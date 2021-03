Les soins virtuels de TELUS Santé désormais intégrés aux dossiers médicaux électroniques dans l’ensemble du Canada

English French

En améliorant l’échange d’information entre les plateformes, TELUS Santé est le premier fournisseur canadien de soins virtuels à permettre une communication directe entre Akira par TELUS Santé, sa solution de soins virtuels émanant de l’employeur, et ses 30 000 utilisateurs de DME à travers le pays.

En Ontario, plus de 12 000 cliniciens sont également reliés au gestionnaire de rapports de santé provincial.

TORONTO, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que la demande de soins virtuels augmente, en partie en raison de la pandémie mondiale, TELUS Santé a annoncé aujourd’hui la prochaine avancée technologique dans l’intégration numérique de sa solution de soins virtuels émanant de l’employeur, Akira par TELUS Santé, avec ses propres dossiers médicaux électroniques (DME) et en Ontario avec le gestionnaire de rapports de santé HRM® (Health Report Manager), le système provincial de partage de rapports. Cette intégration signifie une meilleure transmission de l’information aux soins primaires, car des informations importantes sur la santé des patients sont communiquées plus facilement grâce à un dossier médical unique. Cette connectivité accrue permettra aux patients ayant accès à un programme d’avantages payé par l’employeur de recevoir une meilleure continuité de soins à travers cette plateforme virtuelle.

« L’intégration est un élément essentiel de la stratégie de soins virtuels de TELUS Santé. Elle promet de transformer la façon dont les Canadiens accèdent aux soins de santé et en font l’expérience, a déclaré François Gratton, vice-président à la direction, TELUS et président de groupe, TELUS Santé. Jusqu’à présent, le processus d’intégration des notes de consultation au dossier médical de leur médecin traitant, pour les patients bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un programme de soins virtuels payé par l’employeur, était à chaque fois un exercice fait manuellement et utilisant une technologie désuète. Cette importante transformation numérique aide à réduire les obstacles à l’échange de données, favorisant un transfert plus sûr des renseignements de santé confidentiels et renforçant la collaboration entre les cliniciens dans l’ensemble du système de santé publique. »

En Ontario, le service de soins virtuels de TELUS Santé met maintenant en relation plus de 12 000 cliniciens de la province avec le gestionnaire de rapports de santé HRM, favorisant :

l’échange de données en toute sécurité entre les équipes de soins de santé , qui contribue à prévenir les lacunes dans les soins prodigués aux patients et permet d’intervenir plus rapidement, ce qui est indispensable pour le traitement des maladies chroniques;

, qui contribue à prévenir les lacunes dans les soins prodigués aux patients et permet d’intervenir plus rapidement, ce qui est indispensable pour le traitement des maladies chroniques; une meilleure prise en charge des maladies chroniques : pour un adulte canadien sur cinq vivant avec une maladie chronique, les solutions de santé numériques peuvent améliorer les soins. Il en résulte souvent une hausse de la productivité au travail ainsi qu’une réduction de l’absentéisme et des congés d’invalidité, ce qui a une incidence positive sur la durabilité des régimes d’avantages sociaux.

Ensemble, les solutions de soins virtuels de TELUS Santé rejoignent plus de Canadiens que tout autre fournisseur au pays, incluant plus de 2 millions d’utilisateurs des solutions de soins virtuels émanant de l’employeur, Akira par TELUS Santé et EQ Care, des services nationaux bilingues offerts sur demande et en tout temps. Ceci comprend également Babylon par TELUS Santé, accessible par téléphone intelligent pour des dizaines de millions de résidents de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan et de l’Ontario; les résidents ont ainsi accès à de nombreux services couverts par les régimes d’assurance maladie provinciaux, dont des consultations vidéo individuelles dans plusieurs langues avec des médecins agréés dans leur province.

Cette plus récente innovation de la gamme de soins virtuels de TELUS Santé est conçue pour améliorer l’accès au soutien et à l’information en matière de soins de santé pour tous les Canadiens.

Elle met à profit les avancées que TELUS Santé a faites dans les soins virtuels en réponse à la pandémie de COVID-19, incluant :

l’accélération du développement de la fonction de soins virtuels intégrés au DME sur ses plateformes pour les cliniciens de tout le pays;

sur ses plateformes pour les cliniciens de tout le pays; l’adaptation de sa solution de télésoins à domicile, utilisée pour veiller sur les Canadiens atteints de maladies chroniques, afin de surveiller les symptômes et l’état des patients qui se rétablissent dans cinq provinces, comme ceux atteints de la COVID-19 en Colombie-Britannique ou de maladies chroniques en Alberta, ainsi que les patients ayant subi une greffe en Saskatchewan, et ce, dans le confort et la sécurité de leur foyer;

en Colombie-Britannique ou de en Alberta, ainsi que les en Saskatchewan, et ce, dans le confort et la sécurité de leur foyer; l’accroissement de la disponibilité du service de soins virtuels Babylon par TELUS Santé à trois nouvelles provinces : l’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario; permettant l’accès à divers professionnels connexes de la santé, dont des conseillers en santé mentale et des diététiciens, en plus d’offrir de nouvelles fonctions allouant les Canadiens à jouer un rôle plus actif dans leur santé;

l’amélioration de son offre de soins virtuels avec l’acquisition d’EQ Care, un des principaux fournisseurs de soins virtuels au Canada, et de sa plateforme intégrée de soins de santé et de mieux-être virtuels, LifeJourney .

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est un chef de file des technologies numériques de la santé, comme les télésoins à domicile, les dossiers médicaux et de santé électroniques, la gestion d’avantages sociaux et d’officine ainsi que les services d’intervention en cas d’urgence. En tirant parti de la technologie pour offrir des solutions et des services connectés, TELUS Santé améliore l’accès aux soins et révolutionne la circulation d’information tout en facilitant la collaboration, l’efficacité et la productivité des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des citoyens. Elle souhaite ainsi faire progresser sa vision de transformer les soins de santé et d’aider les gens à vivre plus sainement.

Les équipes de professionnels de la santé renommés et enthousiastes des Cliniques TELUS Santé offrent des soins de premier ordre axés sur le patient à des milliers d’employeurs, de professionnels et de familles du Canada dans plus de 15 cliniques situées aux quatre coins du pays.

Pour en savoir plus, rendez-vous à telussante.com .

