Kalmarin automatisoidut kuljetuslukit laajentamaan VICT:n automaatioratkaisua Melbournessa

CARGOTEC OYJ, LEHDISTÖTIEDOTE, 31.3.2021 KLO 9

Cargoteciin kuuluva Kalmar on sopinut kuuden automatisoidun Kalmar AutoShuttle(™) -kuljetuslukin toimittamisesta Victoria International Container Terminalin (VICT) Webb Dock -konttiterminaalin itäalueelle Melbournen satamaan. Cargotecin ensimmäiselle neljännekselle kirjattu tilaus on määrä toimittaa vuoden 2021 neljännen neljänneksen lopussa.

International Container Terminal Services, Inc:n (ICTSI) omistama VICT on Australian ensimmäinen kokonaan automatisoitu konttiterminaali. 35 hehtaarin laajuisen terminaalin suunniteltu kapasiteetti on yli miljoona TEU:ta, ja se on Melbournen ainoa konttiterminaali, joka pystyy käsittelemään suurimpia rahtilaivoja.



VICT:n automatisoitu toiminta pohjautuu Kalmar One -automaatiojärjestelmään, joka yhdistää Kalmarin automatisoidut laitteet ja valmiiksi integroidun ja testatun ohjelmistoratkaisun. VICT:n OneTerminal -ratkaisu sisältää Navis N4 -toiminnanohjausjärjestelmän (TOS), 20 Kalmarin automaattista konttinosturia (ASC), 11 Kalmarin automaattista kuljetuslukkia (Kalmar AutoShuttle™) ja Kalmarin automaattisen kuorma-autojen käsittelyjärjestelmän (ATH).



Kalmar vastaa myös asiakkaan automaatiojärjestelmän ohjelmistohuollosta ja -tuesta, ja vuonna 2020 VICT sopi Kalmarin kanssa myös kolmevuotisen varaosahuoltosopimuksen, joka varmistaa alkuperäisten varaosien saatavuuden Kalmar-laitteille.



Kuuden automatisoidun kuljetuslukin tilaus laajentaa VICT:n jo aiempaa 11 kuljetuslukin kapasiteettia. Laitteet toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina ja testattuina. Sillä varmistetaan laitteiden nopea ja sujuva käyttöönotto.



Jon Wheeler, COO, VICT: “Odotamme sitä, että uudet AutoShuttlet saapuvat ja saadaan käyttöön. Ne mahdollistavat entistä paremman tuottavuuden ja joustavammat huoltoaikataulut automatisoidulla konttikentällämme.”



Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian alue, Kalmar: “VICT asettaa standardit moderneille automaatioterminaaleille, ja on ilo jatkaa monivuotista yhteistyötä toimialan edelläkävijän kanssa. Tämä tilaus auttaa VICT:iä hyödyntämään automaatioratkaisuaan maksimaalisesti. Lisäksi kykymme toimittaa täysin kokoonpantuja ja testattuja laitteita varmistaa sen, että asiakas saa uudet laitteet heti käyttöön ilman, että jokapäiväinen toiminta häiriintyy. "



Daniel Ho, myyntijohtaja, Aasian alue, Kalmar, daniel.ho@kalmarglobal.com

Maija Eklöf, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kalmar, puh. 020 777 4096, maija.eklof@kalmarglobal.com

Kalmar tarjoaa markkinoiden kattavimman valikoiman lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluja satamiin, terminaaleihin, jakelukeskuksiin ja raskaan teollisuuden käyttöön. Kalmar on edelläkävijä terminaalien automatisoinnissa ja energiatehokkaassa konttien käsittelyssä. Joka neljäs kontti ympäri maailman siirretään Kalmar-ratkaisun avulla. Kalmarin laaja tuotevalikoima, maailmanlaajuinen palveluverkosto ja kyky integroida terminaalien eri prosessit saumattomasti toisiinsa tehostavat asiakkaan liiketoiminnan tuottavuutta kaikilla osa-alueilla. www.kalmarglobal.com



Kalmar on osa Cargotec-konsernia. Cargotecin (Nasdaq Helsinki: CGCBV) liikevaihto oli vuonna 2020 noin 3,3 miljardia euroa, ja konserni työllistää noin 11 500 henkilöä. www.cargotec.com



