TELUS annonce la clôture de l’émission publique d’actions de 1,3 milliard de dollars canadiens

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS Corporation (« TELUS » ou la « Société ») (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui la clôture de l’émission (l’« émission ») d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») selon une convention de prise ferme. Cette émission avait été annoncée le 25 mars 2021. La Société a vendu 51 300 000 actions ordinaires pour un produit brut total de 1,3 milliard de dollars canadiens. Les actions ordinaires étaient offertes par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des Capitaux et Marchés des capitaux CIBC, avec BMO Marchés des capitaux, la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD en qualité de teneurs de livre associés.



Le produit de l’émission servira à renforcer le bilan de la Société et, surtout, à saisir une occasion stratégique exceptionnelle de devancer le programme d’investissements de la Société dans les réseaux à large bande, notamment par une accélération importante de la construction de l’infrastructure du réseau TELUS PureFibre en Alberta, en Colombie-Britannique et dans l’Est du Québec, ainsi qu’un déploiement plus rapide du réseau 5G de la Société à l’échelle nationale.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat des actions ordinaires, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un territoire où pareille offre, sollicitation ou vente serait illégale avant qu’une autorisation de placement soit accordée en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ce territoire.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 16 milliards de dollars et à 16 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Nous misons sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. En 2020, le réseau mobile de TELUS a été reconnu comme le plus rapide du monde, ce qui confirme notre volonté d’offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l’information qui rendent nos vies meilleures. TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l’accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l’exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l’expérience client numérique. Elle propose des solutions de gestion de contenu et d’intelligence artificielle de prochaine génération aux entreprises internationales des secteurs de la technologie et des jeux, du commerce électronique et des technologies financières, des communications et des médias, des soins de santé, du voyage et de l’hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays aux quatre coins du monde.

