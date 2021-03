COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: TOUR DE FRANCE ET PRO CYCLING MANAGER REVIENNENT AU SOMMET DE LEUR FORME EN 2021

English French

TOUR DE FRANCE ET PRO CYCLING MANAGER REVIENNENT AU SOMMET DE LEUR FORME EN 2021

Lesquin, le 31 mars 2021 – NACON et Cyanide sont heureux d’annoncer le retour cette année de leurs deux simulations de cyclisme : Tour de France 2021 et Pro Cycling Manager 2021 !

Cliquez ici pour découvrir les vidéos d’annonce de Pro Cycling Manager 2021 et Tour de France 2021

Gérez votre équipe de coureurs cyclistes dans Pro Cycling Manager 2021

Pro Cycling Manager 2021 est la seule simulation de cyclisme mêlant management et course en temps réel. Dans la peau d’un manager, les joueurs doivent recruter, entrainer et conseiller les coureurs cyclistes de leur équipe afin de les emmener au sommet du classement. Bénéficiant de la longue expérience du studio Cyanide, ce nouvel épisode permet de participer à plus de 260 courses, dont les 21 étapes officielles du Tour de France 2021, pour un total de 700 étapes. Le jeu apporte de nouvelles fonctionnalités, telles que :

L’intégration du Championnat d’Europe et des équipes nationales

Une amélioration de l’IA, notamment pour le comportement du peloton

Une météo plus réaliste, impactant la fatigue et la performance des coureurs

La reproduction de casques, cadres et roues d'équipementiers reconnus pour une expérience plus proche de la réalité

Franchissez la ligne d’arrivée aux Champs-Elysées avec Tour de France 2021

La 3ème compétition sportive la plus suivie au monde est de retour en jeu vidéo ! Fidèle au nouveau tracé débutant cette année en Bretagne, Tour de France 2021 plonge les joueurs au cœur du peloton en incarnant un coureur d’une des plus grandes équipes du Tour de France.

Adaptez votre stratégie selon vos objectifs : engagez-vous dans l’échappée matinale pour décrocher le maillot vert, brillez dans les étapes de montagne en devenant le meilleur grimpeur ou ménagez vos efforts en vue du sprint final du lendemain pour endosser le mythique maillot jaune !

Plusieurs améliorations et nouveautés vous attendent dans Tour de France 2021, dont :

Le parcours officiel du Tour de France 2021

La refonte du mode MyTour, avec davantage de choix de personnalisation et 89 étapes disponibles

Une nouvelle mécanique de récupération de la fatigue, plus proche de la réalité

Un comportement du peloton plus réaliste

Des équipements de nombreuses marques officielles

Tour de France 2021 sera disponible sur PlayStation®4, PlayStation®5,

Xbox One, Xbox Series X|S et PC à partir du 3 juin 2021

Pro Cycling Manager 2021 sera disponible uniquement sur PC le 3 juin 2021.

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 10 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 20 années d’expertise au service des joueurs. https://www.nacongaming.com/

À propos de Cyanide

Cyanide est un studio français de développement de jeux vidéo créé en 2000. Basé à Paris, le studio est composé de plus de 110 employés, incluant les 2 filiales à Bordeaux ainsi qu’à Montréal. Le studio est connu pour ses RPG, jeux fantasy et adaptations de jeux de plateau comme Blood Bowl ou Game of Thrones. Mais Cyanide a plus d’une corde à son arc puisqu’il est également l’auteur de jeux de sport comme les séries populaires Pro Cycling Manager et Tour de France ou encore de jeux d’aventure et d’enquête / infiltration comme Styx: Master of Shadows, sa suite Styx: Shards of Darkness ou Call of Cthulhu, une adaptation en jeu vidéo de l’univers tourmenté de HP Lovecraft. Depuis 2018, NACON, un des leaders européens de l’édition de jeux vidéo détient 100% du capital de la société. Plus d’informations : www.cyanide-studio.com

