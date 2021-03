C’est plus que du sport : La nouvelle campagne de financement de Rogers pour soutenir la Jays Care Foundation aide à former de jeunes leaders au-delà du terrain dans le cadre du programme Rookie League

English French

Le programme Rookie League offre la possibilité à 14 000 enfants canadiens de jouer au baseball et de profiter de l’encadrement d’un mentor



Les différentes activités de ce programme sont gérées en partenariat avec la Toronto Community Housing, les communautés autochtones et les organismes Repaires jeunesse partout au pays

Les Canadiens peuvent contribuer à faire en sorte que plus d’enfants fréquentent des camps d’été en faisant des dons dans les magasins Rogers ou en ligne

TORONTO, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les partisans des Toronto Blue Jays de partout au pays attendent avec impatience le début de la saison 2021, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle campagne de financement pour soutenir le programme Rookie League de la Jays Care Foundation, qui permet aux enfants confrontés à des obstacles à acquérir des habiletés fondamentales, à renforcer leur confiance en soi et leur résilience, et ce, tout en s’amusant. À compter d’aujourd’hui et jusqu’à la fin de l’année, la nouvelle campagne de financement appelée « C’est plus que du sport » permet aux Canadiens de facilement soutenir le programme Rookie League et de favoriser des changements sociaux durables dans les communautés partout au Canada.

Avec plus de un million d’enfants canadiens qui vivent dans des ménages à faible revenu, les différentes activités proposées dans la foulée du programme Rookie League contribuent à éliminer les obstacles financiers et offrent aux jeunes la possibilité d’avoir accès à de nouvelles possibilités. e programme Rookie League s’appuie sur la popularité du baseball et des Toronto Blue Jays pour aider les jeunes confrontés à des obstacles à devenir des leaders et à dépasser leurs limites hors du terrain.

En tant que principal partenaire financier de la Jays Care Foundation, Rogers a versé plus de 10 millions de dollars aux programmes de la fondation pour les jeunes au cours de la dernière décennie. Désormais, les Canadiens peuvent facilement faire des dons de plusieurs façons, notamment en ligne, en tant qu’option à ajouter au panier sur Today’s Shopping Choice (TSC) ou dans certains magasins Rogers au Canada.

Le programme Rookie League de la Jays Care est offert à plus de 14 000 enfants et jeunes canadiens dans 10 provinces et deux territoires en partenariat avec les Repaires jeunesse du Canada, les organismes autochtones et la Toronto Community Housing. Les programmes des camps d’été, qui se déroulent en personne ou virtuellement pour la deuxième année consécutive, sont assurés par des adolescents et des adultes formés par la Jays Care Foundation et proposés aux jeunes qui n’auraient pas la possibilité de participer à des camps ou à des activités sportives en raison d’obstacles socio-économiques ou géographiques.

Cette initiative de financement qui vise à soutenir le programme Rookie League fait partie d’un partenariat de longue date entre Rogers et la Jays Care Foundation. En 2020, ce partenariat a permis la tenue de camps d’été virtuels pour jeunes, la construction et la rénovation de terrains de baseball canadiens dans le cadre du programme Field Of Dreams et la distribution de plus de mille trousses de baseball adapté pour la maison à de jeunes handicapés inscrits au programme Challenger Baseball. De plus, près de 60 Bourses d’études Ted Rogers ont été décernées à des jeunes nommés par la Jays Care Foundation depuis 2017 et, l’été dernier, l’initiative Nourrir à coup sûr, qui visait à recueillir des dons et à remplir des paniers alimentaires, a permis de fournir 9 millions de repas à des banques alimentaires partout au Canada.

CITATIONS :

« Les répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 ont été particulièrement éprouvantes pour les enfants et les familles confrontés à des obstacles partout au pays. À la Jays Care Foundation, nous sommes profondément engagés à soutenir ces familles en leur offrant le meilleur du sport dans le cadre de programmes de développement visant à mettre fin à l’isolement social et à permettre aux enfants de demeurer physiquement actifs. Avec l’appui de nos incroyables partenaires, nous sommes impatients d’entamer cette nouvelle année du programme Rookie League alors que nous poursuivons nos efforts en vue d’offrir un environnement équitable à tous les enfants et les jeunes du Canada. »

- Jules Porter, directeur des programmes, Jays Care Foundation

« Le programme Rookie League permet à des milliers de jeunes Canadiens de participer à des activités amusantes et interactives qui favorisent l’autonomie et qui sont conçues pour leur bien-être et leur développement. Tous les jeunes méritent d’avoir la possibilité de tisser des liens avec des mentors de confiance et d’autres jeunes, surtout en ce moment. Rogers est fière de mettre à profit ses relations et ses canaux pour exercer une influence durable sur la vie des jeunes de partout au pays. »

