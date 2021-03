Le Groupe de Voyage Sunwing annonce que le Mystique Holbox by Royalton se joindra à la marque Tribute Portfolio de Marriott International

English French

MONTRÉAL, 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe de Voyage Sunwing est ravi d’annoncer que le Mystique Holbox by Royalton se joindra au portefeuille de Marriott International et devrait s’aligner sur la marque Tribute Portfolio plus tard cette année. Cette nouvelle fait suite à l’importante annonce du mois dernier, selon laquelle la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing, Blue Diamond Resorts, avait conclu un accord à long terme avec Marriott International.



Cette décision intégrera l’une des destinations les plus élégantes du Mexique dans le Tribute Portfolio, la famille mondiale croissante d’hôtels indépendants de Marriott International, réputés pour leur design unique et captivant et leurs expériences sociales dynamiques.

« Nous sommes heureux de renforcer notre accord avec Marriot International en introduisant le Mystique Holbox by Royalton dans le remarquable Tribute Portfolio », a dit Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing. « Le design unique du Mystique Holbox, inspiré de la nature, son emplacement isolé et son service personnalisé offrent une expérience de vacances inégalée que nous sommes ravis de partager avec nos clients, actuels et nouveaux. »

En s’alignant sur Marriott International, le Mystique Holbox by Royalton rejoindra 19 autres propriétés Blue Diamond Resorts qui feront partie de l’Autograph Collection, la collection d’hôtels de Marriott sélectionnés pour leur savoir-faire et leurs perspectives uniques de design et d’hospitalité, ce qui élargira considérablement le portefeuille tout compris de Marriott. Dans le cadre de cet accord, le Groupe de Voyage Sunwing bénéficiera d’une distribution mondiale, en plus du programme de voyage primé, Marriott Bonvoy, qui compte plus de 147 millions de membres à travers le monde.

« Nous sommes heureux d’ajouter le Mystique Holbox by Royalton, la 20e propriété Blue Diamond Resorts, au portefeuille de Marriott », a dit Laurent de Kousemaeker, Directeur du développement de Marriott International, Caraïbes et Amérique latine. « Niché sur l’exotique Isla Holbox, ce splendide hôtel-boutique en bord de mer convient parfaitement à notre marque Tribute Portfolio. »

Situé sur la plage dans la réserve naturelle Yum Balam, le Mystique Holbox by Royalton est un hôtel contemporain qui combine parfaitement les paysages naturels de l’île et l’architecture mexicaine traditionnelle. La propriété abrite 38 suites spacieuses dotées de luxueuses commodités ainsi que deux restaurants proposant des mets inspirés par la cuisine locale, en plus d’expériences gastronomiques interactives. Les vacanciers peuvent découvrir la beauté naturelle de cette île sans voitures en se promenant en vélo, en faisant du surf cerf-volant sur les eaux calmes ou en se baignant avec les requins-baleines.

À propos du Groupe de Voyage Sunwing

Le Groupe de Voyage Sunwing, la plus grande compagnie de voyages intégrée en Amérique du Nord, est composé de Vacances Sunwing et de Vacation Express, deux voyagistes qui sont chefs de file en matière de vacances de loisirs en Amérique du Nord, de Sunwing Airlines, la compagnie aérienne de loisirs de premier plan au Canada, de SunwingJets, offrant des services d’affrètement de jets privés de luxe, de VacancesSellOff et de Luxe Destination Weddings, deux agences de voyages, de NexusTours, une compagnie de gestion à destination, et de Blue Diamond Resorts, la compagnie de gestion hôtelière et une chaîne novatrice qui gère des centres de villégiature à travers les Caraïbes et au Mexique. Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, et compte 45 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres, y compris les All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts primés, les marques pour adultes Hideaway at Royalton et Royalton CHIC, les Planet Hollywood Hotels and Resorts et Mystique by Royalton. Pour plus d’informations sur le Groupe de Voyage Sunwing, veuillez visiter www.sunwingtravelgroup.com.

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ : MAR) est basée à Bethesda, dans le Maryland, aux États-Unis. Elle regroupe un portefeuille de plus de 7 500 propriétés sous 30 marques principales réparties dans 132 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels et concède des licences à des centres de villégiature dans le monde entier. La société propose un prestigieux programme de voyage, le Marriott Bonvoy ™. Pour plus d’informations, veuillez visiter notre site Web www.marriott.com, et pour les dernières nouvelles de l’entreprise, visitez www.marriottnewscenter.com. De plus, connectez avec nous sur Facebook et @MarriottIntl sur Twitter et Instagram.

À propos de Tribute Portfolio

Tribute Portfolio est une famille mondiale croissante d’hôtels indépendants, réunis par leur passion pour des designs captivants et leur volonté de créer des événements sociaux dynamiques pour les clients comme pour les habitants. Avec près de 50 hôtels à travers le monde, Tribute Portfolio suscite un grand intérêt auprès des voyageurs à la recherche d’expériences indépendantes et qui souhaitent créer des liens avec la communauté. Des hôtels-boutiques comme The Inn at Rancho Santa Fe en Californie aux hôtels urbains tels que The Vagabond Club à Singapour, en passant par des hôtels insolites tels que Noelle à Nashville et The Slaak à Rotterdam, chaque hôtel Tribute Portfolio célèbre son individualité en offrant aux voyageurs une perspective colorée. Séjournez au cœur d’une scène sociale vibrante et restez connecté sur Instagram, Twitter et Facebook. Tribute Portfolio est fier de participer à Marriott BonvoyÔ, le programme de voyage mondial de Marriott International. Le programme offre aux membres un portefeuille exceptionnel de marques mondiales, d’expériences exclusives avec Marriott Bonvoy Moments et d’avantages inégalés, notamment des nuitées gratuites et la reconnaissance du statut Elite. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire gratuitement, visitez MarriottBonvoy.marriott.com.

