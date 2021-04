Laporan mendapati permintaan yang dipercepat untuk ijazah perniagaan siswazah pada tahun 2021 tatkala kebimbangan yang berkurangan tentang COVID-19

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

RESTON, Va., March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minat dalam program pendidikan pengurusan siswazah (GME) pada tahun 2021 terus berkembang dalam kalangan pelajar prospektif, aliran yang seiring dengan kebimbangan tentang impak COVID-19 yang semakin berkurangan, menurut laporan baharu yang diterbitkan hari ini oleh Graduate Management Admission Council (GMAC™). mba.com Prospective Students Survey Report 2021 yang dibuat GMAC mendapati peratusan responden yang melaporkan bahawa mereka amat atau sangat bimbang dengan COVID-19 menurun daripada 41 hingga 33 peratus sepanjang tempoh tinjauan. Selain itu, tiga dalam empat (73%) calon antarabangsa yang merancang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat MBA di luar negara kewarganegaraan mereka tidak mengubah rancangan asal walaupun berlakunya pandemik ini.



Penemuan Utama

Calon wanita lebih terbuka terhadap pembelajaran jauh berbanding lelaki

Walaupun kajian mencadangkan bahawa impak COVID-19 terutamanya teruk pada wanita kerana mereka memikul lebih banyak tanggungjawab bagi pendidikan jauh dan kerja, laporan GMAC telah mendapati ramai calon wanita tidak terhalang oleh sebab ini dan sanggup menyesuaikan rancangan mereka untuk pendidikan lebih tinggi. Secara khususnya, calon wanita lebih berkemungkinan mencari kefleksibelan pembelajaran dalam talian berbanding dengan lelaki. Mereka bersedia untuk menerima peratusan yang lebih tinggi untuk ijazah mereka dilengkapkan dalam talian dan lebih berkemungkinan bersetuju bahawa peluang kerjaya yang diperoleh melalui ijazah perniagaan siswazah di kampus adalah sama dengan peluang yang diperoleh melalui ijazah dalam talian.

“Tatkala vaksin semakin tersedia, pelajar prospektif di seluruh dunia melihat cahaya di hujung terowong berkenaan pandemik global,” kata Sangeet Chowfla, presiden dan CEO GMAC. “Dapatan bahawa calon wanita ingin mendapatkan ijazah perniagaan lanjutan untuk kelebihan kerjaya walaupun mereka menghadapi cabaran dan kekangan unik disebabkan oleh COVID-19 amat menggalakkan.”

Lebih ramai calon sedang mempertimbangkan GME untuk menaik taraf kemahiran tatkala berlakunya ketidaktentuan COVID

Walaupun lebih daripada separuh calon prospektif (58%) mengesahkan bahawa mereka “sentiasa merancang untuk melanjutkan pengajian ke ijazah perniagaan siswazah pada masa ini,” lebih sepertiga calon prospektif (37%) melaporkan bahawa mereka mencari GME sekarang kerana mereka “mahu memohon pekerjaan tetapi kekurangan kemahiran dan/atau ijazah yang diperlukan untuk bersaing.” Permintaan yang dipercepat untuk GME mungkin disebabkan oleh fakta bahawa lebih ramai calon menyedari bahawa keperluan untuk memuncul daripada ekonomi yang goyah dengan lebih bersedia untuk kerjaya.

“COVID-19 telah mengganggu masa depan kerja dan kemahiran yang diperlukan untuk kejayaan masa depan pada peringkat dasar,” Soojin Kwon, Pengarah Urusan, Program & Kemasukan MBA Penuh Masa di University of Michigan Ross School of Business dan Pengarah Lembaga GMAC. “Ini ialah sesuatu yang sekolah perniagaan sedari sepenuhnya dan membuat penyesuaian tatkala calon merancang untuk menaik taraf kemahiran profesional dan kepimpinan mereka untuk memenuhi permintaan tempat kerja yang berubah dengan pantas.”

