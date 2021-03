Admiral Markets AS audited annual report 2020

English Estonian

Admiral Markets AS püstitas 2020. aastal tegutsemisaja kasumirekordi

2020. aasta oli Admiral Markets AS tegutsemisaja edukaim. Ettevõtte puhaskasum oli 20,3 miljonit eurot, mida on 340% rohkem kui aasta varem. Tehingute maht kasvas aastaga 110%.

Admiral Markets AS-i kauplemise netotulu kasvas möödunud aastal 47,1 miljoni euroni. 2019. aastal oli vastav näitaja 23,2 miljonit eurot. Puhaskasumi marginaal oli 2020. aasta kokkuvõttes 43% (2019: 20%). 2020. aastal tegid Admiral Markets AS kliendid 66,9 miljonit tehingut, võrdluses aasta varasemaga, mil vastav näitaja oli 31,8 miljonit.

Admiral Markets AS juhatuse esimees Sergei Bogatenkov ütles, et möödunud aasta rekordtulemused viisid ettevõtte märgatavalt lähemale 2030. aastaks seatud eesmärgile- pakkuda finantsvabadust 10 miljonile kliendile. “Loomulikult oleme äriliste tulemuste üle väga õnnelikud, ent kõige olulisem on see, et oleme suutnud tagada stabiilse ja turvalise töökeskkonna töötajatele kõikjal meie kontorites üle maailmas. Seda ajal, mil oleme tunnistajaks ajaloo suurimale tervishoiukriisile,” nentis Bogatenkov.

“Üheks suurimaks sisuliseks saavutuseks oli meie uue kauplemisrakenduse turule toomine, mis võimaldab mobiilset kauplemist ja investeerimist lihtsamalt kui eales varem. See on lahendus, mis teeb finantsmaailma teenuste kasutamise lihtsaks ka algajale kauplejale. Inimesele, kellel puudub varasem kogemus finantsturgudelt. Saame seeläbi laiendada oma kliendibaasi, pakkudes klientidele parimat kohalikku kauplemis- ja investeerimiskogemust,” selgitas Admiral Markets AS juhatuse esimees. Tema kinnitusel tegeletakse aktiivselt registreeringute kasvatamisega ettevõtte platvormil, mis viib selle lähemale pikaajaliste soovitud tulemusteni.

Tema sõnul on kauplemisrakendus üheks näiteks, kuidas ettevõte on strateegiliselt laiendamas oma tuumikteenuseid: “20 aastat tagasi, mil oma tegevust alustasime, olime Forex ja CFD- põhine ettevõte ning soovisime jõuda selle valdkonna liidrite hulka. Tänaseks on tol ajal seatud eesmärgid täidetud. Suurendame oma globaalset kohalolekut uute teenustega. Me oleme rahvusvaheline finantskeskus, mis raputab FinTech maailma.”

Bogatenkov rõhutas aina kasvavat vajadust pöörata tähelepanu keskkonna alase teadlikkuse kasvatamisele. “Globaalse ettevõttena, millel on kontorid 19 riigis üle maailma, saame üheskoos tegutsedes vähendada jalajälge, mille ümbritsevale jätame. Samuti on oluline ühiskonnale tagasi anda ja aidata neid, kes vajavad muutlikel aegadel tuge,” selgitas juhatuse esimees.

Kuna kultuur on üks valdkondadest, mida möödunud aasta tugevalt puudutas, otsustas Admiral Markets AS alustada koostööd Eesti Kontserdiga: “Muusika ühendab kultuure ja inimesi. Praegune aeg on suur väljakutse inimeste vaimsele tervisele. Sunnitud eemalolek kolleegidest, sõpradest ja lähedastest puudutab meid kõiki. Usun, et muusikal on võime lohutada ja pakkuda argipäevale vaheldust.”

5. märtsil teatas ettevõte avalikkust ja investoreid nime muutusest, mis tähistab uue etapi algust Admiral Markets AS-i ajaloos. Ettevõtte uueks nimeks saab Admirals. Sergei Bogatenkovi sõnul on ettevõtte algusaastatel seatud eesmärgid tänaseks täidetud: "Nime muutmine on loomulik samm, mis peegeldab seda, kus ettevõttena täna asume. Meie eesmärk on pakkuda integreeritud lahendusi investeerimiseks, maksmiseks ja raha haldamiseks. Oleme märkimisväärselt laienemas. Kauplemine on alati oluline osa meie identiteedist, kuid jätkame laiema toodete ja teenuste valiku tutvustamist, mis muudavad isikliku rahanduse läbipaistvaks ja kättesaadavaks kõigile."

