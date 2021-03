Le forage intercalaire d’Osisko livre des teneurs élevées à Windfall

English French

73,3 g/t Au sur 4,4 mètres dans Underdog



67,3 g/t Au sur 2,3 mètres dans Caribou

TORONTO, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minière Osisko inc. (OSK : TSX, « Osisko » ou la « Société ») a le plaisir de publier de nouveaux résultats d’analyse issus du programme de forage en cours sur le projet aurifère Windfall, entièrement détenu par la Société et situé dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi, dans le canton d’Urban, Eeyou Istchee Baie-James, Québec.

Les nouveaux résultats d’analyse significatifs présentés ci-dessous comprennent 52 intervalles dans 15 sondages (12 à partir de la surface, 3 sous terre) et 7 déviations. Les intersections sont situées à l’intérieur des blocs définis dans le cadre de l’estimation des ressources minérales de février 2021 (l’« ERM ») (voir le communiqué d’Osisko publié le 17 février 2021).

Les intervalles à haute teneur choisis comprennent : 73,3 g/t Au sur 4,4 mètres dans le sondage OSK-W-20-2407-W1; 36,7 g/t Au sur 5,9 mètres dans le sondage OSK-W-20-2423; 67,3 g/t Au sur 2,3 mètres dans le sondage OSK-W-21-2460-W1; 21,3 g/t Au sur 5,2 mètres dans le sondage OSK-W-20-2415-W1 et 50,2 g/t Au sur 2,1 mètres dans le sondage OSK-W-20-2414. Des cartes montrant l’emplacement des sondages et les résultats d’analyse complets sont disponibles à l’adresse : www.miniereosisko.com.

Forage intercalaire

Sondage De

(m) À

(m) Intervalle (m) Au (g/t) non coupé Au (g/t) coupé à

100 g/t Zone Couloir OSK-W-20-2359 631,7 633,7 2,0 21,1 Caribou_2214 Caribou 636,1 644,0 7,9 10,2 Caribou_2214

Caribou

incluant 642,0 643,0 1,0 30,6 OSK-W-20-2387 639,0 641,0 2,0 6,72 Caribou_2214 Caribou 647,0 649,4 2,4 4,55 Caribou_2214 Caribou OSK-W-20-2387-W1 652,4 654,7 2,3 16,7 Caribou_2233

Caribou

incluant 653,0 653,6 0,6 55,9 OSK-W-20-2399 663,0 665,0 2,0 9,93 Caribou_2212

Caribou

incluant 663,7 664,6 0,9 20,6 OSK-W-20-2399-W2 690,0 692,0 2,0 44,9 15,4 Caribou_2212

Caribou

incluant 691,7 692,0 0,3 297 100 OSK-W-20-2405-W2 631,4 633,4 2,0 7,61 Caribou_2214

Caribou

incluant 631,9 632,4 0,5 24,9 OSK-W-20-2407-W1 649,0 651,1 2,1 28,2 Underdog_4101

Underdog

incluant 649,0 649,8 0,8 44,1 702,6 707,0 4,4 73,3 Underdog_4102 Underdog 748,0 750,0 2,0 18,0 Underdog_4106

Underdog

incluant 748,3 749,3 1,0 35,1 812,0 814,3 2,3 13,6 Underdog_4906

Underdog

incluant 812,0 812,8 0,8 38,0 OSK-W-20-2414 827,6 829,7 2,1 50,2 33,3 Caribou_2252

Caribou

incluant 829,2 829,7 0,5 171 100 858,0 860,1 2,1 30,6 24,8 Caribou_2219

Caribou

incluant 858,7 859,2 0,5 125 100 OSK-W-20-2415-W1 703,0 708,0 5,0 4,45 Caribou_2220 Caribou 714,0 716,0 2,0 9,34 Caribou_2218 Caribou 722,2 727,4 5,2 21,3 Caribou_2218

