nombreux détails haut de gamme. Propulsé exclusivement à l’énergie électrique, il offre plusieurs choix de configurations de groupes motopropulseurs, chacune offrant zéro émission et une autonomie impressionnante. Grâce à une capacité de chargement de 800 V, la batterie de l’EV6 peut être rechargée de 10 à 80 % en seulement 18 minutes. De son côté, la version GT, créée pour inspirer les clients par ses performances excitantes, offre une accélération palpitante de 0 à 100 km/h en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de 260 km/h.

L’EV6 est le premier modèle exclusivement électrique construit par Kia sur sa toute nouvelle plateforme internationale électrique et modulaire (baptisée E-GMP). Ce véhicule est important, car il représente le premier pas vers la transition de Kia qui change de cap pour privilégier l’électrification sous un nouveau slogan « Mouvement that inspires ». Il lance également la stratégie à moyen et long terme pour que les véhicules VÉB, hybrides rechargeables (PHEV) et hybrides électriques (HE) représentent 40 % des ventes totales de Kia d'ici 2030, avec un objectif de ventes annuelles de 1,6 million d'unités pour ces modèles écologiques. Dans ce cadre, Kia vise à faire passer ses ventes de BEV à 880 000 unités en 2030 et à devenir l'un des principaux vendeurs mondiaux. L’EV6 est le premier de 11 nouveaux modèles de VÉB devant être lancés par Kia d’ici 2026; sept devant être construit sur la plateforme E-GMP et quatre étant des versions électriques de modèles existants.

« L’EV6 incarne la nouvelle identité de Kia, » explique M. Ho Sung Song, Président et chef de la direction de Kia. « Il a été créé pour inspirer chaque trajet par son design audacieux, son ingénierie progressive, ses technologies innovantes et ses performances électriques palpitantes. L’EV6 représente également la première étape dans l’engagement à long terme de Kia envers la mobilité durable et vise à accélérer la transition vers la création de moyens de transport propres, et l’utilisation de produits, de matériaux et de processus de fabrication plus écologiques. »

L’EV6 sera fabriqué en Corée du Sud. Il sera vendu sur certains marchés internationaux au deuxième semestre 2021 et pourra être commandé en ligne, dans certains pays, à partir du 30 mars.

La vidéo de la première mondiale de l'EV6 peut être visionnée sur la chaine youtube de Kia Global.

Nouvelle direction de design pour Kia

La nouvelle expression de design exprime l’équilibre entre des forces contrastées

L’EV6 a été créé avec le concept des « opposés réunis », la nouvelle philosophie de design de la marque qui s’inspire des nombreux contrastes trouvés dans la nature et l’humanité. La pierre d’angle de cette philosophie reste la nouvelle identité visuelle qui met en contraste les forces positives, l’énergie de la nature et les éléments stylistiques marqués et sculptés.

M. Karim Habib, vice-président directeur et chef du centre international du design, explique : « En tant que premier véhicule exclusivement électrique de Kia, l’EV6 incarne le design progressif centré sur l’humain et la puissance de l’électricité. Nous croyons fermement que l’EV6 est un modèle convaincant et adapté au nouveau marché des véhicules électriques. Avec ce modèle, notre objectif était de créer un design distinctif et puissant en alliant des éléments technologiques sophistiqués, des volumes purs et riches tout en offrant un VE dédié à définir notre avenir. »

Conçue pour se différencier des autres véhicules de la catégorie des multisegments, la version GT de l’EV6 propose un extérieur distinctif et remarquable, des technologies de pointe et des niveaux de performance jusque-là introuvables dans un véhicule électrique de Kia.

À l’avant, le célèbre « museau de tigre » de Kia a été réinventé pour l’ère du numérique. Les feux de jour caractéristiques modernes et élégants font partie intégrante du « museau de tigre numérique » du véhicule. Le design des phares inclut également un éclairage « séquentiel » et dynamique. En dessous, une prise d’air surbaissée permet d’élargir visuellement l’avant du véhicule et d’accentuer son allure technologiquement évoluée.