Sergei Bogatenkov tänas kõiki inimesi ja koostööpartnereid, kes on ettevõtet selle 20 aastasel teekonnal saatnud. “Need on ühised õppetunnid, edulood ja töö pikaajalise eesmärgi nimel. Olen südamest tänulik kõigile, kes on aidanud meil nii suurepäraseid tulemusi saavutada. Ma loodan, et sel aastal saabub kaua igatsetud ja oodatud lahendus COVID-i kriisile ja saame naasta tavapärase elu juurde.”

Finantsseisundi aruanne

(tuhandetes eurodes) 31.12.2020 31.12.2019 Varad Nõuded krediidiasutustele 25 742 19 757 Nõuded investeerimisühingutele 15 120 6 786 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 10 248 9 759 Laenud ja nõuded 6 730 3 983 Muud varad 1 390 912 Investeeringud sidusettevõtetesse 1 375 0 Investeeringud tütarettevõtetesse 4 180 0 Materiaalne põhivara 1 614 1 283 Kasutusõigusega vara 4 213 4 059 Immateriaalne põhivara 824 630 Varad kokku 71 436 47 169 Kohustused Finantskohustused õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 219 66 Võlad ja ettemaksed 7 317 2 349 Allutatud võlakirjad 1 827 1 827 Rendikohustis 4 396 4 145 Kohustused kokku 13 759 8 387 Omakapital Aktsiakapital 2 586 2 586 Kohustuslik reservkapital 259 259 Jaotamata kasum 54 832 35 937 Omakapital kokku 57 677 38 782 Kohustused ja omakapital kokku 71 436 47 169

Koondkasumiaruanne

(tuhandetes eurodes) 2020 2019 Netokasum klientide ja likviidsuspakkujatega kaubeldavatelt finantsvaradelt õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 65 762 34 838 Komisjoni- ja vahendustasu tulu 32 71 Komisjoni- ja vahendustasu kulu -18 719 -11 708 Muud kauplemistegevusega seotud tulud 19 31 Muud kauplemistegevusega seotud kulud -23 -22 Kauplemistegevuse netotulu 47 071 23 210 Muud tulud 1 368 777 Muud kulud -391 -202 Intressitulu efektiivse intressimäära meetodile 128 75 Muud samalaadsed intressitulud 194 183 Intressikulu -245 -224 Netokasum/(-kahjum) valuutakursi muutustest -1 360 266 Netokasum õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande 0 50 Tööjõukulud -7 670 -7 006 Tegevuskulud -17 400 -11 268 Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum -626 -526 Kasutusõigusega vara kulum -537 -420 Kasum enne tulumaksu 20 532 4 915 Tulumaks -267 -311 Aruandeperioodi kasum 20 265 4 604 Aruandeperioodi koondkasum 20 265 4 604 Puhaskasum ja lahustatud puhaskasum aktsia kohta 50,16 11,40





Admiral Markets AS-i aruanded on kättesaadavad aadressil: https://admiralmarketsgroup.com/et/admiral-markets-as/reports/.

Admiral Markets on rahvusvaheline finantsteenuste kaubamärk, mille alt pakutakse klientidele võimendatud veebipõhist kauplemisteenust börsivälisel turul ning ka börsil noteeritud instrumente. Alates asutamisest 2001. aastal on Admiral Markets oma haaret pidevalt laiendanud ning tegutseb täna kohalikule regulatsioonile alluvate ettevõtete kaudu terves maailmas.

Eestis asutatud investeerimisühing Admiral Markets AS on Admiral Markets Group AS-i tütarettevõtte, millel on õigus osutada investeerimisteenuseid Eesti Finantsinspektsiooni tegevusloa alusel Euroopa Liidus ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides. Admiral Markets Group AS on oma reguleeritud investeerimisühingutest tütarettevõtete kaudu füüsiliselt esindatud 19 riigis ning omab kliendiportfelli enam kui 145 riigis.

Lisainfo:

Kaia Gil

Admiral Markets AS-i kommunikatsioonijuht

kaia.gil@admiralmarkets.com

+372 53 413 764