Caribou

incluant 722,2 722,6 0,4 79,8 729,7 731,8 2,1 5,17 Caribou_2218

Caribou

incluant 729,7 730,0 0,3 29,7 OSK-W-20-2423 276,0 279,0 3,0 18,3 Caribou_2106

Caribou

incluant 277,0 277,5 0,5 48,3 595,0 597,0 2,0 3,58 Caribou_2241 Caribou 817,7 820,0 2,3 8,64 Underdog_4121

Underdog

incluant 817,7 818,3 0,6 17,8 843,0 845,0 2,0 4,92 Underdog_4116

Underdog

incluant 843,5 844,0 0,5 18,8 943,0 948,9 5,9 36,7 28,4 Underdog_4102

Underdog

incluant 948,2 948,9 0,7 171 100 1019,0 1021,0 2,0 7,97 Underdog_4511 Underdog 1048,0 1050,0 2,0 26,5 Underdog_4501

Underdog

incluant 1049,2 1050,0 0,8 66,2 1187,8 1193,0 5,2 13,1 Underdog_4514 Underdog 1200,3 1203,0 2,7 8,75 Underdog_4512 Underdog OSK-W-20-2425 556,6 558,7 2,1 18,2 Caribou_2215

Caribou

incluant 557,1 557,4 0,3 86,2 561,0 563,0 2,0 5,85 Caribou_2215 Caribou OSK-W-20-2439 196,8 199,0 2,2 5,54 F11_6001 F-11 OSK-W-21-2442 747,0 749,0 2,0 3,61 Underdog_4107 Underdog 754,0 756,0 2,0 6,78 Underdog_4107 Underdog OSK-W-21-2460 652,0 654,0 2,0 16,1 Caribou_2220

Caribou

incluant 653,1 654,0 0,9 35,5 708,6 711,4 2,8 4,06 Caribou_2219 Caribou OSK-W-21-2460-W1 530,1 533,0 2,9 8,66 Caribou_2236

Caribou

incluant 530,1 531,0 0,9 19,6 559,0 563,2 4,2 3,14 Caribou_2210 Caribou 667,0 669,3 2,3 67,3 42,8 Caribou_2220

Caribou

incluant 668,5 669,0 0,5 209 100 709,0 711,4 2,4 5,11 Caribou_2218

Caribou

incluant 710,5 711,4 0,9 13,1 OSK-W-21-2462 586,0 592,7 6,7 3,58 Caribou_2523 Caribou 710,6 712,9 2,3 3,09 Caribou_2212 Caribou 840,5 845,0 4,5 8,34 Caribou_2549

Caribou

incluant 844,0 844,4 0,4 17,9 OSK-W-21-2462-W1 480,9 483,0 2,1 20,4 Caribou_2536

Caribou

incluant 480,9 481,9 1,0 42,3 594,8 597,0 2,2 4,77 Caribou_2523

Caribou

incluant 595,6 596,2 0,6 13,7 OSK-W-21-2463 582,1 586,0 3,9 6,72 Caribou_2241 Caribou OSK-W-21-2476 506,4 508,6 2,2 6,94 Caribou_2536

Caribou

incluant 508,2 508,6 0,4 28,4 671,6 674,0 2,4 11,0 Caribou_2212

Caribou

incluant 671,6 672,4 0,8 24,8 WST-20-0595 82,7 84,8 2,1 10,3 Bobcat_2350

Bobcat

incluant 83,1 83,7 0,6 28,2 WST-20-0604 332,2 334,5 2,3 3,91 Caribou_2253

Caribou

incluant 332,5 333,3 0,8 11,0 336,3 338,5 2,2 6,00 Caribou_2253

Caribou

incluant 336,3 336,6 0,3 36,8 WST-21-0598 53,0 55,3 2,3 3,18 Bobcat Bobcat 104,6 106,6 2,0 4,34 Bobcat_2335 Bobcat 120,0 122,0 2,0 3,57 Bobcat

Bobcat

incluant 120,7 121,0 0,3 20,6

Remarques : L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage. Voir la section « Contrôle de la qualité et protocoles de présentation » ci-dessous.

