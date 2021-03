Vallourec : Mise à disposition du Rapport de l'expert indépendant établi dans le cadre de la restructuration financière de Vallourec

English French

Communiqué de presse

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT ETABLI DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION FINANCIERE DE VALLOUREC

Boulogne-Billancourt, le 30 mars 2021 - Les actionnaires sont informés de la mise à leur disposition du rapport établi en date du 30 mars 2021 par le cabinet Finexsi, qui est intervenu en qualité d’expert indépendant avec pour mission de rendre un avis, conformément à l’article 261-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, sur le caractère équitable du projet de restructuration financière de la Société pour les actionnaires de la Société.

Le rapport de l’expert indépendant est mis à la disposition des actionnaires, en intégralité, sur le site Internet de la Société ( www.vallourec.com ) et au siège social de la Société, en amont de l’assemblée générale mixte de Vallourec convoquée à huis clos au siège social de la Société le mardi 20 avril 2021.

Les conclusions du rapport du cabinet Finexsi sont les suivantes :

« Sur la base des éléments développés ci-avant et dans le contexte de difficultés financières actuelles de la Société, nous estimons qu’à la date du présent rapport, les modalités de l’Opération sont équitables du point de vue financier pour les actionnaires. »

Pour apprécier la situation de l’actionnaire dans le cadre de cette restructuration, l’expert indépendant a mis en œuvre une évaluation multicritères, dont le critère DCF, retenu à titre principal, renvoie une valeur théorique par action comprise entre 7,92 € à 9,47 € par action. Cette fourchette de valeur intègre l’incidence de la restructuration financière mais suppose également que le plan d’affaires établi par le management se réalise sans aléa majeur, ces deux points conditionnant la continuité d’exploitation du groupe Vallourec. Il a ensuite procédé aux calculs de dilution et de retour sur investissement pour l’actionnaire par référence à cette fourchette de valeur.

Il a également procédé à une valorisation économique théorique du droit préférentiel de souscription de l’augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) en tenant compte de l’ensemble des opérations sur le capital prévues dans le cadre du plan de restructuration financière (augmentation de capital avec maintien du DPS, augmentation de capital réservée, abandon de créances, prix de souscription des BSA et coûts estimés de la transaction) étant rappelé qu’il indique que la cotation du DPS à cette valeur théorique lui semble toutefois peu probable, compte tenu (i) de l’évolution non prévisible de la valeur boursière de l’action entre la date de son analyse et la celle de réalisation de l’opération, (ii) de la volumétrie des augmentations de capital envisagées et (iii) de la volumétrie des DPS qui seront cédés sur marché dépendante du niveau de souscription des actionnaires à l'augmentation de capital avec maintien du DPS. Sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur une période de 60 jours de l’action Vallourec au 29 mars 2021, cette analyse fait ressortir une valeur de fonds propres théorique par action post-restructuration de 9,04€ et une valeur économique du DPS de 1,02€.

Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles concernent des événements et dépendent de circonstances susceptibles de survenir ou non à l'avenir. Ces risques comprennent ceux développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 29 mars 2021 sous le numéro de dépôt n° D.21-0226.

Avertissement

Ce communiqué de presse et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou d’achat ni la sollicitation de vente ou d’achat de titres de Vallourec.

