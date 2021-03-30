Synchronoss个人云解决方案获选整合到Allstate Protection Plans的消费者设备保护产品中

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保护设备和内容的能力有助于提高客户忠诚度巩固客户关系

新泽西布里奇沃特, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云、消息推送和数字解决方案的全球领导者和创新者Synchronoss Technologies, Inc.（NASDAQ: SNCR）今天宣布，Allstate Protection Plans选择Synchronoss个人云解决方案并将其整合到选定设备保护计划产品中。该个人云的加入将支持全球客户从任何受保护Android或iOS设备来备份和管理其宝贵的数字资产：联系人、照片、视频、音乐、文档、消息等。



Synchronoss总裁兼首席执行官Jeff Miller表示非常高兴两家组织携手合作： “移动设备是我们大多数个人数据和重要文档的存储库，并且这种能具有安全、轻松地备份和保护内容的能力对客户而言越来越重要。我们期待与Allstate Protection Plan合作，帮助他们利用Synchronoss个人云解决方案所有可以带来助益的优势，其中包括快速添加其他增值服务的灵活性。”

除了根据订户的喜好自动备份内容外，基于Synchronoss的个人云还能为设备保护计划客户提供几种轻松组织内容并与内容互动的方法，包括：

以引人入胜的生动格式呈现的内容倒叙、精彩片段和即时幻灯片

照片编辑和分享功能，可让用户留下更加美好的回忆并与朋友和家人分享

Allstate Protection Plans由客户从包括主要零售商、全球运营商在内的各种渠道购买，也可直接从公司购买。

Allstate Protections Plans总裁兼首席执行官Karl Wiley表示，将个人云添加到设备保护包中将使公司能够保护从设备到内容的整个客户关系，并有助于提高客户满意度和建立品牌忠诚度。“作为手机、笔记本电脑、平板电脑和其他消费电子产品的主要保护提供商之一，我们了解这些设备在我们的日常生活中所扮演的关键角色。添加Synchronoss个人云的丰富功能可以对个人保护产品进行选择，这意味着我们现在能够保护客户的整个移动生态系统。这种强大的能力意味着与我们的客户建立了更全面的关系。”他表示。

Synchronoss的个人云解决方案已被全球移动运营商和其他公司采用，为其客户提供高水平价值并推动新的收入增长。要了解有关Synchronoss个人云解决方案的更多信息，请访问synchronoss.com/solutions/cloud。

关于Synchronoss

Synchronoss通过云技术、消息推送和数字解决方案，转变企业创造收入、降低成本以及实现用户满意的方式，为全球数以亿计的移动通讯用户提供支持。凭借安全且可扩展的突破性创新技术、深受信任的合作关系以及才干出众的员工，Synchronoss为TMT（技术-媒体-电信）客户的企业发展方式带来变革。如需更多信息，请访问：www.synchronoss.com。

关于Allstate Protection Plans

Allstate Protection Plans是好事达（Allstate）旗下的一家公司，由SquareTrade提供服务。公司是一家深得好评的保险计划提供商，其快速、高效的服务受到数百万客户的信赖。Allstate Protection Plans为移动设备、电子产品、电器、家具和其他国际主要零售商和运营商的消费产品提供服务。

媒体联系人

Synchronoss：Diane Rose，CCgroup，电话：+1727.238.7567 电子邮箱：synchronoss@ccgrouppr.com

Allstate Protection Plans：Ian Twinn，Tandem Marketing Communications，电话：+1 917. 306. 7270 电子邮箱：iantwinn@tandemcomms.com

投资者联系人

Synchronoss：Todd Kehrli/Joo-Hun Kim，MKR Investor Relations, Inc., 电子邮箱：investor@synchronoss.com