Coordonnées des sondages

Sondage Azimut

(°) Pendage

(°) Longueur

(m) UTM E UTM N Élévation Section OSK-W-20-2359 335 -61 726 452694 5434440 401 2675 OSK-W-20-2387 336 -59 717 452694 5434440 401 2675 OSK-W-20-2387-W1 336 -59 738 452694 5434440 401 2675 OSK-W-20-2399 333 -54 864 452874 5434552 398 2875 OSK-W-20-2399-W2 333 -54 876 452874 5434552 398 2875 OSK-W-20-2405-W2 332 -58 710 452694 5434440 401 2675 OSK-W-20-2407-W1 347 -55 1044 452315 5434419 399 2325 OSK-W-20-2414 337 -54 882 452880 5434419 402 2825 OSK-W-20-2415-W1 328 -54 762 452738 5434474 401 2725 OSK-W-20-2423 332 -60 1326 452616 5434449 403 2600 OSK-W-20-2425 336 -60 747 452715 5434606 397 2775 OSK-W-20-2439 147 -50 360 452515 5436029 406 3275 OSK-W-21-2442 347 -53 1053 452315 5434419 399 2325 OSK-W-21-2460 332 -55 789 452732 5434537 399 2750 OSK-W-21-2460-W1 332 -55 795 452732 5434537 399 2750 OSK-W-21-2462 338 -57 888 452874 5434552 398 2875 OSK-W-21-2462-W1 338 -57 855 452874 5434552 398 2875 OSK-W-21-2463 339 -65 1335 452616 5434449 403 2600 OSK-W-21-2476 337 -58 807 452840 5434569 398 2850 WST-20-0595 111 -23 150 452818 5434944 274 3025 WST-20-0604 153 -58 373 452281 5434975 262 2575 WST-21-0598 135 5 144 452817 5434944 275 3025

Zone Caribou

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de stockwerks de pyrite aurifères et de zones de remplacement par la pyrite semi-massive associées à une altération phyllique (séricite-pyrite ± silice) avec des sulfures, principalement de la pyrite avec un peu de chalcopyrite et de sphalérite, variant de quantités traces jusqu’à 20 %, avec de l’or visible localement. La minéralisation est encaissée dans des rhyolites ou des volcanites mafiques-intermédiaires, fréquemment à proximité ou directement le long de failles, ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Zone F

La minéralisation est encaissée dans des andésites cisaillées avec remplacement par des carbonates ou présence de veines de quartz, et se présente sous forme de veinules de quartz ± ankérite ou en remplacement dans des zones de cisaillement, caractérisée par la présence de pyrite variant de quantités traces jusqu’à 10 % avec de l’or visible localement. L’altération est dominée par la séricite-fuchsite-tourmaline-pyrite.

Bobcat

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de veines de quartz-pyrite aurifères contrôlées par des failles et des cisaillements de direction nord-est et dans une moindre mesure sous forme de veines mineures de quartz-tourmaline-ankérite-pyrite à texture crustiforme, des zones de remplacement par la pyrite et des stockwerks. La minéralisation est encaissée dans des volcanites mafiques cisaillées, des rhyolites à proximité des failles, ou encore au contact avec des intrusions porphyriques felsiques.

Underdog

La minéralisation se présente le plus couramment sous forme de veines aurifères de quartz-pyrite (± tourmaline) et de zones de pyrite disséminée, en filonnets, semi-massive à massive, accompagnée d’un peu de sphalérite, de chalcopyrite et de molybdénite, le tout associé à une forte altération en séricite et silice. La minéralisation est encaissée le long des contacts intrusifs d’une unité porphyrique felsique composite à trois phases qui recoupe les séquences volcaniques felsiques et mafiques.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué a été révisé, préparé et approuvé par M. Louis Grenier, M. Sc. A., géo. (OGQ 800), chef de projet sur le projet aurifère du Lac Windfall d’Osisko et « personne qualifiée » en vertu du Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

