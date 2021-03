Korjaus: Next Games Oyj: Next Gamesin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätökset

English Finnish

NEXT GAMES OYJ: NEXT GAMESIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 31.3.2021 KLO 15:45

Next Games Oyj:n 31.3.2021 klo 14:00 julkaisemassa varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen kokouksen päätöksiä koskevassa tiedotteessa oli virheellinen tieto (Cerfified Adviser: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike, tel. +358 10 546 7938). Next Gamesin Certified Adviser on:

Alexander Corporate Finance Oy

Hyväksytty neuvonantaja

+358 (0) 50 520 4098