Le profil esthétique inspiré des multisegments arbore un design moderne, élégant et aérodynamique. Une ligne sculptée court le long du bas des portières et remonte vers les ailes de roues, allongeant le profil du véhicule. En partie conçu pour maximiser les performances aérodynamiques, l’arrière est doté d’un pilier C incliné et décoré d’une garniture noire lustrée qui élargit visuellement la surface vitrée de la glace. Un aileron de toit surplombe le tout, dirigeant l’air vers le bas jusqu’à un aileron inférieur surélevé positionné au-dessus des feux arrière distinctifs de l’EV6.

Espace inspirant

Un intérieur polyvalent et spacieux, grâce à la batterie plate située sous le plancher

Un descendant direct de l’ère des VÉ, le design intérieur de l’EV6 a pu se libérer grâce à la plateforme E-GMP de Kia, dédiée aux véhicules électriques. Malgré son extérieur compact, l’empattement de 2 900 mm de l’EV6 assure un habitacle aussi spacieux que de nombreux VUS de taille moyenne.

M. Jochen Paesen, vice-président du design des intérieurs, a fait ce commentaire : « Les gens sont d’abord attirés par l’extérieur d’un véhicule, mais finissent par tomber en amour avec l’intérieur, car c’est là qu’ils passent le plus de temps. Créer un espace inspirant pour l’EV6 était donc la priorité absolue pour nous. Nous sommes convaincus que l’EV6 peut inspirer les conducteurs en dynamisant leur créativité. »

L’un des éléments les plus marquants du nouvel intérieur reste l’écran incurvé haute définition du système audiovisuel et navigation. La forme de l’écran large et de la planche de bord renforce le sentiment d’espace.

Les sièges relaxants sont minces, légers et contemporains, tandis que la sellerie solide, moderne et visuellement attrayante a été créée avec des plastiques recyclés, équivalent à 111 bouteilles en plastique.

L’intérieur de l’EV6 est polyvalent et intelligemment agencé, offrant de nombreux espaces de rangement, incluant 520 litres (VDA) d’espace à l’arrière lorsque les sièges de la deuxième rangée sont relevés. En rabattant les sièges arrière, on augmente la capacité de chargement à environ 1 300 litres. Le coffre avant du véhicule offre également 52 litres d’espace de rangement supplémentaire pour les versions à deux roues motrices et de 20 litres pour les versions à traction intégrale.

Propulsion électrique

Une grande autonomie, une traction intégrale et zéro émission

Les acheteurs de l’EV6 auront plusieurs choix de configurations de groupes motopropulseurs entièrement électriques, incluant une batterie haute tension à autonomie prolongée (de 77,4 kWh) et une batterie haute tension à autonomie standard (de 58,0 kWh). La gamme EV6 GT est disponible avec des modules de batteries à longue autonomie et à autonomie standard, tandis que l'EV6 GT ne dispose que du pack de batteries à longue autonomie. L’EV6 est également le premier véhicule de Kia disponible en deux roues motrices ou en version intégrale, celle-ci offrant des capacités dynamiques accrues dans les conditions de conduite difficiles.

Selon le cycle combiné WLTP, l’EV6 à deux roues motrices doté de la batterie de 77,4 kWh peut parcourir plus de 510 kilomètres (316 miles) avec une seule charge. L’EV6 doté de la traction intégrale peut produire un couple maximal de 605 Nm et accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes. La batterie de 77,4 kWh est jumelée à un moteur électrique de 168 kW (229 ps) qui alimente les roues arrière et, pour les modèles à traction intégrale, d’un moteur électrique de 239 kW (325 ps) qui entraîne les roues avant et arrière.

L’EV6 équipé de la batterie de 58,0 kWh peut accélérer de 0 à 100 km/h en 6,2 secondes et la version à traction intégrale produit un couple maximal de 605 Nm. Cette batterie est alliée à un moteur électrique de 125 kW qui alimente les roues arrière et, pour les modèles à traction intégrale, d’un moteur électrique de 173 kW (325 ps) qui entraîne les roues avant et arrière.

