b.workshop intègre le palmarès des entreprises à forte croissance en France réalisé par Les Échos Week-End et Statista

L’ESN b.workshop confirme son dynamisme et sa capacité à conduire une croissance durable en se positionnant dans le Top 500 des Champions de la Croissance en France organisé par Les Échos Week-End et l’Institut d’études Statista.

Depuis sa création, b.workshop se positionne comme une ESN qui accompagne au quotidien ses clients dans leur transformation digitale en s’appuyant sur des plateformes technologiques éprouvées et innovantes. À ce jour, l’entreprise réunit près de 55 experts et travaille pour 60 clients. Pour relever ces défis, b.workshop propose une offre cohérente entre stratégie, maîtrise des technologies et connaissance fine des secteurs d’activité. L’entreprise est notamment spécialisée sur les SOLUTIONS ERP JD Edwards et NetSuite de Oracle.

Le classement des Echos Week-End dévoile les plus belles trajectoires de croissance. Il confirme la vitalité du tissu économique français et met en évidence les tendances porteuses. Être cité dans ce palmarès est une réelle reconnaissance pour les équipes de b.workshop qui grâce à leur implication sans faille et leur capacité à innover en continu accompagnent au quotidien les entreprises (ETI et French Tech) dans leur transformation digitale.

Concrètement, sur son dernier exercice et malgré le contexte de crise sanitaire, b.workshop a connu une nouvelle croissance de ses activités en réalisant une augmentation de plus de 4 % de son volume d’activité. Cette tendance devrait continuer en 2021 au regard des nombreux projets remportés par l’ESN ces derniers mois.

François Montandon chez b.workshop : « Nous sommes heureux d’intégrer le classement des champions français de la croissance. Cette distinction atteste de la pertinence de notre stratégie et de notre capacité à accompagner efficacement l’ensemble de nos clients dans leurs projets de transformation digitale. »