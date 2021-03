English French

Sanofi va construire une nouvelle installation au Canada pour accroître la disponibilité mondiale de son vaccin à haute dose contre la grippe

Sanofi annonce un investissement de plus de 600 millions d’euros dans la construction, à Toronto, d’une nouvelle installation spécialisée dans la production de vaccins afin d’accroître la disponibilité de ses vaccins antigrippaux différentiés au Canada, aux États-Unis et en Europe.

En partenariat avec les gouvernements du Canada et de l’Ontario et la ville de Toronto, cette nouvelle installation renforcera également les activités de préparation aux pandémies de grippe.

Le vaccin quadrivalent contre la grippe Fluzone® High-Dose contient quatre fois plus d’antigènes que le vaccin à dose standard et il est spécifiquement conçu pour conférer une protection supérieure contre la grippe aux adultes plus âgési.

PARIS – Le 31 mars 2021 – Sanofi annonce aujourd’hui un investissement de plus de 600 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle installation spécialisée dans la production de vaccins, sur son site actuel de Toronto au Canada. Cette nouvelle unité augmentera les capacités de production d’antigènes et de remplissage de Sanofi en vue de la production de son vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone® High-Dose, de manière à augmenter sa disponibilité au Canada, aux États-Unis et en Europe.



« Nous sommes l’un des leaders mondiaux de la production de vaccins et, à ce titre, il est de notre responsabilité d’anticiper en permanence de manière à pouvoir faire face à la demande croissante de vaccins contre la grippe ayant donné la preuve de leur supériorité clinique sur les vaccins à dose standard. Fluzone High-Dose nous confère un avantage compétitif à long terme et ce nouvel investissement permettra de mieux protéger contre la grippe et ses complications un plus grand nombre de personnes âgées dans le monde. Cette installation constituera un atout essentiel de notre contribution à la lutte contre les futures pandémies », a déclaré Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. « Nous nous félicitons du partenariat en cours avec les autorités canadiennes et du soutien qu’elles nous ont apporté pour concrétiser ce projet et faire du Canada – un pays où la recherche et développement de vaccins s'inscrit dans une longue tradition – l’un des principaux pôles du réseau que nous mettons au service de la protection et de l’amélioration de la santé humaine partout dans le monde. »

Philippe Champagne, Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a déclaré, « L’annonce d’aujourd’hui témoigne de la capacité du Canada d’attirer des investissements étrangers et de mettre sur pied des installations mènent à des solutions purement canadiennes. Ce type d’investissement n’est réalisé qu’une fois par génération. Notre gouvernement démontre ainsi son engagement à relancer le secteur canadien de la bioproduction en s’appuyant à la fois sur des solutions stratégiques à court terme et sur une vision à long terme. En investissant dans ce projet, notre gouvernement veille au maintien de l’expertise au pays, crée et conserve des emplois hautement spécialisés et assure la santé et la sécurité des Canadiens. En favorisant l’établissement d’un environnement où les entreprises peuvent investir et croître, des sociétés de premier plan en sciences de la vie telle Sanofi considèrent de plus en plus le Canada comme endroit où implanter leurs installations de fabrication. »



Sanofi prévoit que cette installation soit opérationnelle en 2026, après que les étapes de conception, construction, validation et qualification de l’usine et de ses équipements auront été complétées.

Le vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone High-Dose est pour l’heure fabriqué exclusivement par Sanofi Pasteur, l’Entité commerciale globale Vaccins de Sanofi, sur son site de Swiftwater (Pennsylvanie) aux États-Unis. Sanofi Pasteur investit continuellement dans son outil de production de vaccins contre la grippe. Deux nouvelles installations, à Swiftwater et à Val-de-Reuil (France), seront mises en service dans les prochaines années.

Note de la rédaction : Cet investissement dans la construction d’une nouvelle unité de fabrication de vaccins s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance globale de Sanofi, dans laquelle les vaccins constituent un levier de croissance essentiel grâce à des produits différentiés, à l’expansion du marché et à de nouveaux lancements. Il s’agit du deuxième projet de construction d’une installation de fabrication de vaccins annoncé par Sanofi depuis l’année dernière. En juin 2020, Sanofi a en effet annoncé investir pour faire de la France son pôle d’excellence mondial dans la recherche et la production de vaccins.

À propos du vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone High-Dose

Le vaccin antigrippal quadrivalent Fluzone High-Dose est disponible aux États-Unis et dans quelques pays européens et sera commercialisé au Canada en 2021 pour la vaccination des adultes à partir de 65 ans ; il a également été approuvé en Australie. Le vaccin a obtenu des autorisations de mise sur le marché dans 25 pays européens (sous le nom d’Efluelda® en dehors du Royaume-Uni) pour la vaccination des adultes à partir de 60 ans. Le vaccin haute dose contient quatre fois plus d’antigènes que le vaccin à dose standard et il est conçu spécifiquement pour offrir une protection supérieure contre la grippe aux adultes âgésii. Chez les adultes plus âgés, le risque de pneumonie, de crise cardiaque et d’accident vasculaire cérébral est en effet plus élevé en cas de grippe, de même que celui d’hospitalisation et de décès.

Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) du Canadaiii recommande le vaccin antigrippal haute dose de Sanofi Pasteur, de préférence aux vaccins à dose standard, pour la vaccination des adultes à partir de 65 ans ; le Comité permanent allemand sur la vaccination (STIKO) le recommande en priorité aux personnes de plus de 60 ansiv. Le vaccin antigrippal trivalent Fluzone High-Dose a démontré qu’il conférait une protection supérieure contre la grippe aux adultes de plus de 65 ans, comparativement à celui à dose standardv.



À propos de Sanofi Pasteur au Canada



Inaugurées en 1917 sous le nom de Connaught Antitoxin Laboratories and University Farm, les installations de Sanofi Pasteur au Canada ont contribué à de nombreuses découvertes scientifiques et apporté d'importantes contributions à la santé publique. Au siècle dernier, le site de Toronto a été l’un des centres où ont été menées les premières recherches ayant abouti à la découverte de l’insuline. Il a aussi assuré la production commerciale d'insuline à grande échelle pour tout le Canada jusque dans les années 1980, de même que la production et la mise à disposition de l'antitoxine diphtérique au début du XXème siècle, à une époque où la diphtérie constituait la principale menace de santé publique pour les enfants au Canada. Le site de Toronto a été un partenaire de premier plan dans l'éradication de la polio en Amérique du Nord et de la variole dans le monde.

En 2018, Sanofi a réalisé un autre investissement historique sur son site de Toronto dans le but de mettre en place l’une des unités de production de vaccins en vrac parmi les plus avancées au monde. Valorisé à près de 335 millions d’euros, ce projet représentait alors l’un des plus importants investissements du réseau industriel mondial de Sanofi. Cette unité de production sera chargée de la production de sept antigènes : les cinq antigènes anticoquelucheux, ainsi que les antigènes entrant dans la fabrication des vaccins contre la diphtérie et le tétanos, pour contribuer à faire face à l’augmentation de la demande mondiale en vaccins permettant de sauver la vie des enfants et des adultes partout dans le monde. L’approbation de la licence aux États-Unis et au Canada devrait intervenir en 2024 pour les cinq antigènes de la coqueluche et en 2025 pour ceux de la diphtérie et du tétanos.

Sanofi Pasteur : améliorer la prévention de la grippe

Leader mondial de la fabrication de vaccins contre la grippe, Sanofi Pasteur s’engage dans la recherche et le développement de solutions différentiées et efficaces pour protéger les populations contre la grippe et ses complications, à tous les âges de la vie et quel que soit le profil de risque.

Pendant la saison grippale 2020-2021 et dans le contexte exceptionnel de la pandémie de COVID-19, Sanofi Pasteur a aidé les autorités de santé à renforcer leurs campagnes de vaccination contre la grippe et a augmenté de 20 % sa production, pour atteindre le niveau sans précédent de 250 millions de doses produites, tous vaccins antigrippaux confondus. Huit pays d’Europe, de même qu’Israël, se sont procuré des doses du vaccin Fluzone High-Dose en 2020 – sur importation spéciale – pour offrir une protection supplémentaire à leur population plus âgée.

Chaque année, Sanofi Pasteur produit des vaccins contre la grippe sur cinq de ses sites dans le monde : Swiftwater (Pennsylvanie, États-Unis), Pearl River (New York, États-Unis), Val-de-Reuil (France), Ocoyoacac (Mexique) et Shenzhen (Chine). Cette implantation industrielle vaut à Sanofi Pasteur d’être le plus grand fabricant mondial de vaccins contre la grippe.





À propos de Sanofi







La vocation de Sanofi est d’accompagner celles et ceux confrontés à des difficultés de santé. Entreprise biopharmaceutique mondiale spécialisée dans la santé humaine, nous prévenons les maladies avec nos vaccins et proposons des traitements innovants. Nous accompagnons tant ceux qui sont atteints de maladies rares, que les millions de personnes souffrant d’une maladie chronique.







Sanofi et ses plus de 100 000 collaborateurs dans 100 pays transforment l'innovation scientifique en solutions de santé partout dans le monde.







Sanofi, Empowering Life, donner toute sa force à la vie.











Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Sanofi, qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la FDA ou l’EMA, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats, le fait que les produits candidats s’ils sont approuvés pourraient ne pas rencontrer un succès commercial, l’approbation future et le succès commercial d’alternatives thérapeutiques, la capacité de Sanofi à saisir des opportunités de croissance externe et à finaliser les transactions y relatives, l’évolution des cours de change et des taux d’intérêt, l’instabilité des conditions économiques et de marché, des initiatives de maîtrise des coûts et leur évolution, l’impact que le COVID-19 aura sur Sanofi, ses clients, fournisseurs et partenaires et leur situation financière, ainsi que sur ses employés et sur l’économie mondiale. Tout impact significatif sur ces derniers pourrait négativement impacter Sanofi. La situation évolue rapidement et d’autres conséquences que nous ignorons pourraient apparaitre et exacerber les risques précédemment identifiés. Ces risques et incertitudes incluent aussi ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Sanofi auprès de l’AMF et de la SEC, y compris ceux énumérés dans les rubriques « Facteurs de risque » et « Déclarations prospectives » du Document d’enregistrement universel 2020 de Sanofi, qui a été déposé auprès de l’AMF ainsi que dans les rubriques « Risk Factors » et « Cautionary Statement Concerning Forward-Looking Statements » du rapport annuel 2020 sur Form 20-F de Sanofi, qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des marchés financiers.









