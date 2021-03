La supergrappe de NGen soutient le développement et le déploiement d'un nouveau système de production de fabrication additive

English French

HAMILTON, Ontario, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle à l’origine de la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération du Canada, a annoncé qu’elle cofinancerait à hauteur de 3,5 millions de dollars un projet de collaboration visant à faire passer les technologies de fabrication additive du stade du prototypage à celui de la fabrication de masse.



Avec ses partenaires Objex Unlimited, ReDeTec Inc. et Athletic Knit, Mosaic Manufacturing a conçu une nouvelle solution de fabrication additive industrielle appelée Array. La nouvelle plateforme sera prête à l'emploi en usine, la cellule de fabrication automatisée étant composée d'imprimantes 3D indépendantes et multi-matériaux, d'un opérateur robotique entièrement automatisé, d'un PGI de contrôle centralisé et d'une ligne de matériaux de production de qualité technique.

« La mise à l'échelle de petites entreprises innovantes comme Mosaic est essentielle à l'établissement de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Canada », déclare Jayson Myers, PDG de NGen. « Array est une plateforme qui change la donne et qui a le potentiel de révolutionner l'activité de fabrication par la personnalisation de masse. Elle jouera un rôle important pour façonner l'avenir de l'industrie et les solutions que les fabricants apporteront aux clients du monde entier. »

« La Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada a grandement favorisé la collaboration entre les partenaires de l’industrie et les petites et moyennes entreprises afin d’accélérer la commercialisation des technologies de fabrication à la fine pointe de la technologie, a déclaré le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, l’honorable François-Philippe Champagne. La nouvelle plateforme Array est intéressante en ce sens qu’elle offrira aux entreprises canadiennes des solutions concrètes et des avantages concurrentiels, tout en les incitant à fabriquer leurs produits ici, au Canada. »

« La gamme de produits Array représente un incroyable bond en avant dans l'espace de fabrication de pointe en rendant la fabrication additive d'échelle possible pour la toute première fois », explique Mitch Debora, PDG et cofondateur de Mosaic Manufacturing. « Rien de tout cela n'aurait été possible sans le soutien de NGen et la collaboration des partenaires du consortium. »

Le déploiement de Array a le potentiel de changer la nature du paysage manufacturier du Canada en catalysant l'adoption de l'impression 3D comme outil de fabrication. En tant qu'outil de production nationale, Array réduira les besoins d’importation de produits polymères finis de l'étranger et permettra la fabrication de ces produits au Canada.

Cette collaboration représente le deuxième projet de NGen entrepris par Mosaic, qui a également signé un 2020 pour la production en série d’écrans faciaux de qualité médicale imprimés en 3D pour les travailleurs de première ligne au début de la pandémie.

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 3 200 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux.

Au sujet de Mosaic Manufacturing

Mosaic Manufacturing Ltd a été fondée en 2014 et sa mission était d'amener l'impression 3D dans les usines. Mosaic atteint cet objectif en révolutionnant l'économie de l'impression 3D d'échelle, en mettant l'accent sur l'automatisation des processus logiciels et matériels. L'entreprise basée à Toronto estime que cette évolution vers la fabrication additive automatisée est le début du voyage vers des pièces et des produits personnalisés devenant accessibles grâce à la fabrication de prochaine génération.

Contacts avec les médias :

Robbie MacLeod

Directeur, Communications stratégiques

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578

Christopher Labelle

Cofondateur et chef de l’exploitation

chris@mosiacmfg.com

+1-613-583-7132