- Sevaun Palvetzian, chef de la direction des Communications et cadre déléguée de la responsabilité sociale d’entreprise chez Rogers

« Le programme Rookie League, mis sur pied en partenariat avec le Conseil des chefs de Kenora et la Jays Care Foundation, a eu un effet positif considérable sur toute notre communauté, et pas seulement sur les jeunes. Enraciné dans la culture, la tradition et les cérémonies autochtones, le programme a vraiment permis de renforcer la communauté. Les aînés, les jeunes et leur entourage ont uni leurs efforts pour promouvoir la santé mentale, la guérison et la réconciliation. Reconnu par l’Assemblée des Premières Nations, le programme a été déployé dans d’autres régions visées par un traité et notre souhait est de créer un programme Rookie League pour les Autochtones à l’échelle nationale. »

- Lorraine Cobiness, chef de la Nation Niisaachewan Anishinaabe

« Le programme Rookie League a eu une incidence positive considérable sur les jeunes de notre communauté. Nous avons pu observer des enfants acquérir de la confiance, développer des compétences en leadership, être habités d’un sentiment d’appartenance et faire des pas de géant pour atteindre leur plein potentiel grâce au programme. Ils ont également été en mesure d’établir de bonnes relations avec d’autres enfants et des adultes dont l’influence est positive. Nous croyons qu’il est essentiel que plus de jeunes partout au Canada aient accès à des programmes comme Rookie League. »

- Wendy Serink, directrice générale, Boys and Girls Club of Fort Saskatchewan, Alberta

« L’été dernier, lorsque la pandémie a limité le nombre d’enfants que nous pouvions accueillir dans nos camps de jour, le soutien du programme Rookie League nous a permis de créer et d’organiser des camps gratuits, virtuels et interactifs pour 100 enfants d’Halifax et de ses banlieues. Nous avons constaté que ce programme a atténué leur sentiment de stress et d’isolement. Les jeunes organisaient des soirées de danse, des chasses au trésor, des expériences scientifiques et beaucoup d’autres activités stimulantes. »

- Henk van Leeuwen, président-directeur général, Boys and Girls Clubs of Greater Halifax, Nouvelle-Écosse

« Je suis reconnaissant envers les acteurs du programme Rookie League et pour tout ce que cette initiative m’a apporté. J’ai fait de nouvelles rencontres dans ma communauté et j’ai noué de nouvelles amitiés. Le programme m’a aidé à sortir de ma coquille, à faire preuve de créativité, à acquérir des compétences en communication et à avoir davantage confiance en moi. Le personnel est formidable et m’a permis de développer mes habiletés et d’apprendre de nouvelles choses sur moi-même. J’ai appris à jouer au baseball et à d’autres sports, ce qui m’a aidé à devenir plus actif et à croire en moi. »

- Gideon – Une recrue du programme Rookie League de la Toronto Community Housing

« Faire partie du programme Rookie League m’a aidé à libérer mon véritable potentiel de leadership. J’ai découvert ce dont j’étais capable : travailler en équipe, m’amuser et pratiquer des sports. D’importants efforts ont été faits pour que le programme soit intéressant et amusant pour moi, et je tiens à vous en remercier. Merci d’avoir fait de moi une meilleure personne, de m’avoir permis de découvrir qui je suis vraiment pour que je puisse enfin le révéler au monde entier. »

- Malakai – Une recrue du programme Rookie League de la Toronto Community Housing

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

À propos de la Jays Care Foundation

La Jays Care Foundation, organisme caritatif des Toronto Blue Jays, utilise le baseball pour enseigner des compétences essentielles et créer des changements sociaux durables pour plus de 35 000 enfants et jeunes partout au Canada. La fondation est présente dans les 10 provinces et les deux territoires du Canada et pilote fièrement des programmes communautaires qui contribuent à offrir un environnement équitable aux enfants canadiens confrontés à des obstacles. La fondation a également investi, par l’entremise du programme Field of Dreams, plus de 10 millions de dollars afin d’appuyer la construction ou la rénovation de plus de 100 terrains de baseball et terrains de jeux. En 2020, la Ligue majeure de baseball a décerné le prix Allan H. Selig pour l’excellence du travail philanthropique à la fondation afin de souligner l’engagement communautaire des Toronto Blue Jays. Grâce à la fondation, 7,5 millions de dollars ont été investis dans le cadre d’un plan d’intervention en réponse à la COVID-19 pour venir en aide aux personnes touchées de façon disproportionnée par la pandémie au Canada.

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Jays Care Foundation – Ben Sibley, Ben.Sibley@BlueJays.com 647-449-4605