DELTA DRONE - Exercice 2020 : conformément au plan de marche, l’EBITDA est proche de l’équilibre au 2ème semestre

Points-clés

Retraité des charges non récurrentes, l’EBITDA est proche de l’équilibre au second semestre (négatif de 0,65 M€).

Le volume d’activité de l’année (produits d’exploitation) est stable à près de 17 M€, malgré un chiffre d’affaires impacté par des reports de facturation liés à la crise sanitaire, et compte tenu de 3,8 M€ de CA cédés au cours de l’exercice.

Le carnet de commandes (contrats signés) est proche de 25 M€.

A fin 2020, la structure financière du Groupe est solide, avec 12,6 M€ de fonds propres, une trésorerie nette de 4,7 M€, et un endettement financier limité de 1,7 M€.

En K€ FY 2019 2020 S1 2020 S2 2020 FY 2020 a b = a + b Chiffre d’affaires 15 987 6 885 6 532 13 417 Production stockée -1 0 1 573 1 573 Production immobilisée 569 1 019 853 1 872 PRODUITS D’EXPLOITATION 16 555 7 904 8 958 16 862 Achats consommés 3 208 1 312 2 469 3 781 Autres achats et charges externes 4 844 2 145 2 378 4 523 VALEUR AJOUTEE 8 503 4 447 4 111 8 558 Autres produits et charges (net) 567 -172 43 -129 Frais de personnel 13 985 6 373 6 353 12 726 EBE (1) -4 915 -2 098 -2 199 -4 297 Charges non récurrentes (impact plan stratégique) * 1 500 1 167 1 548 2 715 EBITDA - RESULTAT D’EXPLOITATION avant DAP** -3 415 -930 -652 -1 582 Dotations aux amortissements & provisions (2) 1 995 853 626 1 479 RESULTAT D’EXPLOITATION (1) – (2) -6 909 -2 950 -2 826 -5 777 Résultat financier 513 -202 -381 -583 Résultat exceptionnel -1 356 -51 -2 042 -2 093 Dot. Amort. Ecarts d’acquisition 1 670 920 860 1 780 RESULTAT NET CONSOLIDE -10 081 -4 403 -6 459 -10 862 CAPITAUX PROPRES & ASSIMILES 9 734 8 758 12 571 TRESORERIE NETTE 1 817 2 158 4 731

Les charges d’exploitation non récurrentes sont celles identifiées sur l’exercice correspondant aux activités cédées et arrêtées, ainsi que les coûts de personnel de salariés partis et non remplacés.



** DAP : Dotations aux Amortissements et Provisions

Amélioration des performances opérationnelles

Produits d’exploitation :

La Production stockée correspond pour l’essentiel à 20 systèmes ISS Spotter automatiques commercialisés ou en voie de l’être. L’expédition et l’installation de plusieurs de ces systèmes ont dû être différées en raison de la crise sanitaire.

La production immobilisée concerne majoritairement la solution d’inventaire Countbot et correspond à la mise au point des systèmes qui permettront de les déployer dans le cadre de missions de prestations, dès que le contexte général sera plus favorable.

Achats consommés :

Ils correspondent depuis 2 ans au lancement de la production industrielle en premières pré-séries des solutions professionnelles.

Autres achats et charges externes :

La baisse observée de 300 K€ entre 2019 et 2020 résulte directement des efforts de gestion menés dans le cadre du plan 2020 - 2021.

Frais de personnel :

La diminution de 1,2 M€ marque également de manière très significative les efforts conduits dans le cadre du plan. Elle contribue fortement à l’objectif d’atteindre un niveau de charges fixes en adéquation avec un fonctionnement rentable, sans pour autant mettre en péril le développement du Groupe. En effet, le personnel sorti des effectifs correspond à une rationalisation de l’organigramme plus en adéquation avec les activités du Groupe.

Charges non récurrentes :

La cession et l’arrêt de plusieurs activités et entités devenues non stratégiques et structurellement déficitaires expliquent l’importance du niveau atteint en 2020. La disparition complète de ces charges dès l’exercice 2021 contribuera de manière décisive à l’objectif d’atteindre le seuil de rentabilité pour le Groupe.