Calon antarabangsa masih menyukai mobiliti berbanding dalam talian

Lebih daripada 40 peratus calon antarabangsa – mereka yang ingin belajar di luar negara kewarganegaraan mereka – yang ditinjau, melaporkan bahawa laporan bekerja di luar negara kewarganegaraan mereka sebagai motivasi kerjaya utama. Peluang untuk hidup dan bekerja di luar negara menjelaskan sebab calon antarabangsa (70%) lebih berkemungkinan dalam melaporkan bahawa mereka tidak mengubah rancangan asal mereka berbanding calon domestik (52%) tatkala pandemik global. Kebanyakan calon antarabangsa akan terus mementingkan mobiliti dan tidak gemar menggantikan pengalaman secara bersemuka dengan pembelajaran dalam talian.

Amerika Syarikat dan United Kingdom kekal menjadi destinasi utama untuk pelajar antarabangsa

Calon antarabangsa terus melihat AS sebagai salah satu daripada tiga pilihan utama mereka untuk belajar pengajian perniagaan di luar negara. Bakal pelajar dari India menempatkan AS sebagai pilihan utama, di hadapan negara asal mereka, manakala mereka yang datang dari Kanada dan UK memilih AS sebagai destinasi antarabangsa mereka yang pertama. Bakal calon dari Greater China mengenal pasti United Kingdom (27%) sebagai destinasi pengajian pilihan mereka, diikuti dengan Amerika Syarikat (21%) dan Singapura (12%). Ketegangan yang semakin meningkat antara AS dengan China pada beberapa tahun kebelakangan ini mungkin tidak menggalakkan pelajar prospektif Cina daripada pergi ke Amerika ijazah lanjutan mereka, berserta dengan pertumbuhan program sekolah perniagaan berkualiti tinggi di China dan rantau Asia Pasifik.

Lebih lanjut tentang GMAC Survey Series

mba.com Prospective Students Survey ini dijalankan berdasarkan data yang dikumpulkan setiap bulan antara Julai dan Disember 2020 daripada sejumlah 2,515 individu di seluruh dunia yang menyatakan rancangan untuk mendaftarkan dalam program GME pada tahun 2021. Lebih daripada 7 juta calon yang sedalam dalam pengajian sarjana perniagaan atau MBA mereka telah melawat mba.com tahun yang lalu untuk menerokai pilihan sekolah perniagaan, menyiapkan diri dan mendaftar untuk ujian serta mendapatkan nasihat tentang proses kemasukan.

Application Trends Survey GMAC 2020, yang dikeluarkan pada November 2020, mengumpulkan dan menganalisis respons daripada lebih 1,000 program pengurusan siswazah di seluruh dunia untuk mendapati bawah permohonan ke program pengajian sekolah perniagaan telah meningkat, dengan variasi kadar pertumbuhan mengikut rantau dan program disebabkan kebimbangan pembelajaran dalam talian, perjalanan dan visa. Laporan ini dan penyelidikan tambahan tentang aliran global dalam pendidikan pengurusan siswazah tersedia di laman web GMAC di sini .

Perihal GMAC ™

Graduate Management Admission Council™ (GMAC™) ialah persatuan peneraju sekolah perniagaan siswazah di dunia. Diasaskan pada 1953, GMAC mewujudkan penyelesaian dan pengalaman yang membolehkan sekolah perniagaan dan calon untuk menerokai, menilai, dan berhubungan antara satu sama lain dengan lebih baik.

GMAC™ menyediakan penyelidikan bertaraf dunia, persidangan industri, alat perekrutan dan penilaian untuk industri pendidikan pengurusan siswazah, serta alat, sumber, acara dan perkhidmatan yang membantu membimbing calon melalui perjalanan pendidikan lebih tinggi mereka. Dimiliki dan ditadbir oleh GMAC, ujian Graduate Management Admission Test™ (GMAT™) ialah penilaian sekolah perniagaan siswazah yang paling banyak digunakan; GMAC™ juga memiliki dan mentadbir ujian NMAT by GMAC™ (NMAT™) dan Executive Assessment (EA). BusinessBecause dan The MBA Tour ialah subsidiari GMAC™, sebuah organisasi global dengan pejabat di China, India, United Kingdom dan Amerika Syarikat.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerja kami, sila lawati www.gmac.com