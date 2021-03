Nuvei se joint à la Canadian Gaming Association

English French

MONTRÉAL, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé qu’il s’est joint à la Canadian Gaming Association (« CGA »). En tant qu’association commerciale de premier ordre et d’envergure nationale, la CGA s’efforce de stimuler l’évolution de l’industrie du jeu au pays.



Le partenariat de Nuvei avec la CGA favorise la croissance de l’entreprise, tant à titre de chef de file des technologies de paiement dans l’industrie internationale des paris en ligne qu’en tant que modèle de leadership éclairé. Alors que l’industrie du jeu connaît un essor en Amérique du Nord, les exploitants de jeux de paris en ligne sont à la recherche de fonctionnalités de traitement des paiements sans faille. Ce partenariat vise à ce que la CGA puisse remplir les conditions requises en matière d’innovation, et ce, afin de rationaliser et de moderniser les paiements numériques dans le marché des paris au Canada.

En tirant parti de sa vaste expérience dans l’industrie à l’échelle mondiale, Nuvei s’est positionné en tant que principal fournisseur de solutions de paiement dans le secteur des paris en ligne. L’entreprise a ainsi permis aux exploitants de maximiser leurs conversions, d’augmenter les taux d’acceptation et d’améliorer la sécurité, le tout par l’entremise de sa plateforme unique. En plus de défendre les intérêts de l’industrie, l’entreprise possède de vastes connaissances pour ce qui est de la réglementation et de la conformité, exigences qui sont en constante évolution. Il s’agit d’une expertise que toutes les parties prenantes de l’industrie du jeu au Canada pourront mettre à profit.

« Nous sommes très heureux d’établir un partenariat avec la CGA et de lui apporter notre soutien et notre expertise dans l’industrie canadienne des paris en ligne, qui est en pleine expansion », a affirmé Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction de Nuvei. « Nous avons hâte de collaborer avec la CGA pour lui permettre d’atteindre ses objectifs, soit d’étendre la portée de l’industrie du jeu au Canada en adoptant des pratiques exemplaires ainsi que des technologies de paiement. »

« La CGA est enthousiaste à l’idée d’accueillir Nuvei dans sa famille », a déclaré Paul Burns, président et chef de la direction de CGA. « Nuvei favorise l’innovation en matière de paiements et de politiques réglementaires, et la CGA est fière de s’associer à cette entreprise. En collaborant avec des chefs de file en technologie de paiement comme Nuvei, nous donnons accès aux paris en ligne à plus de Canadiens partout au pays et sensibilisons davantage les gens aux effets économiques positifs de l’industrie du jeu. »

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des connexions directes avec tous les principaux systèmes de cartes de paiement dans plus de 200 marchés dans le monde, et prend en charge plus de 455 méthodes de paiement locales et alternatives, près de 150 devises et 40 cryptomonnaies. Nous voulons faire du marché mondial notre affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nuvei.com/fr-ca.

À propos de la Canadian Gaming Association

La Canadian Gaming Association (CGA) est une association commerciale nationale qui s’efforce de stimuler l’évolution de l’industrie du jeu au Canada. Le mandat de l’association est de promouvoir la valeur économique de l’industrie du jeu au Canada, de favoriser la recherche, l’innovation et les pratiques exemplaires pour faire évoluer l’industrie, et d’établir un dialogue productif entre les parties prenantes. Visitez le site www.canadiangaming.ca pour en apprendre plus au sujet de la CGA et de l’industrie du jeu au Canada.

Information prospective

Le présent communiqué de presse comporte de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés au sujet d’occasions potentielles découlant de l’association de l’entreprise avec la Canadian Gaming Association et de sa participation aux activités de cette dernière. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de l’entreprise, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise datés du 10 mars 2021. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Bien que l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse soit fondée sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, le lecteur ne doit pas se fier indûment à ces énoncés de nature prévisionnelle, puisque les résultats réels pourraient différer. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué de presse est formulée à la date du présent communiqué de presse, et la société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier cette information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation applicable l’exige.

