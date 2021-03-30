INVNT® 宣佈擴展新加坡及悉尼的創意和製作團隊

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

澳洲悉尼, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- INVNT 。這家全球現場品牌 storytelling agency® 任命了在新加坡和悉尼的新創意及製作人才，以擴大其亞太地區的業務。



Sarah Bailey 加入新加坡的 INVNT 擔任創意總監，專責設計吸引亞太區客戶之宣傳活動創意工作。Bailey 在該職務上擁有超過 10 年的工作經驗，曾在新加坡的 Freeman 及 Publicis 負責廣告公司和客戶兩方面的工作。她將與出任悉尼初級設計師的 Karen Ho 一同加入創意團隊。

隨著客戶持續對高端虛擬和混合體驗的需求，廣告公司進一步建立其製作專業知識。從 George P. Johnson 過檔的 Ema Wakeford 獲任命為執行製作人，並駐守悉尼。她參與過許多活動，包括著名的音樂、燈光和創意節《繽紛悉尼燈光音樂節》(Vivid Sydney)，以及與吉百利和強生等品牌的合作。

團隊還迎來出任高級製作人的 Caroline Bubb，她在澳洲及英國擁有超過 10 年製作活動經驗；而製作人 Rebecca Wheatley 的背景是製作消費者的節慶及活動，包括《瑪格麗特河美食樂園》、《品味澳洲美食節》、《Mercedes-Benz 澳洲時裝週》及《ARIA 大獎》，以及從 CWT Meetings & Events 過檔的製作聯絡員 Lauren Moorhouse。

INVNT 亞太區董事總經理 Laura Roberts 表示：「 INVNT 在新加坡和悉尼的擴張證明團隊在當地的成功，他們已經成功適應並突破創意界限，在行業發生巨大變化的時期為我們的客戶提供引人入勝的體驗。

作為一家以策略和創意為主導的廣告公司，我很高興 Sarah 與 Karen 加入我們的團隊，以確保我們繼續以實戰的思維和亮麗的設計為客戶帶來意外的喜悅。另外，由 Ema、Caroline、Rebecca 及 Lauren 組成的才華橫溢製作團隊，隨著疫情在整個亞太區蔓延，他們將透過虛擬、混合和現場的體驗，將這種想法變為現實。」

點擊 這裡 獲取視覺材料。

關於 INVNT：

由 Scott Cullather 和 Kristina McCoobery 於 2008 年創立，INVNT 使用現場品牌故事敍述技巧來創造並產生現場體驗，從而喚起並團結全球的實體及虛擬觀眾。公司的「挑戰一切」定位聲明幫助包括通用汽車、Grant Thornton、Merck、百事可樂及三星等客戶與每位重要的觀眾分享他們的故事。THE GLOBAL BRANDSTORY PROJECT™ 作為 [INVNT GROUP] 的一部分，INVNT 的策略選址辦事處位於紐約、倫敦、悉尼、底特律、華盛頓特區、三藩市、斯德哥爾摩及新加坡。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.invnt.com

聯絡人：

Brea Carter -

INNNT

｜電郵：bcarter@invnt.com

｜電話：+61(0)431407006