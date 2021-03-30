研究显示随着对新冠疫情担忧渐减2021年研究生商科学位的需求激增

弗吉尼亚州雷斯顿, March 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据管理专业研究生入学委员会（GMAC™）今日发布的一份新报告，潜在申请人对2021年管理类研究生教育（GME）项目的兴趣持续增长，这一趋势符合对新冠疫情影响的担忧减弱的情况。根据GMAC发布的2021年《mba.com潜在申请人 调查报告 》，在调查期间声称自己对新冠疫情极度或非常关注的受访者比例从41%下降至33%。此外，有四分之三（73%）计划在国籍所在国境外攻读MBA的国际申请者并没有因为新冠疫情而改变他们原来的计划。

主要调查结果

女性比男性更容易接受远程学习

尽管有研究表明，由于女性承担着更多的远程教育和工作的责任，新冠疫情对女性的影响尤其严重，但GMAC的报告发现，许多女性申请者仍然没有被疫情吓倒，并愿意调整自己的高等教育计划。具体来说，女性申请者比男性更有可能寻求在线学习的灵活性。她们愿意接受更高比例的学位以在线方式完成课程，也更可能赞成如下观点：通过线下就读方式所取得的研究生商科学位的职业机会与通过在线学位获得的职业机会相同。

GMAC总裁兼首席执行官Sangeet Chowfla说：“随着新冠疫苗越来越普及，世界各地的潜在申请者们相信全球疫情终将结束。尤其鼓舞人心的是，尽管新冠疫情给女性申请者带来了独特的挑战和障碍，但她们仍在追寻高等商科学位，以获得职业优势。”

在新冠疫情充满不确定性的情况下，更多的申请者正在考虑攻读管理类研究生项目，以提高技能

虽然超过一半的准申请者（58%）确认他们“一直计划在这个时候攻读管理类研究生学位”，超过三分之一的准申请者（37%）表示，他们目前正在寻求攻读管理类研究生学位，因为他们“想申请一份工作，但缺乏为了占据竞争优势所需的技能和/或学位。”商科类硕士学位需求激增的原因可能在于越来越多的潜在申请者意识到他们必须做好职业准备，以便在不稳定的经济状态下脱颖而出。

密歇根大学罗斯商学院全日制MBA招生及项目常务董事兼GMAC董事会董事Soojin Kwon表示：“新冠疫情从根本上打乱了工作的前景和未来取得成功所需的技能。随着申请者为了满足迅速变化的职场需求，寻求提升自身的专业和领导技能，商学院充分意识到了这一点，并进行相关调整。”

与在线学习相比，国际申请者仍然更喜欢流动性

根据调查，有40%以上希望在国籍所在国境外学习的国际申请者声称，能在国籍所在国境外工作是主要的职业动力。正是由于在国外生活和工作的机会，即使在爆发全球疫情的情况下，国际申请者（70%）比国内申请者（52%）更加倾向于声称他们没有改变原来的学习计划。因此，大多数国际申请者仍然重视流动性，不喜欢使用在线学习代替亲身体验。

美国和英国仍然是留学生的首选目的地

国际申请者继续将美国视为出国学习商科的三大首要选择之一。来自印度的准学生将美国列为首选留学国家，其次是原籍国，而来自加拿大和英国的潜在申请人则将美国选为首选国际留学目的地。来自大中华区的准申请者认为英国（27%）是首选留学目的地，其次是美国（21%）和新加坡（12%）。近年来，中美关系日益紧张，加上中国和亚太地区高质量商学院项目增加，可能会阻碍欲申请的中国学生赴美攻读高等学位。

更多关于GMAC系列调查报告的信息

《 mba.com 潜在申请人 调查》 的依据是2020年7月至12月期间收集的月度数据，这些数据来自全球2515名表示计划参加2021年商科类硕士项目的学生。去年，有700多万名商科硕士或MBA学生访问了mba.com，以了解商学院选择、备考和报考，及获得招生流程建议。

2020年11月发布的《2020年GMAC申请趋势调查》收集并分析了来自全球1000多名管理类研究生项目相关方的回复，调查发现商学院研究生项目的申请呈上升趋势，且由于在线学习、出行和签证问题，各地区和各个项目的增长率有所不同。本报告和附加的管理类研究生教育全球趋势研究可见此处的GMAC网站。

GMACTM简介

管理专业研究生入学委员会™（GMAC™）是一家由全球一流研究生商学院组成的以使命为驱动的协会组织。GMAC成立于1953年，致力于创建解决方案和经验，使商学院和申请者能够更好地发现彼此、进行相互评估和相互联系。

GMACTM为管理类研究生教育行业提供世界一流的研究、行业会议、招聘工具和评估，并提供有助于指导申请者完成其整个高等教育体验过程的工具、资源、活动和服务。管理专业研究生入学考试（GMAT™）由GMAC所有并管理，是使用最广泛的研究生商学院评估标准；GMACTM还拥有并管理NMAT by GMAC™（NMAT™）考试和高管评估考试（EA）。BusinessBecause和MBA Tour是GMACTM的子公司，GMACTM是一家全球性组织，在中国、印度、英国和美国设有办事处。

欲了解更多关于我们的工作的信息，请访问www.gmac.com