Une plateforme flexible favorisant les performances électriques

La nouvelle plateforme E-GMP de Kia réduit la complexité, grâce à la modularisation et la normalisation, tout en accélérant le développement de produits offrant différents attributs. Cette flexibilité de développement permet de satisfaire les besoins de nombreux conducteurs avec un seul et même modèle, comme l’EV6.

Propulsé par deux moteurs de 430 kW, l’EV6 GT atteint de nouveaux sommets de performance électrique. Générant un couple maximal de 740 Nm, la version GT à traction intégrale accélère de 0 à 100 km/h à la vitesse faramineuse de 3,5 secondes et peut atteindre une vitesse de pointe de 260 km/h (selon les objectifs de développement préliminaires). Avec l'ajout du logiciel de différentiel à glissement limité électronique sur la version EV6 GT uniquement, les conducteurs pourront profiter d'un contrôle en toute confiance et d'une conduite et d'une maniabilité dynamiques dans toutes les conditions.

« La version GT de l’EV6 prouve nos prouesses technologiques, alliant un chargement ultra rapide à des performances d’accélération similaires à celle d’une voiture de sport survoltée. Grâce à notre plateforme VÉ exclusive, nous n’avons plus à faire de compromis entre l’espace et la performance inspirante, » conclut M. Albert Biermann, Président et chef de la division R&D de Hyundai Motor Group.

Chargement ultrarapide de 800 V

Un chargement à 80 % en seulement 18 minutes; nouvelle fonction V2L

L’EV6 propose une capacité de chargement de 400 V ou de 800 V, sans ajout de composants ou d’adaptateurs supplémentaires. Le véhicule peut être rechargé très rapidement, passant de 10 à 80 % en seulement 18 minutes sur toutes les variantes, ou en ajoutant 100 km d’autonomie supplémentaire en moins de quatre minutes et demie lorsqu'elle est couplée à 2 roues motrices avec l'option de batterie de 77,4 kWh.

Le système de chargement du véhicule est plus polyvalent que celui des générations précédentes de VÉB, grâce à la présence d’un bloc de commande de chargement intégré (ICCU). L’ICCU offre une nouvelle fonction, nommée V2L, qui permet d’utiliser l’énergie de la batterie du véhicule pour alimenter un appareil externe. Cette fonction permet de tirer jusqu’à 3,6 kW, ce qui permet d’alimenter simultanément, par exemple, une télévision de 55 pouces et un climatiseur pendant plus de 24 heures. Le système permet également de recharger un autre VÉ, au besoin.

Si la batterie est chargée à plus de 35 %, l’EV6 peut tirer jusqu’à 1 600 kg. Cette caractéristique, alliée à la fonction V2L, permet au conducteur d’emporter avec lui tout ce dont il a besoin pour une escapade en pleine nature avec ses amies ou sa famille, et ce, sans aucune émission.

Récupération d’énergie

Autonomie et efficacité maximisées

L’EV6 est doté de technologies de récupération de l’énergie, afin de maximiser l’autonomie. Parmi elles, on retrouve la pompe à chaleur dernière génération de Kia, un système hautement écoénergétique qui récupère la chaleur perdue du système de refroidissement du véhicule. Ce dispositif permet, à des températures de - 7º C, d’obtenir 80 % de l’autonomie possible à des températures de 25º C.

De plus, le système de freinage intelligent par récupération dernière génération de Kia est actionné par le biais de palettes situées derrière le volant, ce qui permet au conducteur de ralentir rapidement son véhicule, tout en récupérant l’énergie cinétique pour maximiser l’autonomie et l’efficacité. Le conducteur peut choisir entre six niveaux de récupération de l’énergie lors du freinage (aucun, de 1 à 3, la fonction « i-PEDAL », ou le mode automatique), selon la situation. Le mode de conduite « i-PEDAL » maximise la récupération de l’énergie du freinage et permet au conducteur de ralentir doucement le véhicule jusqu’à l’arrêt complet sans appuyer sur la pédale de frein.