Résultat financier :

Le résultat financier passe d’un solde positif de 513 K€ en 2019 à un déficit de 583 K€ en 2020, soit une dégradation de 1,1 M€. Ces mouvements et leur solde relèvent toutefois en majorité d’écritures comptables sans incidence sur la trésorerie, et en lien avec la réorganisation en profondeur de l’organigramme du Groupe.

Résultat exceptionnel :

Le résultat exceptionnel est fortement négatif à hauteur de 2,1 M€. Il correspond notamment à des coûts liés aux opérations d’arrêt d’activités et de cession d’entités, en lien avec les effets constatés également au niveau du résultat financier.

Capitaux propres & assimilés :

Grâce au programme de financement mis en place avec le fond d’investissement Yorkville Advisors, le Groupe peut continuer à poursuivre avec sérénité son programme de développement, tout en sécurisant sa structure financière. Ce choix stratégique est conforté au fil des mois, tant l’issue de la crise sanitaire demeure incertaine, notamment au niveau de ses conséquences économiques inéluctables, tout en limitant un endettement auprès des partenaires financiers institutionnels dont un recours excessif et non maîtrisé entraînerait nécessairement une évolution dangereuse au titre des exercices à venir.

Trésorerie nette :

Au 19 mars 2021, la trésorerie nette s’établit à 3,1 M€.

NB. Les comptes détaillés du Groupe sont disponibles en français et en anglais sur le site du Groupe ( www.deltadrone.com ).





Poursuite du plan de développement 2020 - 2021

Il convient de rappeler en préambule que la gestion du Groupe s’inscrit dans le cadre du plan 2020 - 2021 dont les 3 axes principaux sont un chiffre d’affaires consolidé de 30 M€, une rentabilité d’exploitation positive égale à 10 % du CA et 30 % de l’activité réalisée hors de France.

L’exécution de ce plan repose d’une part sur une organisation en 2 pôles d’activité, les solutions professionnelles et les services associés, d’autre part sur un développement dynamique à l’international, principalement en Afrique et en Océanie. Elle suppose des moyens financiers suffisants pour être menée à bien car elle nécessite des investissements importants, tant en termes de R&D, et d’industrialisation, qu’au niveau des ressources nécessaires pour le développement commercial.

Au plan des systèmes conçus et fabriqués, il convient d’être particulièrement vigilant à l’heure où un « nouvel ordre mondial » se dessine dans le secteur des drones civils à usage professionnel, excluant progressivement tout composant d’origine chinoise. Historiquement, Delta Drone a toujours fait le choix de conceptions propriétaires en utilisant de manière très marginale des composants « sur étagère » venus d’Asie. A l’inverse, cette évolution est de nature à rebattre les cartes pour nombre d’acteurs du secteur, souvent de simples assembleurs à partir de technologies achetées.

Il convient de souligner enfin que la stratégie développée par le Groupe s’appuie également sur la prise de participation dans des sociétés de l’écosystème international afférent au drone, de manière à permettre à Delta Drone de disposer de relations privilégiées avec des sociétés innovantes dont les activités sont en synergies avec ses propres développements tant techniques que commerciaux.

En dernière analyse, le poids de la crise sanitaire et les incertitudes liées, notamment sur sa durée, rendent très difficile toute projection sur le futur.

Les 3 axes majeurs décrits dans le plan 2020-2021 demeurent atteignables, bien qu’évidemment plus aléatoires. Dans ce contexte, le Groupe continue de privilégier l’objectif d’atteindre une situation de profitabilité d’exploitation. Les chiffres de l’exercice 2020, et plus encore ceux du second semestre, sont à cet égard encourageants et nous placent dans la bonne voie.

A propos de Delta Drone : Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une gamme de solutions professionnelles basées sur la technologie des drones ainsi que tous les services associés qui forment une chaine de valeur complète.

L’action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris – Code ISIN : FR0011522168

Sont également cotés sur Euronext Growth des BSA Y – Code ISIN : FR 0013400991

www.deltadrone.com

Contacts investisseurs : Contact presse :

Jérôme Gacoin Louise Caetano +33 1 75 77 54 65 +33 1 55 02 15 13 jgacoin@aelium.fr l.caeta no @open2europe.com







Sarah Ousahla

+33 1 55 02 15 31

s.ousahla@open2europe.com

