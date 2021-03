Copenhagen Capital A/S – Årsrapport 2020

Bestyrelsen i Copenhagen Capital A/S har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020, hvoraf følgende kan fremhæves:

Driftsresultatet (EBIT) udgør kr. 21,1 mio. mod kr. 15,1 mio. for 2019.

Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør kr. 14,8 mio. mod kr. 9,0 mio. for 2019. Resultatet blev opjusteret to gang i løbet af regnskabsåret, og senest blev der udmeldt en forventning til resultatet (EBVAT) mellem kr. 13 og kr. 16 mio. Dermed er de udmeldte resultatforventninger indfriet.

Der er positive dagsværdireguleringer (netto) af ejendomme og gæld på i alt kr. 24,8 mio. mod kr. 64,7 mio. i 2019. Reguleringen af ejendomsværdien svarer til 3,5% af den samlede værdi af ejendomsporteføljen.

De finansielle poster udgør kr. 6,3 mio. mod kr. 6,1 mio. i 2019. Den gennemsnitlig gæld er i 2020 højere, som følge af akkvisitionerne foretaget i løbet af 2019.

Årets resultat udgør kr. 32,7 mio. mod kr. 58,0 mio. for 2019 svarende til en forrentning af egenkapitalen i 2020 på 18,9%

Koncernens egenkapital er pr. statusdagen opgjort til kr. 316,4 mio. inkl. minoritetsinteresser mod kr. 285,5 mio. ultimo 2019. Soliditetsgraden udgør 39,3% pr. 31. december 2020 mod 38,6% for 2019.

Resultatet pr. aktie er kr. 0,61 for perioden mod kr. 1,1 for 2019 og indre værdi pr. aktie kr. 4,49 pr. december 2020 mod kr. 3,89 ultimo 2019.

Dagsværdien af koncernens ejendomme udgør pr. 31. december 2020 kr. 849,3 mio. mod kr. 774,9 mio. ultimo 2019. Der er ved værdiansættelsen anvendt et vægtet afkastkrav på 4,20% mod 4,41% i 2019. Loan to value (LTV) udgør 54% pr. 31. december 2020. Der er efter regnskabsperiode udløb foretaget konvertering af lån og optaget tillægslån.

Som tidligere udmeldt forventer Copenhagen Capital A/S et resultat (EBVAT) for 2021 mellem kr. 16 mio. og kr. 19 mio. før værdiregulering af selskabets ejendomme, regulering af gæld til dagsværdi og skat. Resultatet kan påvirkes af køb/salg af ejendomme og udviklingen i COVID-19 pandemien.

”Vi har i 2020 opjusteret resultatforventningerne to gang i løbet af året og leveret en solid fremgang i såvel forretningsaktiviteten som i resultatet før dagsværdireguleringer, hvilket vi kan være tilfredse med” udtaler administrerende direktør Lars Falster, og fortsætter ”Der har i året været fokus på at optimere ejendomsporteføljen og på udviklingen af igangværende projekter, hvilket arbejde fortsætter i 2021. Udviklingen af selskabets eksisterende ejendomme vil forbedre resultatet yderligere i 2021 med færdiggørelsen af selskabets to store udviklingsprojekter, der får fuld resultatmæssig effekt i 2022”.

”I efteråret 2020 vedtog bestyrelsen en ny forretningsplan ”FOKUS 2024”, hvor vi fortsætter den løbende optimering og udvikling af ejendomsporteføljen” oplyser Lars Falster. ”Der er ikke sat et nyt balancemål for selskabet, men vi har fokus på mulighederne for køb af attraktive ejendomme i Storkøbenhavn, der matcher den nuværende portefølje”.

”Copenhagen Capital A/S har gennemført det niveauskifte, der blev igangsat med vedtagelsen af forretningsplanen VISION 2020 i efteråret 2018” udtaler bestyrelsesformand Henrik Oehlenschlæger og supplere ”Selskabet skaber stor værdi for aktionærerne, og har en robusthed og kompetencer til fortsat, at være en seriøs aktør på det københavnske ejendomsmarked, hvor vi holder fokus på det, som vi har bevist, at vi er gode til”.

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S

Administrerende direktør Lars Falster

Telefon: +45 70271060

Email: lf@copenhagencapital.dk