Technologie

Nouvelles fonctionnalités de connectivité et d’infodivertissement pour l’ère électrique

L’EV6 est également doté de nombreuses technologies qui améliorent la sécurité, la connectivité, l’information et le divertissement. Elles visent à améliorer la sécurité, à simplifier et à réduire le stress de la conduite.

Le système d’infodivertissement perfectionné comporte deux écrans de 12 pouces. Grâce à leur nouvelle structure et à des technologies évoluées, l’impact lumineux des écrans incurvés à film mince est fortement réduit. Le tableau de bord et le système d’infodivertissement sont reliés entre eux par du verre renforcé, se prolongeant du volant au centre du véhicule. Le tableau de bord numérique s’affiche devant le conducteur, tandis que l’écran du système d’infodivertissement est positionné au-dessus de la console centrale.

L’EV6 est également muni d’un affichage tête haute à réalité augmentée (RA) qui projette les informations de conduite en bas du pare-brise, dans la ligne de mire du conducteur. Ce dispositif affiche les alertes provenant des systèmes d’assistance à la conduite du véhicule, la vitesse du véhicule, ainsi que les instructions du navigateur.

« Kia Connect », la toute dernière version du système de connectivité du véhicule de Kia auparavant connu sous le nom UVO, offre plusieurs services en temps réels et mises à jour OTA. Accessible par l’écran tactile, Kia Connect aide le conducteur à trouver l’emplacement et les tarifs des stations de chargement EV, affiche le statut du chargement, programme les chargements et vérifie la distance pouvant être parcourue en fonction de l’état de charge de la batterie.

Une première pour un VÉB de Kia, l’EV6 propose, en option, une chaîne audio ambiophonique puissante avec 14 haut-parleurs Meridian® offrant une expérience sonore immersive. Conçu par les experts de Meridian, ce système est doté des technologies brevetées de traitement des signaux numériques (DSP) du pionnier britannique. La philosophie sonore de Meridian se retrouve dans l’EV6, permettant aux occupants de profiter d’un son naturel, véritable et authentique pendant les trajets.

Les haut-parleurs sont aussi dotés du design actif du son (ASD), une nouvelle caractéristique créée par Kia. L’ASD ajuste le volume des réponses sonores du véhicule en fonction de la vitesse et peut être contrôlé par le biais de l’interface.

Sécurité et commodité

Système perfectionné d’assistance à la conduite avec assistance intelligente de stationnement à distance

Grâce à ses systèmes d’assistance à la conduite perfectionnés, l’EV6 est extrêmement sécuritaire et pratique. En effet, ces systèmes aident à réduire nombre de dangers inhérents à la conduite, tout en protégeant les occupants et les autres usagers de la route.

L’assistance de sortie sécuritaire (SEA) contribue à éviter les collisions possibles avec un véhicule arrivant par-derrière lorsqu’on sort de l’EV6. Si l’occupant tente d’ouvrir une portière lorsque le véhicule est à l’arrêt et que le dispositif détecte un véhicule arrivant par-derrière, une alerte retentira. La SEA maintient également la portière arrière fermée grâce à un verrou de sécurité électronique.

L’assistance de suivi de voie (LFA) aide à maintenir le véhicule au milieu de sa voie. Le conducteur peut activer ou désactiver la LFA en appuyant sur un bouton.

L’assistance à la conduite sur autoroute 2 (HDA 2) aide à maintenir une vitesse prédéfinie et une distance de sécurité avec le véhicule devant sur l’autoroute. Elle aide également à maintenir le véhicule au milieu de sa voie, même dans les virages. Si un véhicule se rapproche trop sur les côtés, la HDA 2 aidera le conducteur à modifier sa trajectoire, afin d’éviter un risque de collision. De plus, au-dessus d’une certaine vitesse, le véhicule changera automatiquement de voie si le conducteur actionne le clignotant tout en gardant ses mains sur le volant.

Enfin, l’assistance intelligente de stationnement à distance (RSPA) permet de stationner l’EV6 ou de le faire sortir de son espace de stationnement à distance, de l’extérieur du véhicule.

