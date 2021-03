Globex: Paiements reçus, Projets vendus avec la rétention de royautés brutes des métaux

English French

ROUYN-NORANDA, Québec, 31 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz, L&S, TTM Zone, et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a reçu le paiement comptant initial de $250 000 de la part d’Electric Royalties Inc. (ELEC-TSXV) tel que mentionné dans le communiqué de presse de Globex du 11 mars 2021. Selon l’entente, le paiement de $250 000 permet à Electric Royalties de réaliser une vérification préalable ainsi que d’obtenir du financement additionnel pour une période exclusive de 90 jours afin de finaliser l’achat de la royauté des mines de zinc Mid-Tennessee de Globex. De plus, Globex a reçu le second paiement de $50,000 provenant de Starr Peak Mining (STE-TSXV) suite à l’entente de l’option d’achat des propriétés Normetmar/Normetal/Lac Turgeon/ Rousseau. Globex retient une royauté (GMR) de 2,5% sur ces propriétés.



Également, Globex a conclu une entente d’option d’achat pour les propriétés de cuivre et de nickel Massif du Nord et Lac Suzanne avec Canada Silver Cobalt Works Inc. (CCW). Selon l’entente, pour la propriété de Massif du Nord, CCW payera Globex $25 000 en argent comptant et $50 000 en actions sur une période d’un an et complètera $100 000 de travaux sur les titres de la propriété. Globex retiendra une royauté brute des métaux (GMR) de 2%. La propriété de cuivre et de nickel Lac Suzanne a été transférée par Enertourbe vers CCW. Les termes de l’entente d’option d’achat payable à Globex représentent $50 000 de paiements en argent comptant effectués sur une période de 12 mois ainsi que $100 000 en dépenses d’exploration in exploration sur la propriété. Globex retient une royauté brute des métaux (GMR) de 2%.

L’unique titre minier du projet Orbit Alumina a été vendu à Alumina Quebec Mines Inc. (AMQ) pour 2 000 000 en bons de souscription d’actions ordinaires exerçables sans paiement et dont l’acquisition à 100% aura lieu à la date que AMQ affecte une transaction en vertu de laquelle elle deviendra un « émetteur assujetti ». Globex retient une royauté brute des métaux (GMR) de 3%.

Globex a vendu la propriété de cuivre/nickel et de zinc à High Tide Corporation, actuellement une filiale privée d’Avidian Gold Corporation (AVG-V). La propriété a été vendue pour $10 000 en argent comptant et l’émission de 650 000 actions de High Tide lors de l’introduction en bourses de l’entreprise anticipée avant le 30 septembre 2021. Globex retient une royauté brute des métaux (GMR) de 2%, dont 1% peut être racheté pour $1,5 million.

Globex a vendu la propriété aurifère Checkerboard composée de 6 cellules et localisée au nord-est de Belleterre, Québec à Vior Inc. (VIO-TSXV) pour un paiement unique de 150 000 actions ordinaires et la rétention d’une royauté brute des métaux (GMR) de 2%, dont 1% peut être racheté pour $1 million.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et chef de la direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

«We Seek Safe Harbour.»





Entreprises minières Globex inc.



Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)