Contrôle de la qualité et protocoles de présentation

L’épaisseur réelle est estimée à 55-80 % des longueurs présentées dans l’axe de forage pour la zone. Les résultats d’analyse n’ont pas été coupés, sauf indication contraire. Les intersections se trouvent à l’intérieur des limites géologiques des principales zones minéralisées, mais n’ont pas été corrélées à des domaines filoniens individuels pour l’instant. Les intervalles présentés comprennent des teneurs moyennes pondérées d’au moins 3,0 g/t Au diluées sur des longueurs d’au moins 2,0 mètres dans l’axe de forage. Les résultats d’analyse de carottes de forage de calibre NQ ont été obtenus soit par pyroanalyse avec tamisage métallique sur des fractions de 1 kilogramme ou par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique ou fini gravimétrique sur des fractions de 50 grammes soit (i) aux laboratoires d’ALS à Val-d’Or (Québec), à Vancouver (Colombie-Britannique), à Lima (Pérou) ou à Vientiane (Laos), soit (ii) aux laboratoires de Bureau Veritas à Timmins (Ontario). La méthode d’analyse par tamisage métallique sur une fraction de 1 kilogramme est privilégiée par le géologue lorsque l’échantillon contient de l’or grossier ou présente un pourcentage plus élevé de pyrite que les sections avoisinantes. Quelques échantillons ont aussi été analysés pour plusieurs éléments incluant l’argent, par la méthode de dissolution à quatre acides et ICP-MS d’ALS Laboratories. La conception du programme de forage, le programme d’assurance-qualité/contrôle de la qualité (« AQ/CQ ») et l’interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d’AQ/CQ conforme au Règlement 43-101 et aux meilleures pratiques de l’industrie. Des échantillons de référence et des blancs sont insérés à tous les 20 échantillons dans le cadre du programme d’AQ/CQ par la Société et par le laboratoire. Environ 5 % des pulpes d’échantillons sont expédiés à d’autres laboratoires pour des analyses de vérification.

À propos du gîte aurifère Windfall

Le gîte aurifère Windfall est situé entre Val-d’Or et Chibougamau, dans la région de l’Abitibi au Québec (Canada). Les ressources minérales définies par Osisko, telles que divulguées dans le communiqué de presse du 17 février 2021 et étayées par le rapport technique intitulé « Mineral Resource Estimate Update for the Windfall Project, Eeyou Istchee James Bay, Québec, Canada » et daté du 8 mars 2021 (avec une date d’effet au 30 novembre 2020), et supposant une teneur de coupure de 3,50 g/t Au, comprennent 521 000 tonnes à une teneur de 11,3 g/t Au (189 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales mesurées, 5 502 000 tonnes à une teneur de 9,4 g/t Au (1 668 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales indiquées et 16 401 000 tonnes à une teneur de 8,0 g/t Au (4 244 000 onces) dans la catégorie des ressources minérales présumées. Les principales hypothèses et les paramètres et méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales présentée dans le communiqué de presse du 17 février 2021, sont décrits plus en détail dans le rapport technique complet préparé par BBA inc. conformément au Règlement 43-101 et disponible sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d’émetteur de la Société. Le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial. La minéralisation se trouve dans trois zones principales : Lynx, la zone Principale, et Underdog. La minéralisation se compose généralement de zones subverticales qui suivent les contacts d’intrusifs porphyriques plongeant au nord-est. Les ressources sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 600 mètres puisqu’elles englobent désormais la zone Triple 8 (T8). Les ressources excluant T8 sont définies de la surface jusqu’à une profondeur de 1 200 mètres. Le gîte demeure ouvert latéralement et en profondeur. De la minéralisation a été identifiée en surface dans certains secteurs et jusqu’à 2 625 mètres de profondeur dans d’autres secteurs; il existe donc un grand potentiel d’étendre la zone de minéralisation connue en profondeur et dans l’axe de plongée.

À propos de Minière Osisko inc.