La vision de Kia

L’EV6 : le premier BÉV audacieux, original et innovant de la nouvelle marque Kia

L’EV6 représente le premier pas de la marque Kia, nouvellement transformée, et incarne sa promesse d’inspirer les humains par le biais d’un design audacieux, d’une ingénierie futuriste et de technologies utiles. La vision de Kia consiste à créer des solutions de mobilité durables, pour entamer sa transition ambitieuse et incarner cette philosophie d’avenir.

« L’EV6 a été conçu pour inspirer chaque voyage, grâce à une expérience naturelle et instinctive qui améliore la vie de nos clients au quotidien et offre à chaque propriétaire une simplicité intuitive et intégrée, » conclut M. Ho Sung Song, Président et chef de la direction de Kia. « Notre objectif est d’inspirer continuellement nos clients pour qu’ils soutiennent la nouvelle marque Kia. »

Notes aux éditeurs

* Toutes les informations techniques fournies dans ce communiqué de presse étaient exactes au moment de la rédaction (le 30 mars 2021) et sont données sur la base de chiffres attendus en attente d’homologation. La confirmation définitive de ces données dépendra de l’homologation.

* Les caractéristiques disponibles de l’EV6 peuvent varier en fonction du pays ou de la région.

Spécifications EV6

Dimensions (Europe model) EV6 EV6 GT-line EV6 GT Wheelbase 2,900 mm 2,900 mm 2,900 mm Length 4,680 mm 4,695 mm 4,695 mm Width 1,880 mm 1,890 mm 1,890 mm Height 1,550 mm 1,550 mm 1,545 mm Cargo Boot/trunk space

*EV6 / EV6 GT-line 520 L

1300 L (*when second-row seats are fully folded) Front trunk



Non-NA model: 52 L (2WD) or 20 L (AWD)

*North America model: 20 L (both AWD & 2WD) Performance Platform Electric-Global Modular Platform EV6

Long Range

77.4-kWh Battery AWD Power 239-kW (Front & Rear combined) Torque 605-Nm (Front & Rear combined) 2WD Power 168-kW Rear Torque 350-Nm Rear EV6

GT-line Standard Range

58.0-kWh Battery AWD Power 173 kW (Front & Rear combined) Torque 605 Nm (Front & Rear combined) 2WD Power 125 kW Rear Torque 350 Nm Rear EV6

GT Long Range

77.4-kWh Battery AWD Power 430 Kw (Front & Rear combined) Torque 740 Nm (Front & Rear combined) Caractéristiques Supported Charging Infrastructure 400 V and 800 V (No need for additional adapters) Ultra-fast Charging (800V) 10 % to 80 % in 18 minutes of charge

100 km of range (WLTP) in 4.5 minutes of charge





※ The vehicle specifications and features in this press release may vary depending on country/region.

À propos de Kia Corporation

Kia (www.kia.com) est une marque de mobilité internationale dont la vision est de créer des solutions de mobilité durable pour les consommateurs, les communautés et les sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Avec ses 52 000 employés à travers le monde, sa présence dans plus de 190 marchés et ses usines de fabrication dans six pays, l’entreprise vend aujourd’hui près de 3 millions de véhicules chaque année. Kia contribue activement à la popularisation des véhicules électriques à batterie et électrifiés et développe une gamme croissante de services de mobilité, encourageant des millions de personnes à travers le monde à découvrir les meilleures façons de se déplacer. Le slogan de l’entreprise, « Du mouvement vient l’inspiration », reflète l’engagement de Kia à inspirer ses clients par le biais de ses produits et de ses services.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le centre médiatique international de Kia Motors à www.kianewscenter.com

Frédéric Tremblay

Directeur relations publiques et marketing de détail – Région de l’est

Kia Canada

ftremblay@kia.ca

T 514-955-0505 x 2209



Myriam Valcin

Strategic Objectives

mvalcin@strategicobjectives.com

T 514-574-6224

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88e3db6e-5957-447a-8216-0207e19f58d1