BPCE : Actualisation annuelle des exigences de MREL du Groupe BPCE

English French

Paris, le 30 mars 2021

Actualisation annuelle des exigences de MREL du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE pilote ses ratios très au-delà des exigences en matière de fonds propres et de passif éligible pour l’absorption des pertes, « Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities » ou MREL.

L'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), mettant en œuvre la décision du Conseil de Résolution Unique, vient de notifier les exigences actualisées applicables au Groupe BPCE.

L'exigence actualisée de MREL total est fixée dans la notification à 25,0% des actifs pondérés du groupe en fonction des risques - « Risk-Weighted Assets » ou RWA. Elle est fixée à 6,2% en assiette de levier.

S'agissant de la contrainte de subordination, le Groupe BPCE se conforme aux articles 92a 1. (a) et 494 du règlement CRR n°575/2013 prévoyant une exigence de 19,5% des RWA, qui passera à 21,5% en 2022. L'exigence de subordination en assiette de levier est fixée dans la notification à 6,2% et passera à 6,75% en 2022 en application de l'article 92a 1. (b) du règlement CRR.

Le Groupe BPCE continue à se situer très au-delà des exigences actualisées : le ratio de MREL total du groupe était de 30,2% sur la base des RWA de fin décembre 2020 et le ratio de MREL subordonné du groupe (similaire au ratio de TLAC) était de 23,6% sur la même base à fin décembre 2020. Ces ratios étaient respectivement de 10,5% et de 8,2% en assiette de levier à fin décembre 2020.





À propos du Groupe BPCE

Le Groupe BPCE, avec son modèle de banque coopérative universelle représenté par 9 millions de sociétaires, est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 36 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine. Il déploie également, avec Natixis, les métiers mondiaux de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle et de paiements. A travers ce dispositif, il propose à ses clients une offre complète et diversifiée : solutions d’épargne, de placement, de trésorerie, de financement, d’assurance et d’investissement. La solidité financière du groupe est reconnue par quatre agences de notation financière, Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A+, perspective négative), Fitch (A+, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).





Contact presse Groupe BPCE

Christophe Gilbert: + 33 1 40 39 66 00

Email: christophe.gilbert@bpce.fr







Relations investisseurs Groupe BPCE

Roland Charbonnel: + 33 1 58 40 69 30

François Courtois: + 33 1 58 40 46 69

Email: bpce-ir@bpce.fr





















groupebpce.fr

Pièce jointe