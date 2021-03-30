INVNT®宣布新加坡和悉尼的创意和制作团队增员

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澳大利亚悉尼, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INVNT ， 全球现场讲述品牌故事机构®通过在新加坡和悉尼任命新的创意和制作人才，扩大其在亚太地区的运营。



Sarah Bailey住在新加坡，加入INVNT担任创意总监，负责为整个亚太地区的客户设计令人不可抗拒的活动创意。Bailey曾在Freeman和Publicis Singapore等公司担任代理和客户端角色，拥有10年以上的丰富经验。她与Karen Ho一起加入创意团队，后者将在悉尼担任初级设计师。

该机构基于客户对高端虚拟和混合体验的持续需求，进一步积累了制作专业知识。Ema Wakeford住在悉尼，被任命为执行制作人，在此之前任职George P. Johnson。她曾参与举办过著名的缤纷悉尼灯光音乐创意节，也曾与Cadbury和Johnson & Johnson等公司合作。

同时加盟团队的还有Caroline Bubb，她拥有在澳大利亚和英国两国举办活动的10多年丰富经验，她将担任高级制作人；Rebecca Wheatley的背景在于面向消费者的节日和活动，包括玛格丽特河美食节、澳大利亚品味节、梅赛德斯-奔驰时装周和ARIA奖，她将担任制作人；Lauren Moorhouse担任制作协调员，此前任职CWT Meetings & Events。

INVNT APAC董事总经理Laura Roberts表示：“INVNT在新加坡和悉尼的发展证明了我们的团队成功地适应并推动了创意边界，在行业发生巨大变化的时期为我们的客户提供不可抗拒的体验。

作为一家战略和创意主导的机构，我对Sarah和Karen加入我们的团队感到很兴奋，这可确保我们继续通过创新思维和引人注目的设计为客户带来惊喜和愉悦，Ema、Caroline、Rebecca和Lauren所在团队才华横溢，将随着疫情在亚太地区的演变，在虚拟、混合和真人体验中践行这一思维。”

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关于INVNT

INVNT由Scott Cullather和Kristina McCoobery于2008年成立，运用现场讲述品牌故事技巧，营造和制造现场体验，激励和凝聚全球的实体和虚拟受众。公司“挑战一切”的定位宣言帮助包括General Motors、Grant Thornton、Merck、PepsiCo和Samsung在内的客户向他们每一位重要受众分享他们的故事。INVNT隶属[INVNT GROUP]，THE GLOBAL BRANDSTORY PROJECT™，它从战略角度出发在纽约、伦敦、悉尼、底特律、旧金山、华盛顿、斯德哥尔摩和新加坡设立了办事处。有关详细信息，请访问 www.invnt.com

联系人：

Brea Carter

INVNT

bcarter@invnt.com

+61(0)431407006