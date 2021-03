Innofactor myy Prime-liiketoimintansa Total Specific Solutionsille

English Finnish

Espoo 31.3.2021

Innofactor myy Innofactor Prime -resurssienhallintaohjelmistoon liittyvän liiketoimintansa Total Specific Solutionsille (“TSS”). Liiketoiminta siirtyy 1.4.2021 alkaen.

Innofactor Prime on joustava ja monipuolinen ohjelmistoratkaisu seurakunnille ja julkishallinnon organisaatioille. Se mahdollistaa organisaatioiden resurssien optimoinnin ja tehokkaan hallinnan sekä tarjoaa kattavan valikoiman erilaisia valmiita ja organisaatiolle räätälöityjä moduuleja, kuten laskutuksen, kalenterinhallinnan, hautausmaiden hallinnan, toiminnanohjausjärjestelmän ja sähköiset asiointipalvelut.

Liiketoimintakaupalla on 2,6 miljoonan euron positiivinen nettovaikutus Innofactorin vuoden 2021 ensimmäisen kvartaalin käyttökatteeseen (EBITDA) ja arviolta 2 miljoonan euron negatiivinen vaikutus vuoden 2021 liikevaihtoon. Innofactor tuottaa myös jatkossa TSS:lle Prime-liiketoimintaan liittyvät käyttöpalvelut.

Liiketoimintakaupalla ei ole vaikutusta Innofactorin vuoden 2021 näkymiin, joiden mukaan Innofactorin vuoden 2021 liikevaihdon ja käyttökatteen (EBITDA) arvioidaan kasvavan vuodesta 2020. Vuonna 2020 Innofactorin liikevaihto oli 66,2 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,2 miljoonaa euroa. Innofactorin hallitus päättää myöhemmin kauppasumman käytöstä.

Sami Ensio, Innofactorin perustaja ja toimitusjohtaja: ”Arvioidessamme kokonaistarjoomaamme päädyimme siihen, että Prime-liiketoiminta ei enää täysin sopinut ydinstrategiaamme, jonka mukaan toimitamme Microsoft-pohjaisia B2B-ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme Pohjoismaissa. TSS on Innofactoria parempi omistaja Primelle, koska se on erikoistunut toimialakohtaisiin liiketoiminnan kannalta kriittisiin ratkaisuihin myös rajatuilla markkinoilla. Prime sopii hyvin tähän linjaukseen ja luotamme sen menestykseen TSS:n itsenäisenä liiketoimintayksikkönä Suomessa. Mielestämme tämä on paras ratkaisu niin Primen asiakkaille ja työntekijöille kuin Innofactorin osakkeenomistajille. Henkilökohtaisesti tämä oli minulle iso päätös, sillä Prime on ollut osa Innofactoria 20 vuoden ajan ensimmäisistä päivistämme lähtien. Olen erittäin onnellinen, että löysimme Primelle hyvän kodin TSS:ssä.”

Tiina Korolainen, Primen liiketoimintajohtaja TSS:llä: ”Yrityskauppa on erittäin positiivinen kehitysaskel asiakkaidemme, henkilöstön ja koko Prime-liiketoiminnan kannalta. Tiimini ja minä odotamme innolla tätä uutta vaihetta. Prime tulee jatkamaan itsenäisenä yhtiönä TSS Suomen konsernissa sekä osana TSS:n kansainvälistä verkostoa. Asiakassuhteisiin ei tule muutoksia kaupan myötä ja myös Prime-tiimin työntekijät jatkavat tutuissa rooleissaan. ”

Mika Savolainen, TSS:n General Manager: ”On hienoa, että TSS Suomen liiketoiminnot vahvistuvat uudella yrityksellä. Monien eri alojen asiakkaat käyttävät Prime-ratkaisua, mutta ohjelmisto sopii erityisen hyvin seurakuntien tarpeisiin. Tällä toimialalla se onkin yksi Suomen johtavista toimijoista. Asiakkaat ovat osallistuneet Primen kehitykseen tiiviisti, mikä on myös TSS:n käytäntöjen mukainen tapa toimia. Odotan innolla, että pääsemme aloittamaan yhteistyön liiketoimintajohtaja Tiina Korolaisen ja hänen tiiminsä kanssa.”

Lisätietoja



Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com





Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa noin 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Vuosina 2016–2020 Innofactorin liikevaihdon vuotuinen kasvu on ollut keskimäärin 8,3 %. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #PeopleFirst #CreatingSmiles

Prime

Prime on resurssinhallintaan keskittyvä ohjelmisto ja liiketoiminta, jolla on pääasiassa seurakunta-asiakkaita, mutta myös muita julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaita. Lue lisää www.prime.fi