Prima Solutions lance Prima Selfcare, le dernier né de sa suite logicielle cloud dédiée au secteur de l’assurance

Prima Solutions , éditeur de logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance, lance Prima Selfcare, une nouvelle application transverse de sa suite logicielle cloud qui propose aux assureurs vie et non vie et aux réassureurs une nouvelle expérience de communication avec leurs clients via un portail totalement paramétrable.

« Chaque année, notre suite logicielle cloud s’enrichit pour permettre aux assureurs de toujours plus s’ouvrir à leur écosystème, de valoriser leurs données et d’innover. Après Prima Pilot en 2020, c’est Prima Selfcare qui vient compléter la suite logicielle cloud de Prima Solutions ; une suite toujours plus modulaire, toujours plus agile et uniquement dédiée au monde de l’assurance », indique Hugues Delannoy , Président de Prima Solutions.

Prima Selfcare accroit la satisfaction et l’expérience des assurés qui bénéficient d’un service personnalisé accessible partout et à tout moment. Les clients Particulier ou Entreprise ont ainsi accès de manière simple à une interface qui leur apporte une vue complète de leur situation contractuelle à date. Prima Selfcare offre des outils de consultation et de synthèse ainsi que toutes les fonctions nécessaires à un client Entreprise, par exemple, pour gérer ses devis et ses contrats, son parc assuré et ses échéances de cotisations.

Les assureurs donnent accès à une interface mobile first, développée sur les dernières technologies, intégrant une recherche UX approfondie et qui hérite des champs et des règles des plateformes cloud de gestion de Prima Solutions. L’assureur dispose également d’une palette d’outils pour personnaliser l’interface graphique à sa charte.

Ce nouveau logiciel bénéficie de tous les services cloud des plateformes Prima Solutions : l’accès régulier aux mises à jour, la haute disponibilité, le support end-to-end, la sécurité et la conformité dont le RGPD.

Source : https://www.prima-solutions.com/actualites/prima-solutions-lance-prima-selfcare-le-dernier-ne-de-sa-suite-logicielle-cloud-dediee-au-secteur-de-lassurance/