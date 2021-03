English Finnish

31.3.2021 13:00

TULIKIVI OYJ

VUOSIKERTOMUS, 31.3.2021 KLO 13.00

TULIKIVI OYJ:N VUODEN 2020 VUOSIKERTOMUS ON JULKAISTU

Tulikivi Oyj vuoden 2020 vuosikertomus sisältää yhtiön vuoden 2020 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen, hallituksen toimintakertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin. Vuosikertomus on tämän tiedotteen liitteenä PDF-tiedostona ja on saatavilla yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.tulikivi.com.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 0207 636 555

Jakelu: Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.tulikivi.com

Liite