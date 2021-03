English Finnish

17:00 Lontoo, 19:00 Helsinki, 31.3.2021 – Afarak Group Oyj (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Afarak uudelleenjärjestelee rahoitustaan

Pörssitiedote

Afarak on 29 toukokuuta 2019 tehnyt rahoitustaan koskevan kaupallisen järjestelyn ja kromimalmia koskevan ostosopimuksen. Afarak on ennakkomaksua vastaan toimittanut eteläafrikkalaista kromimalmia säännöllisesti toukokuusta 2019 lähtien.

Markkinatilanteen ja sittemmin pandemian takia Afarak ei ole pystynyt toimittamaan malmia suunnitellun mukaisesti. Velka on erääntynyt, ja se on kirjattu 25.680.345 Yhdysvaltain dollarin suuruiseksi lyhytaikaiseksi velaksi 31 joulukuuta 2020.

Afarak on nyt sopinut, että Afarak Trading Ltd:n, Turk Maadin Sirketi A.S:n ja Afarak Elektrowerk Weisweiler GmbH:n osakkeet pantataan Afarakin ja sen konsernin suoritusten vakuudeksi. Tämän vastineeksi Afarak Trading Ltd saa tukea käyttöpääomaansa matalahiiliseen liiketoimintaan sekä tarkistetun maksusuunnitelman veloille. Maksusuunnitelman mukaan velka maksetaan erissä, joista viimeisen eräpäivä on 7.2.2022, ja takaisinmaksuaikataulua on mahdollista tarkistaa.

Helsingissä, 31.3.2021

Afarak Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).