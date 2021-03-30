Synchronoss Personal Cloud 解決方案獲 Allstate Protection Plans 選用整合至其消費者裝置保護產品

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同時保護裝置及內容的能力提高客戶忠誠度並鞏固客戶關係



新澤西州布里奇沃特, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies, Inc. (NASDAQ: SNCR) 是雲端、訊息及數碼解決方案的全球領導者及創新者，今天宣佈 Allstate Protection Plans 已選擇將 Synchronoss Personal Cloud 解決方案整合至指定裝置 Protection Plans 產品。加入 Personal Cloud 將讓全球客戶能夠從任何受保護的 Android 或 iOS 裝置中備份及管理其寶貴的數碼資產，包括聯絡人、相片、影片、音樂、檔案及訊息等。

Synchronoss 總裁兼行政總裁 Jeff Miller 表示，他很高興這兩個組織將攜手合作。他說：「流動裝置充當我們最重要的個人資料及重要檔案的儲存庫，而能夠以安全及輕鬆的方式備份及確保這些內容安全對客戶越來越重要。我們期待與 Allstate Protection Plans 合作，以助其充分利用 Synchronoss Personal Cloud 解決方案可帶來的所有優勢，包括快速新增其他增值服務的靈活性。」

除了根據訂戶喜好自動備份內容外，Synchronoss Personal Cloud 還為使用裝置 Protection Plans 的客戶提供多種輕鬆整理內容及與其互動的方式，包括：

回顧、精彩時刻及即時投影播放，以引人入勝及吸引的格式呈現內容

相片編輯及分享功能，讓使用者可以加深回憶及與親友分享

客戶從各種渠道，包括主要零售商、全球營運商及直接向公司購買 Allstate Protection Plans。

Allstate Protection Plans 總裁兼行政總裁 Karl Wiley 表示，將 Personal Cloud 加入其裝置保護組合，使公司能夠全面保護與客戶的關係，無論從裝置到內容上，並將有助提高客戶滿意度及建立品牌忠誠度。他說：「作為手機、手提電腦、平板電腦及其他消費電子產品的領先保護者之一，我們了解這些裝置在我們日常生活中所扮演的關鍵角色。將 Synchronoss Personal Cloud 豐富的功能新增至指定個人保護產品後，我們現在能夠保護客戶的整個流動生態系統。這強化的能力使我們與客戶建立更全面的關係。」

Synchronoss Personal Cloud 解決方案已獲全球的流動營運商及其他公司採用，以為其客戶提供高價值及創造收益。如欲進一步了解 Synchronoss 雲端解決方案，請瀏覽 synchronoss.com/solutions/cloud。

關於 Synchronoss

Synchronoss 透過雲端、訊息、數碼解決方案，改變公司創造新收益、減低成本及滿足客戶要求的方式，並為全球數以億計訂戶提供支援。Synchronoss 的安全、可靈活調教及劃時代的新科技、值得信賴的合作夥伴及優秀人才，改變了「科技-媒體-電訊」客戶發展業務的方式。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.synchronoss.com。

關於 Allstate Protection Plans

Allstate Protection Plans 由 Allstate 公司旗下的 SquareTrade 提供服務，是一家獲得高度評價的保護計劃供應商，其快速高效的服務受到百萬計的客戶所信賴。Allstate Protection Plans 適用於流動裝置、電子產品、電器、家具及其他消費產品，在全球主要零售商及營運商有售。

媒體聯絡

Synchronoss：Diane Rose, CCgroup | 電話：+1 727.238.7567 | 電郵：synchronoss@ccgrouppr.com

Allstate Protection Plans：Ian Twinn, Tandem Marketing Communications | 電話：+1 917. 306. 7270 |電郵：iantwinn@tandemcomms.com

投資者聯絡

Synchronoss：Todd Kehrli/Joo-Hun Kim, MKR Investor Relations, Inc. | 電郵：investor@synchronoss.com