Osisko est une société d’exploration minière axée sur l’acquisition, l’exploration et la mise en valeur de propriétés de ressources aurifères au Canada. Osisko détient une participation de 100 % dans le gîte aurifère à haute teneur du Lac Windfall, situé entre les villes de Val-d’Or et Chibougamau au Québec, ainsi qu’une participation indivise de 100 % dans un important groupe de claims dans les secteurs avoisinants d’Urban-Barry et de Quévillon (plus de 2 700 kilomètres carrés).

Mise en garde à l’égard des renseignements prospectifs

Le présent communiqué contient des « renseignements prospectifs » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basés sur les attentes, les estimations, les projections et les interprétations en date du présent communiqué. Tout énoncé qui implique des prévisions, des attentes, des interprétations, des opinions, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des rendements futurs (utilisant souvent, mais pas forcément, des expressions comme « s’attend » ou « ne s’attend pas », « est prévu », « interprété », « de l’avis de la direction », « anticipe » ou « n’anticipe pas », « planifie », « budget », « échéancier », « prévisions », « estime », « potentiel », « faisabilité », « est d’avis », « a l’intention », ou des variations de ces expressions ou des énoncés indiquant que certaines actions, certains événements ou certains résultats « pourraient » ou « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints ») n’est pas un énoncé de faits historiques et pourrait constituer des renseignements prospectifs et a pour but d’identifier des renseignements prospectifs. Le présent communiqué contient des renseignements prospectifs portant notamment sur le fait que le gîte aurifère Windfall est actuellement l’un des projets à l’étape des ressources avec les plus hautes teneurs en or au Canada et est de calibre mondial; les principales hypothèses et les paramètres et les méthodes employés pour préparer l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les perspectives, le cas échéant, du gîte aurifère Windfall; les délais et la capacité d’Osisko de déposer un rapport technique portant sur l’estimation des ressources minérales dont il est question dans le présent communiqué; les délais et la capacité d’Osisko, le cas échéant, de publier une étude de faisabilité pour le gîte aurifère Windfall; la quantité et le type de forage à réaliser et les délais requis pour mener à terme ces travaux de forage; la cible du forage intercalaire résiduel; la tendance à la hausse des teneurs; le fait que la zone Lynx reste ouverte à l’expansion dans l’axe de plongée; la conversion des ressources minérales présumées en ressources minérales de catégorie mesurée ou indiquée; les futurs travaux de forage au gîte aurifère Windfall; l’importance des activités et des résultats d’exploration historiques. Ces facteurs comprennent notamment les risques associés à la capacité des activités d’exploration (incluant les résultats de forage) de prédire la minéralisation avec exactitude; les erreurs dans la modélisation géologique de la direction; la capacité d’Osisko de réaliser d’autres activités d’exploration incluant du forage (intercalaire); les droits de propriété et de redevances à l’égard du gîte aurifère Windfall; la capacité de la Société d’obtenir les autorisations requises; les résultats des activités d’exploration; les risques liés aux activités minières; la conjoncture économique mondiale; les prix des métaux; la dilution; les risques environnementaux; et les actions communautaires et non gouvernementales. Bien que les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué soient basés sur des hypothèses considérées raisonnables de l’avis de la direction au moment de leur publication, Osisko ne peut garantir aux actionnaires et aux acheteurs éventuels de titres de la Société que les résultats réels seront conformes aux renseignements prospectifs, puisqu’il pourrait y avoir d’autres facteurs qui auraient pour effet que les résultats ne soient pas tels qu’anticipés, estimés ou prévus, et ni Osisko ni aucune autre personne n’assume la responsabilité pour la précision ou le caractère exhaustif des renseignements prospectifs. Osisko n’entreprend et n’assume aucune obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif ou tout renseignement prospectif contenu dans les présentes en vue de refléter de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf si requis par la loi.

POUR NOUS JOINDRE :

John Burzynski

Chef de la direction

Téléphone : (416) 363-8653