報告發現，由於對 2019 冠狀病毒病疫情的憂慮下降，2021 年研究生商業學位的需求將加速增長

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維珍尼亞州雷斯頓, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據研究生入學管理委員會 (GMAC™) 今天發佈的一份新報告指出，在 2021 年，準學生對研究生管理教育 (GME) 課程的興趣繼續增長，這趨勢與對 2019 冠狀病毒病影響的擔憂逐漸減退吻合。委員會的 2021 年 mba.com 準學生調查報告發現，在調查期內受訪者稱自己極度或非常關注 2019 冠狀病毒病的比例由 41% 下降至 33%。此外，儘管發生疫情，但四分之三 (73%) 的國際申請人計劃在其公民身份國以外的地方攻讀工商管理碩士課程。

重要發現：

女申請人比男申請人更容易接受遙距學習

儘管研究顯示 2019 冠狀病毒病對女性的影響尤為嚴重，因為她們承擔更多的遙距教育和工作責任，但 GMAC 報告發現，許多女性申請人仍然不氣餒，並願意調整其高等教育計劃。具體而言，女申請人比男申請人更有可能尋求網上學習的靈活性。她們願意接受在網上修讀更高比例的課程以完成學位，並且更有可能同意在校園修讀研究生學位所獲得的職業機會與在網上完成的學位相同。

GMAC 主席兼行政總裁 Sangeet Chowfla 表示：「隨著疫苗日益普及，世界各地的準學生在隧道盡頭看到全球疫情的曙光。 儘管女性在 2019 冠狀病毒病面臨著獨特的挑戰和障礙，但結果顯示女性申請人正尋求更高商業學位以獲得職業優勢，這點尤其令人鼓舞。」

在冠狀病毒病疫情不確定的情況下，越來越多的申請人正在考慮 GME 課程以提升其技能

儘管超過一半的準申請人 (58%) 確認他們「一直計劃在此時攻讀商科學位」，但超過三分之一的準申請人 (37%) 報告說他們現在正在報讀 GME，因他們「想申請一份工作，但缺乏保持競爭力的必要技能及/或學位。」 對 GME 需求的加速增長可能是因更多的申請人認識到有必要在不穩定的經濟中脫穎而出，為事業發展準備就緒的事實。

密歇根大學羅斯商學院全日工商管理碩士招生及課程董事總經理兼研究生入學管理委員會董事會董事 Soojin Kwon 說：「2019 冠狀病毒病從根本上破壞了工作的未來以及未來成功所需的技能。這是商學院充分意識到並正在適應，因申請人尋求提升其專業和領導才能，以滿足瞬息萬變的工作場所的需求。」

國際申請人仍然更喜歡流動性而不是網上

超過 40% 接受調查的國際申請人（希望在公民身份國以外學習的人士）認為在公民身份國以外的國家工作是主要的職業動機。在國外生活和工作的機會解釋了為何在全球疫情中，國際申請人 (70%) 比國內申請人 (52%) 更有可能報告他們沒有改變其原有計劃。因此，大多數國際申請人繼續重視流動性，而不希望用網上學習代替實際體驗。

美國和英國仍然是國際學生的首選目的地

國際申請人繼續將美國視為他們出國留學的三大選擇之一。來自印度的準學生將美國列為他們本國的首選，而來自加拿大和英國的學生則將美國列為他們的第一個國際目的地。來自大中華地區的準申請人認為英國 (27%) 是他們的首選學習目的地，其次是美國 (21%) 和新加坡 (12%)。近年，中美之間日益緊張的關係可能阻止了未來的中國學生來美國攻讀高級學位，再加上中國和亞太區優質商學院課程數目不斷增長。

有關 GMAC 調查系列的詳情

mba.com 準學生調查於 2020 年 7 月至 2020 年 12 月期間每月收集數據，並在全球訪問了共 2,515 名表示計劃在 2021 年報讀 GME 課程的人士。去年，超過 700 萬名商科碩士或工商管理碩士申謮者瀏覽 mba.com，以探索商學院的選擇、準備及註冊考試並獲得有關錄取過程的建議。

2020 年 11 月發佈的 2020 GMAC 申請趨勢調查，收集並分析了全球 1,000 多個研究生管理課程的反饋，以找出商學院研究生課程申請人數上升，地區和課程的增長率因網上學習、旅遊及簽證問題而有所不同。本報告和有關研究生管理教育全球趨勢的其他研究載於這裡的 GMAC 網站。

關於 GMAC ™

研究生入學管理委員會 (The Graduate Management Admission Council™ - GMAC™) 是全球領先的研究生商學院協會。於 1953 年成立，GMAC 致力為商學院和申請人建立解決方案和經驗，以便更好地發現、評估和相互聯絡。

GMAC™ 為研究生管理教育行業提供世界一流的研究、行業會議、招聘工具和評估，以及有助指導申請人完成高等教育之旅的工具、資源、活動和服務。由 GMAC 擁有和管理的研究生入學管理考試™ (GMAT™) 是備受廣泛使用的畢業生商學院評估準則；GMAC™ 還擁有並管理 NMAT by GMAC™ (NMAT™) 考試和行政人員評估 (EA)。BusinessBecause 及 The MBA Tour 是 GMAC™ 的子公司，是一家全球性組織，在中國、印度、英國及美國設有辦事處。

如欲了解更多我們的工作，請瀏覽：www.gmac.com