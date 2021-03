Kitron: Innkalling til ordinær generalforsamling 21. april 2021 kl. 10.00

English Norwegian

(2021-03-31) Ordinær generalforsamling i Kitron vil bli avholdt onsdag 21. april 2021, kl. 10.00 på Kitron ASAs hovedkontor, Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad.

På grunn av koronapandemien oppfordres aksjeeiere til ikke å møte fysisk på generalforsamlingen. I stedet bør aksjeeierne avgi elektroniske forhåndsstemmer eller fullmakt til styrets nestleder. Det er anledning til å avgi fullmakt med og uten stemmeinstruks.

Nærmere informasjon om saker på agendaen og styrets forslag til vedtak for de enkelte saker fremgår av vedlagte innkalling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Cathrin Nylander, finansdirektør, tlf.: +47 900 43 284

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

