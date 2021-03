Der deutsche Managed-Service-Provider KAEMI tritt dem globalen Partnernetzwerk von LogicMonitor bei

SANTA BARBARA, Kalifornien, March 31, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- LogicMonitor , die führende Cloud-basierte Plattform zur Überwachung und Beobachtung von IT-Infrastrukturen, gab heute die Partnerschaft mit KAEMI bekannt, einem Managed Service Provider (MSP) mit Sitz in Berlin. KAEMI ist auf Managed WAN, Managed LAN, Cybersecurity sowie Unified Communications und Collaboration spezialisiert. KAEMI reiht sich in ein robustes Portfolio von MSPs, Resellern, Systemintegratoren und Technologie-Integratoren ein, die bereits Teil des LogicMonitor Partner Netzwerks sind.



Deutschland hat den größten Markt für Softwareentwicklung von Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) in Europa und zieht weiterhin Top-Talente und innovative Startups an. Der Umsatz der deutschen Technologiebranche wird bis 2022 voraussichtlich 280 Milliarden Euro erreichen, so ein Mitte 2019 veröffentlichter Deloitte-Bericht mit dem Titel "The German Technology Sector: From Hardware to Software & Services."

"Wir sehen auf dem deutschen Markt eine wachsende Nachfrage nach einer Plattform, die Multi-Cloud-Umgebungen und das Internet der Dinge (IoT) verwalten, sowie bei digitalen Transformations Initiativen helfen kann", sagt Sanjay Gupta, Global Vice President of Channels and Alliances bei LogicMonitor. Die Partnerschaft mit KAEMI, deren Expertise auf dem deutschen Markt beispiellos ist, ermöglicht es LogicMonitor unsere preisgekrönte IT-Infrastruktur-Monitoring- und Observability-Plattform in die Hände innovativer deutscher Unternehmen und in eine Vielzahl von Branchen zu bringen."

KAEMI ist Experte darin, die komplexen digitalen Infrastrukturen seiner Kunden mit außergewöhnlichen Technologien und Cloud-Services abzustimmen, um die Unternehmensleistung maximieren. Durch die Erweiterung des Portfolios an Lösungsmöglichkeiten um die Plattform von LogicMonitor wird KAEMI die Time-to-Value für seine Kunden reduzieren und in der Lage sein, Tausende von Geräten innerhalb weniger Minuten zu erkennen und automatisch zu überwachen. LogicMonitor wird KAEMI helfen, das Onboarding der Kunden zu beschleunigen und einen besseren Überblick über Kundeninfrastruktur, Anwendungen und Geschäftssysteme zu erhalten, um eine schnellere Fehlerbehebung zu ermöglichen und deren Betrieb zu optimieren.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit LogicMonitor, da es sich um eine zukunftsorientierte und sich ständig weiterentwickelnde Monitoring-Plattform handelt, die sich nahtlos in unsere anderen Lösungen integrieren lässt", sagt Sven Launspach, Gründer und Chief Executive Officer von KAEMI. "Die LogicMonitor-Plattform ist die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Portfolio und wird es KAEMI ermöglichen, alles als Service zu verwalten und unsere Kunden noch besser zu unterstützen, einschließlich derer, die modernste Technologien wie SD-WAN, SASE, SDN und Multi-Cloud-Konnektivität nutzen."

Für Partner wie KAEMI ergeben sich zahlreiche Vorteile aus dem Beitritt zum LogicMonitor-Partner-Netzwerk. Mit LogicMonitor sind Partner in der Lage, das Angebot und die Gewinnmargen ihres Unternehmens zu erweitern, indem sie Endanwendern eine erstklassige Monitoring- und Observability-Plattform zur Verfügung stellen. LogicMonitor-Partner erhalten außerdem Zugang zu exklusiven Schulungs- und Zertifizierungsprogrammen, Vertriebs- und Marketingkooperationen, engagierten Partnermanagern und vielem mehr, sobald sie dem exklusiven Partnernetzwerk beitreten.

Für weitere Informationen über das LogicMonitor Partner Network besuchen Sie bitte www.logicmonitor.com/partners .

Über LogicMonitor®

Bei LogicMonitor® erweitern wir die Möglichkeiten für Unternehmen und MSPs durch Software zur Überwachung und Beobachtung der Infrastruktur. LogicMonitor überwacht nahtlos alles, von Netzwerken über Anwendungen bis hin zur Cloud, und ermöglicht es Unternehmen, sich weniger auf die Problemlösung und mehr auf die Weiterentwicklung zu konzentrieren. Unsere Cloud-basierte Plattform hilft ITOps, Entwicklern und Geschäftsführern, mehr zu sehen, mehr zu wissen und mehr zu tun. Für weitere Informationen besuchen Sie www.logicmonitor.com.

LogicMonitor Kontakt:

Anna Lindsey

Tel: (805) 323-3901

E-Mail: anna.lindsey@logicmonitor.com