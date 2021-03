Pershimex retient les services de Rouillier Stratégie Marketing

English French

VAL-D’OR, Québec, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle vient de retenir les services de Manon Rouillier et de son équipe Rouillier Stratégie Marketing afin de mettre en lumière les activités de la Société. Rouillier Stratégie Marketing agira à l’avenir à titre de responsable des communications pour Pershimex. Le choix du partenaire a été fait sur la base de l’expertise de Manon Rouillier en ce qui a trait aux nouveaux médias de communication et à sa connaissance approfondie du monde minier et de ses acteurs.



À propos de Rouillier Stratégie Marketing

Fondée en 2009, Rouillier Stratégie Marketing est reconnue à travers le Québec offrant des services à l’industrie minière et manufacturière. Rouillier Stratégie Marketing offre des stratégies de marketing traditionnelles et numériques qui englobent également les communications. Ses services vont de l’animation des réseaux sociaux jusqu’à la création de site Web en passant par des campagnes promotionnelles.

Rouillier Stratégie Marketing s’implique également par son Podcast Minier qui présente divers acteurs de l’industrie. Manon Rouillier est aussi à la tête des branches de Women in Mining de l’Abitibi-Témiscamingue et de la Ville de Québec.

La mission de Rouillier Stratégie Marketing est d’accroître la visibilité de ses clients pour accélérer leur croissance et faire en sorte qu’ils se démarquent de leurs concurrents.

Mise à jour des travaux

Comme annoncé lors du dernier Communiqué de Presse du 24 février 2021, des travaux de forage sont en cours dans la tranche inférieure à 100 mètres vertical sous l’ancienne mine Pershing-Manitou où des valeurs de 33,3 g/t d’or sur 6,6 m ont été interceptées lors de la dernière campagne (Communiqué de presse du 22 juillet 2020). Les deux premiers sondages de la campagne 2021 (PM-21-01 et PM-21-02) sont terminés pour un métrage total de 357 mètres. Visuellement, les zones minéralisées interceptés à date correspondent à celles qui ont été observées l’an passé dans les sondages.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « J’ai eu la chance de travailler avec Manon Rouillier par le passé, alors que j’étais actif au sein de l’AEMQ. L’histoire et les succès de Pershimex méritent d’avoir une oreille plus attentive et l’équipe de Rouillier Stratégie Marketing sait comment mettre en lumière ces faits. La pandémie a grandement perturbé les modes de communication et une présence forte sur les médias sociaux ainsi que sur les autres plateformes électroniques est la manière la plus efficace pour se faire connaitre. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

