Perfect Moment complète un financement relais de 6 millions de dollars alors que la société prévoit une introduction en bourse au Nasdaq dans le courant de l'année

LONDRES, le 30 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Perfect Moment, la marque de vêtements de sport et de mode de luxe, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un financement relais de 6 millions de dollars visant à soutenir sa croissance rapide et fournir un financement pour son expansion internationale alors que la société se prépare à une introduction en bourse au Nasdaq dans le courant de l'année.



À propos de l'annonce, Max Gottschalk, président, a déclaré : « La clôture de ce financement est une étape passionnante pour Perfect Moment, car elle permettra à la société de mettre en œuvre diverses opportunités de croissance intéressantes. Nous prévoyons une introduction en bourse au Nasdaq dans le courant de l'année, ce qui améliorera considérablement notre accès au capital et élargira notre actionnariat. »

Negin Yeganegy, PDG de Perfect Moment, a commenté : « Nous avons des plans ambitieux pour Perfect Moment et ce financement reflète la confiance accordée à notre vision. En tant que marque, Perfect Moment a acquis une reconnaissance mondiale pour ses vêtements de haute qualité, particulièrement tendances, sur lesquels nous prévoyons de nous appuyer pour créer une icône de mode internationale reconnaissable et très appréciée. Je suis convaincu que les mesures que nous prenons actuellement nous positionneront bien pour les années à venir. »

Laidlaw Venture Partners a agi en tant que courtier remisier exclusif pour la transaction. Montrose Capital Partners était le promoteur de la transaction.

La cotation de l'action de Perfect Moment sur le Nasdaq dans le cadre d'une introduction en bourse reste soumise à l'approbation du Nasdaq et à la satisfaction de toutes les exigences réglementaires et d'inscription applicables.

Absence d'offre ou de sollicitation

Le présent communiqué de presse est publié en vertu et conformément à la règle 135 de la loi de 1933 sur les valeurs mobilières des États-Unis (Securities Act), telle qu'amendée. Cette communication ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et ne constitue pas une offre, une sollicitation ou la vente dans toute juridiction au sein de laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou leur qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans une telle juridiction.

À propos de Perfect Moment

Perfect Moment, dont le siège social est actuellement basé à Londres, a été fondée à Chamonix, en France, en 1979 par Thierry Donard, un pilote français devenu réalisateur. Au fil des ans, la marque a combiné la mode à des fonctions liées au monde des sports de montagne et de mer. Les collections de vêtements d'extérieur de Perfect Moment marient les exigences extrêmes de la nature avec celles de la vie urbaine. Perfect Moment fabrique et distribue directement les collections de vêtements et accessoires sous la marque Perfect Moment par le biais de sa boutique en ligne et dans des grands magasins internationaux exclusifs et des points de vente multi-marques. Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site https://www.perfectmoment.com.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent des « énoncés prospectifs » se rapportant aux convictions de la direction concernant la situation financière, les résultats d'exploitation et les activités commerciales de Perfect Moment. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes, sont fondés sur les attentes actuelles de la direction de Perfect Moment et sont sujets à des incertitudes et à des changements de circonstances. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes peuvent inclure des énoncés concernant l'utilisation prévue du produit du financement relais, les améliorations opérationnelles anticipées, les dépenses en capital anticipées et les offres de produits, le calendrier et l'approbation anticipés d'une introduction en bourse, l'utilisation anticipée du produit d'une introduction en bourse et d'autres options stratégiques. Les énoncés prospectifs sont généralement accompagnés de termes tels que « projette », « a l'intention », « attend », « anticipe », « cible », « estime », « sera » et de mots similaires qui reflètent l'incertitude des événements ou résultats futurs. Toutes les déclarations faites dans cette communication qui ne sont pas de nature historique doivent être considérées comme prospectives. De par leur nature, les énoncés prospectifs ne constituent pas une garantie de performance ou de résultats futurs et impliquent des risques et des incertitudes car ils se rapportent à des événements et dépendent des circonstances qui se produiront à l'avenir. Perfect Moment n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de publier quelconques révisions ou modifications de ces énoncés après la date du présent communiqué, sauf si la loi l'exige.

CONTACT AUPRÈS DES MÉDIAS CHEZ PERFECT MOMENT

Relations avec les investisseurs ir@perfectmoment.com

PERFECT MOMENT UK LTD.

21 Knightsbridge, Londres SW1X 7LY [t] +44 203 941 2891