Monopar的uPA抗体片段放射性示踪剂在临床前研究中显示出对乳腺癌PET成像的潜力

伊利诺伊州维尔梅特, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monopar Therapeutics Inc.（Nasdaq：MNPR）是一家临床阶段的生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。该公司今天宣布 发表 了一项同行评审研究，标题为“对应纤溶酶原激活剂的工程抗体片段用于通过正电子发射断层显像技术对三阴性乳腺癌的快速勾画。” 尿激酶纤溶酶原激活剂（uPA）是已在当前乳腺癌临床实践指南中确立的生物标志物，其存在被用于选择合适的药物治疗。这项研究证明了使用PET成像和Monopar的uPA抗体片段放射性示踪剂识别具有uPA过表达的乳腺癌并监测治疗期间uPA活性的潜力。Monopar拥有对应于uPA及其受体uPAR（如MNPR-101）的专有抗体和抗体片段。

uPA及其受体uPAR共同推动恶性肿瘤的侵袭，导致乳腺癌和其他癌症的转移、发病和死亡。但是，uPA很难测量，目前需要大量的新鲜冷冻组织。与铜放射性示踪剂共轭的Monopar抗体片段（ATN-291 F(ab’)2）能够在小鼠的人类乳腺癌模型中对存在uPA过表达的肿瘤实现快速PET可视化。PET成像可扩展uPA作为乳腺癌生物标志物的当前应用，并能够在治疗过程中监测肿瘤uPA的表达。

Monopar首席科学官兼该研究共同作者Andrew Mazar博士说：“这篇文章证明了Monopar的uPA抗体片段作为显像剂在侵袭性三阴性乳腺癌模型中的潜在用途。鉴于uPA在这种疾病中已确立的作用，当天的PET成像可指导乳腺癌以及其他潜在实体癌的治疗决策。”

Monopar首席执行官Chandler Robinson博士表示：“我们对这项同行评审研究结果感到满意，我们期待探索多功能uPA/uPAR靶向单克隆抗体谱在癌症成像、癌症治疗以及其他可能应用中的潜力。”

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括有关以下内容的声明：使用Monopar的uPA靶向抗体片段（ATN-291 F(ab’)2）进行对包括侵袭性三阴性乳腺癌在内的乳腺癌进行PET当天成像的潜力，PET成像是否可扩大uPA作为乳腺癌生物标志物的当前应用，并实现治疗过程中肿瘤uPA表达的监测，以及Monopar多功能uPA/uPAR靶向单克隆抗体谱在癌症成像、癌症治疗及其他可能应用中的潜力。 前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于Monopa的uPA靶向抗体片段的临床工作，到目前为止Monopar的MNPR-101和相关化合物的临床前开发活动一直专注于治疗癌症，重点并不在影像学医疗器械上；完成采用Monopa的uPA靶向抗体片段的医疗器械的临床前和临床开发以及（开发成功后）商业化推广需要的额外资本；如果资金到位，无法成功开发Monopar抗体片段用作uPA显像剂，用于三阴性乳腺癌检测或任何其他用途或适应症；无法确保可以生产出足够数量的ATN-291 F(ab’) 2)共轭物或其衍生物并扩大规模以满足潜在需求；医疗器械一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于医疗器械研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar没有义务更新此类声明以反映声明作出后发生的事件或存在的情况。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar截至本文日期的观点，不应被视为代表其后任何日期的意见。

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Kim R. Tsuchimoto

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